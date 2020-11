Ohebné telefony jsou jedním z hlavních témat letošního roku. Mezi aktivní výrobce patří i Motorola, která před krátkým časem vydala druhou generaci své žiletky. Za touto přezdívkou se skrývá legendární Razr, tedy telefon véčkové konstrukce. Druhé vydání se snaží eliminovat největší chyby svého předchůdce. Můžeme se tak těšit na lepší fotoaparát, vyšší výkon nebo elegantní vzhled.

Legendární Razr máme po krátké pauze opět v redakci. Tentokrát však již ve druhé generaci, která si říká Razr 5G a rozhodně nepřináší navíc jen nejmodernější konektivitu. Motorola mírně přepracovala design, vylepšila ohebný mechanismus i nasadila lepší procesor. Především ale dala vnějšímu displeji takřka plnohodnotné možnosti. Zdá se, že výrobce vychytal všechny mouchy první generace. Potvrdí to i naše recenze?

Technické parametry Motorola Razr 5G Kompletní specifikace Konstrukce 91,7 × 72,6 × 16 mm , 192 g , konstrukce: véčková, odolnost: ano Displej OLED, 6,2" (2 142 × 876 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 765G , CPU: 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 620 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 2 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2020, 39 990 Kč 39 990 Kč

Motorola Razr 5G – videorecenze

Obsah balení

Motorolu Razr 5G najdete ve velmi netradičním balení, které vypadá jako vitrína. Z části je průhledné, tudíž vidíte dovnitř. Tam je vše úhledně srovnáno, v popředí je samotný telefon, v pozadí precizně zpracované látkové pouzdro, ve kterém je nabíječka, USB kabel a velmi dobře vypadající špuntová sluchátka.

Konstrukční zpracování: vrže, ale mnohem méně

Návrat legendární žiletky se výrobci podařil. Alespoň do takové míry, že dostala zelenou druhá generace, která je věrna svým kořenům, ale přesto se snaží vše posouvat kupředu. V prvé řadě design. Dovedete si představit Razr bez ikonické brady ve spodní části? My ne a zřejmě prozatím ani samotný výrobce. Na první generaci byla však brada poměrně masivní, a tak nově prošla odtučňovací kúrou a velmi elegantně se svažuje směrem dolů.

Celé zkosení je skutečně výrazné, ale ve výsledku telefonu prospívá. Je příjemně tenký a jednoznačně rozpoznatelný od svého předchůdce. Řekněme si však upřímně, hlavním poznávacím znamením bude chybějící čtečka otisků prstů, která již není v bradě. Nově ji najdete na zadní straně, společně s logem výrobce. Na přesun jsem si dlouho zvykal, ale nakonec změnu neshledávám jako vyloženě špatnou. Důležité je, že čtečka funguje skutečně velice spolehlivě.

Za zmizením čtečky z brady může stát nejen změna designu, ale také šuplíček pro nano SIM kartu, který je vpravo od USB-C. Ano, Razr 5G se již nespoléhá jen na eSIM, ale zvládá i klasickou fyzickou SIM kartu.

Při pohledu z profilu si ani nevšimnete, že telefon „přibral“ jeden milimetr, je tedy poněkud tlustší. Změna se odehrála u tlačítek, odemykací klávesa je nově vlevo, což moc praktické není, ale často ji potřebovat nebudete. Odemknutí proběhne otevření a čtečkou, zavření displej uzamkne. V zavřeném stavu je pak tlačítko i na levém boku dobře po ruce. S ohledem na specifický tvar boků jsou však všechna tlačítka velmi malá a hůře se tisknou. Jednoznačná daň za styl.

Motorola Razr 5G je nadále telefonem véčkové konstrukce s ohebným displejem. Výrobce však zapracoval na samotném kloubu, který nově tolik neskřípe. Stále však uslyšíte zvuky, které byste slyšet nechtěli. Převážně jde o šoupání displeje, který mírně zajíždí do samotné konstrukce, částečně ale i lehké povrzávání. Oproti první generaci je to posun kupředu, ale stále to není ideální.

Samotné konstrukční zpracování je ale v rámci pohyblivé konstrukce poměrně slušné. Stylové otevření telefonu jednou rukou, jak jsme to u véček vždy dělávali, je sice možné, ale chce to cvik, a především odvahu nebát se toho, že si telefon za 40 tisíc rozbijete. Pokud se vám podaří dostat palec mezi telefon, stačí jej lehce otevřít a o zbytek se již kloub postará. Naopak je to těžší – telefon se zavřením nijak nepomáhá.

Líbilo se nám originální vzhled

příjemně padne do ruky

pant napomáhá při otevření