Nová generace čtečky otisků od Qualcommu je větší, rychlejší i bezpečnější

Pokud fandíte ultrazvukovým čtečkám otisků prstů, které jsou k vidění u vlajkových smartphonů Samsung, potěší vás nejnovější oznámení jejich výrobce, společnosti Qualcomm. Ta během veletrhu CES 2021 odhalila druhou generaci s označením 3D Sonic Sensor Gen 2, která je lepší naprosto ve všech ohledech.

We leveled up our 3D Sonic Sensors to deliver in-display fingerprint scanning that’s faster and more reliable — even when your fingers are wet. Learn more about Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 and the enhancements it’s bringing to new phones: https://t.co/TdAqbKkNHt