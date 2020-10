Boj s konkurencí byl pro Samsung zřejmě málo, a tak začal soupeřit i sám se sebou. Boj propukl ve střední třídě, kde se objevil nový Galaxy M51. Telefon, který skvěle sedne do ruky, má kvalitní displej, dostatečný výkon a navrch přihazuje baterii s nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh. Připravil Samsung recept na takřka ideální telefon střední třídy?

Před časem Samsung chtěl zjednodušit své portfolio a ve střední třídě jsme měli vídat jen oblíbená Áčka. Brzy však došlo k přehodnocení taktiky a částečně se u nás těšíme i z modelů Galaxy M. Nejnovější Galaxy M51 parazituje na starším Galaxy A71, oproti kterému přináší monstrózní baterii. Úvodem netřeba více dodávat, jen snad to, že tento mobil má ambice stát se ideální volbou pro náročnější uživatele.

Technické parametry Samsung Galaxy M51 Kompletní specifikace Konstrukce 163,9 × 76,3 × 9,5 mm , 213 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,67" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 730 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 7 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:52 hodin Dostupnost Q4 2020, Kč 10 475 Kč

Samsung Galaxy M51 – videorecenze

Obsah balení

V základním balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného telefonu jde o koncovku nabíječky, USB kabel a základní pecková sluchátka. Na druhou stranu jde o vše potřebné, co do začátku potřebujete.

Konstrukční zpracování: bez vystupujících fotoaparátů

Baterie o kapacitě 7 000 mAh se výrazně podílí na samotném vzhledu telefonu. Na první pohled je zřejmé, že je Galaxy M51 trošku baculatějším zařízením. Tloušťka narostla na 9,5 mm, což v praxi znamená, že je zhruba o milimetr tlustší než většina mobilů. V ruce to pocítíte, ale paradoxně tento fakt hodnotím kladně a mám k tomu minimálně dva podstatné důvody.

Při položení se telefon vůbec nekývá.

Důvod první tkví ve velmi pohodlném držení. Tloušťka není nějak přehnaná a částečně ji eliminuje drobné zaoblení zadní strany. Výsledkem je, že telefon velice příjemně sedne do ruky. Na druhý důvod se můžeme podívat všichni společně. Pakliže si dobře prohlédnete zadní stranu, vidíte, že při položení se telefon nebude vůbec kývat. Zásluhou větší tloušťky totiž modul s fotoaparáty nevystupuje nad okolní povrch. Samsungu se tak ve výsledku podařilo něco, po čem delší dobu osobně volám – vyměnil tenké tělo za trochu větší tloušťku, která přinese pozitiva v podobě lepší výdrže a nevystupujících fotoaparátů.

Kromě námi testované bílé verze si můžete pořídit ještě černou. V obou případech budete muset vzít za vděk plastovou konstrukcí, která je však bytelná. Samsung si nicméně neodpustil lesklý povrch, na kterém ulpívají otisky prstu. Bílá verze je poměrně obstojně maskuje, na černé však vyjde vše najevo.

Naopak jako podařené hodnotím umístění odemykacího tlačítka a čtečky otisků prstů v jednom prvku. Pravý bok a ideální výška, co více si přát? Snad jen, aby čtečka fungovalo co možná nejlépe. A to se daří. Kapacitní čtečka na váš prst zareaguje v 9 z 10 případů přesně. Za zmínku dále stojí, že na levém boku je dlouhý šuplíček, kam umístíte nejen dvě nano SIM, ale i současně paměťovou kartu.

Líbilo se nám výborně padne do ruky

kvalitní zpracování

fotoaparáty nevystupují nad okolní povrch

skvělá čtečka otisků prstů