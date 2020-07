Realme X50 nabízí zajímavý balíček funkcí za přívětivou cenu. Za necelých deset tisíc korun se zájemci mohou těšit na 120Hz displej, 5G konektivitu i superrychlé nabíjení. Jak se novinka povedla? A měli byste zvážit její nákup? To prozradí tato recenze.

Velký displej s vysokou obnovovací frekvencí, celkem šest fotoaparátů nebo 5G. To vše nabídne nové Realme X50, které je odlehčenou verzí vlajkového X50 Pro. Jde o ideální telefon, pro ty, kteří se chtějí připravit na 5G éru, ale nechtějí za telefon utrácet horentní sumy?

Realme X50 – videorecenze

Technické parametry Realme X50 5G 6+128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,8 × 75,8 × 8,9 mm , 202 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,57" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 765G , CPU: 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 620 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2020, 9 699 Kč

Obsah balení: zaslouží pochvalu

Výrobce do žluté krabičky přibalil kromě telefonu samotného také plastové ochranné pouzdro, 30W napájecí adaptér s kabelem USB-A/USB-C a základní manuály pro rychlé spuštění.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: otisky, kam se podíváš

Realme u konstrukce X50 sází na to, co funguje. Žádné výsuvné selfie kamery, žádné obrovské moduly fotoaparátu, ale klasický design à la „placka“, na který jsme zvyklí. Po prvním uchopení zaujme také čtečka otisků prstů na pravém boku, která zároveň zastupuje vypínací tlačítko. Čtečka reaguje velmi svižně, odemknutí telefonu je tak otázkou sekundy. Alternativně se můžete spolehnout na rozpoznávání obličeje, které jsem příliš často nepoužíval, fungovalo však rovněž bez problémů. I přestože se v případě Realme X50 jedná o větší telefon s hmotností 202 gramů, zařízení padne dobře do dlaně.

Se zvýšenou odolností nepočítejte.

Kromě již zmíněného vypínacího tlačítka/čtečky otisků prstů na pravém boku se můžete na levé straně setkat s tlačítky pro ovládání hlasitosti a klasickou sestavou na straně spodní. Zde se usídlil USB-C konektor, mřížka hlasitého reproduktoru a slot pro dvě nanoSIM karty.

Záda hází v modrém barevném provedení Ice Blue líbivé odlesky, zároveň však spolehlivě zachytávají otisky. Telefon tak doporučuji nosit v dodávaném pouzdru, nebo jej častěji leštit. Podlouhlý modul fotoaparátů příliš nevystupuje nad okolní povrch, což je chvalitebné. Se zvýšenou odolností bohužel nepočítejte.

Líbilo se nám rychlá čtečka otisků prstů

povedený design