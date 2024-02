Trendem u moderních hodinek bývá zprostředkovat uživateli vše, co jen technologické limity umožňují. Moderní chytré hodinky umí monitorovat okysličení krve, EKG, srdeční tep, ale také změřit krevní tlak, teplotu zápěstí a v neposlední řadě je zde i možnost s nimi bezkontaktně platit. Co si ale počít, když hledáte hodinky, které jsou dostatečně kvalitní a nestojí příliš? Právě tyto požadavky skvěle splňují nové Redmi Watch 4, pojďme se na ně tedy detailněji podívat.

Redmi Watch 4 nejsou nejdražší, nejlépe vybavené nebo nejlépe vypadající chytré hodinky na trhu, přesto jsem si jejich testování náramně užil. Důvodem je přitom poměr cena/výkon a schopnost výrobce zachovat to, čím se vyjímaly Redmi Watch 3.

Technické parametry Xiaomi Redmi Watch 4 Kompletní specifikace Konstrukce 47,6 × 41,1 × 10,5 mm , 31,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,96" (390 × 450 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 470 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:25 hodin Dostupnost leden 2024, 2 299 Kč

Obsah balení: se vším všudy

Bílá krabička obsahuje kromě samotných hodinek (s již nasazeným řemínkem) legislativou vyžadované manuály a také krátký kablík kombinující USB-A na jedné straně a proprietární magnetické piny na straně druhé, nic důležitého tedy neschází.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: hliníkové pouzdro a praktický systém výměny řemínků

Redmi Watch 4 vychází ze svého předchůdce, který rovněž vypadal povedeně, těšit se tak můžete na hranaté pouzdro a plastovou zadní stranu, která sice není antialergenní (jako například sklo či keramika), ale v daném cenovém segmentu je zcela běžná. Co naopak považuji za vyšší standard, to je nasazení hliníkového pouzdra, které Watch 4 dodává na prémiovosti, je příjemné na dotek a rovněž je osazeno otočnou korunkou s funkcí tlačítka. Jejím otáčením pak budete především skrolovat v menu hodinek, škoda jen levnější haptické odezvy, která je i ve výchozím nastavení podle mě zbytečně silná, a tak jsem ji osobně měl zcela vypnutou. S ohledem na ostatní hodinky okolo dvou tisíc haptika u Watch 4 rozhodně není horší, jedná se tedy spíše o kontrast s povedeným designem a hliníkovým šasi.

Z pohledu odolnosti výrobce garantuje standardní voděodolnost do 5 ATM, která umožňuje hodinky používat i v rámci vodních sportů, avšak vyloženě k potápění vhodné nejsou a raději bych se s nimi držel spíše na hladině. Velkou pochvalu si pak zaslouží tento model za nasazení velmi jednoduchého, ale povedeného systému výměny řemínků. Zamáčknutím tlačítka se řemínek uvolní a pro upevnění jej stačí zkrátka znovu zasunout do otvoru v pouzdru. Pokud tak holdujete častým výměnám řemínků (třeba v kombinaci s ciferníky), budete s Redmi Watch 4 na výsost spokojeni.

V neposlední řadě bych pak rád pochválil i to, jak pohodlně se hodinky nosí na zápěstí. Hmotnost zhruba 30 gramů (bez řemínků) i pohodlnost (poddajnost) dodávaného silikonového řemínku k tomu výrazně přispívají. Stejně tak podle mě mohou Redmi Watch 4 překvapit i tím, jak dobře vypadají, tudíž bych se nebál si je vzít i k formálnějšímu oblečení. Ze dvou nabízených barevných variant, tj. testované stříbrné a černé, bych rozhodně doporučoval právě stříbrnou Silver Gray, která není tak konzervativní, přesto vypadá elegantně a velmi hezky. Celkově na mě i tentokrát Redmi Watch 4 zkrátka působí dražším dojmem, než kolik ve skutečnosti stojí, což je rozhodně pozitivní.

Líbilo se nám příjemně se nosí

voděodolnost do 5 ATM

kvalitní zpracování

možnost snadno odepnout řemínky od pouzdra

působí dražším dojmem

Displej: skvělý AMOLED, nyní s ještě větší uhlopříčkou

Už předešlý model měl parádní displej, proto mě těší, že obrazovka Redmi Watch 4 zůstala nejen stejně dobrá, ale je dokonce ještě lepší. Její uhlopříčka konkrétně narostla na 1,97" (z původních 1,75") a vlivem černého prostředí systému nebudete vnímat rámečky. Klíčové parametry, jako je přítomnost technologie AMOLED se špičkovým kontrastem, krásným barevným podáním a vysokým maximálním jasem až 600 nitů, pak zůstaly mezigeneračně stejné, což je rovněž skvělá zpráva. Rozlišení též zůstalo rovněž stejné (tj. 450 × 390 pixelů), avšak na výslednou jemnost 302 PPI si stejně nelze stěžovat.

Jednou z dalších novinek je pak přítomnost automatické regulace jasu, která u předešlého modelu scházela. Naštěstí funguje příkladně, což znamená, že budete mít skvělou čitelnost venku na ostrém světle, ale zároveň vás hodinky nebudou zbytečně oslňovat ani v temnějším interiéru (například v zatemněném pokoji, když jdete spát). K dispozici je rovněž dobře fungující gesto probuzení displeje zvednutím zápěstí, možnost nechat zapnutý displej po dobu 5, 10, 15, ale i 20 minut či obrazovku hodinek překrytím vypnout.

Hodinky mají i dostatečně širokou nabídku ciferníků, které si mohou uživatelé ještě dále barevně upravovat, stejně jako Always-On, který si lze načasovat nebo jej nechat pracovat inteligentně (hodinky jej pak zapínají takovým způsobem, aby šetřily baterii). K dispozici je nově namísto čtyř Always-On ciferníků celkem pět ciferníků, které lze ještě drobně upravit (například tloušťku číslic). Standardních ciferníků pak najdete nepřeberné množství v aplikaci Mi Fitness, každý si tak přijde na své.

Líbilo se nám mezigeneračně ještě větší 1,97" AMOLED panel

vysoký maximální jas

podporuje Always-On

široká nabídka ciferníků

možnost vypnutí displeje přikrytím dlaně i automatická regulace jasu

Systém a výkon: poznáte HyperOS?

Redmi Watch 4 dorazily vybaveny novým systémem Xiaomi HyperOS (dle nastavení se jedná o verzi 2.1.53), který se však nijak neliší od dřívějšího systému Redmi Watch 3, což není výtka, pouze ve vás možná (stejně jako ve mně) vzbudí úvodní nahrávací sekvence s logem HyperOS větší očekávání. Operační systém považuji každopádně (s přihlédnutím k ceně) za velmi schopný a nabízí víceméně vše, co bych od takovýchto hodinek čekal. Z aplikací potěší například přítomnost kalendáře, který se synchronizuje s telefonem, či možnost skrze propojený telefon vyřizovat hovory. Samozřejmostí jsou také notifikace, na které sice nelze odpovídat, ale alespoň máte základní přehled o tom, co se děje, či ovládání hudebního přehrávače (spuštěného v telefonu), aplikace počasí i drobnosti, jako jsou stopky, minutky nebo vzdálená spoušť fotoaparátu.

Možností je tedy podle mě více než dost na takto levné hodinky a stejně kladně mohu hodnotit i mobilní aplikaci Mi Fitness, která umožňuje další nastavení, viz přiložené screenshoty. Svajpováním do stran z hlavní obrazovky si lze pak prohlížet různé widgety, například widget s ukazatelem baterie, okysličením krve, kalendářem apod. Příjemně překvapil také svižný chod systému. Jediné, co schází, je podpora NFC pro bezkontaktní platby, ovšem ta u takto levných hodinek rozhodně není standardem.

Líbilo se nám svižný chod

graficky povedené prostředí

velké množství doplňujících funkcí

vzdálená spoušť fotoaparátu

podpora hovorů skrze propojený telefon

Nelíbilo se nám schází bezkontaktní platby (v dané ceně nejsou standardem, ale umí je i levnější wearables)

Výdrž a nabíjení: naprosto bez problémů

Hodinky obdržely s ohledem na větší uhlopříčku displeje také novou baterii s kapacitou 470 mAh. Ve srovnání s 289mAh baterií Redmi Watch 3 se tak jedná o velmi pěkný upgrade a vzhledem k energeticky úspornému operačnímu systému hodinky zcela bez problémů zvládnou dva týdny mírně náročnějšího používání a reálná výdrž může dokonce činit i týdny tři. Plné nabití z 0 do 100 % by pak mělo trvat zhruba hodinu a půl, což je slušná hodnota. Nakonec uvedu, že pro případ, že chcete vybíjení baterie co nejvíce omezit, je zde i možnost aktivovat úsporný režim, který výdrž na nabití ještě prodlouží.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Sportovní a zdravotní funkce: na své si přijdou i sportovci

Redmi Watch 4 se chlubí integrovaným čipem pro komunikaci se satelity několika různých poskytovatelů (jmenovitě GPS, GLONASS, GALILEO, BDS i QZSS) a během používání jsem registroval vyšší přesnost určení polohy oproti předchůdci, i když jsem i tentokrát přinejmenším jednou „prošel“ budovou. V tomto ohledu tedy došlo ke zlepšení. Nabídka sportovních aktivit je pak tradičně bohatá, ovšem počítejte s tím, že mnoho režimů si je podobných jako vejce vejci a vychází zřejmě z velmi generického algoritmu sledování vaší tepové frekvence, což je u chytrých hodinek obecně běžné. V nabídce cvičení pak najdeme režimy chůze, venkovní běh, volný styl, pěší turistika, jízda na kole, běžecký pás, švihadlo, plavání v bazénu a tlačítko více, pod nímž jsou i zimní sporty, tanec apod. Líbí se mi, že jsou sporty rozděleny do různých kategorií, což ušetří při hledání správného režimu čas.

Neschází monitoring srdečního tepu či okysličení krve. Nově je navíc možné si nechat SpO2 monitorovat po celý den automatizovaně, což u předchůdce nešlo. Dále neschází monitoring spánku, stresu či dechové cvičení, zkrátka vše, na co jsme u moderních chytrých hodinek (v této ceně) zvyklí. V neposlední řadě bych rád pochválil i za vcelku povedené automatické rozpoznání chůze, kdy se vás hodinky po krátké chvíli konstantní chůze zeptají, zda chcete aktivitu měřit. Pro větší bezpečí je zde i možnost aktivovat zavolání o pomoc (skrze propojený telefon), jež je nejprve nutné nastavit v Mi Fitness a poté (v případě nouze) stačí rychle třikrát stisknout korunku.

Líbilo se nám hodnoty naměřených sportovních aktivit v hodinkách i aplikaci

vylepšená přesnost záznamu trasy

velké množství sportovních režimů

spolehlivé automatické rozpoznání chůze

Zhodnocení

Redmi Watch 4 se povedlo vypilovat několik málo nedostatků předchůdce a potenciálním zákazníkům nabídnou, dovolím si tvrdit, až nevídané množství funkcí a vlastností za nevídaně příznivou cenu. Jejich nákup tak rozhodně doporučuji každému, kdo hledá pěkně vypadající hodinky s parádním displejem, dlouhou výdrží na nabití i schopným systémem. Jediným nedostatkem by pro někoho mohla být nemožnost s Redmi Watch 4 bezkontaktně platit, ovšem, jak již bylo zmíněno, v této cenové relaci se jedná spíše o standard.

Konkurence

Pokud je pro vás extrémně důležitá možnost bezkontaktního placení a máte hodně omezený rozpočet, mohl by vás zaujmout náramek Xiaomi Mi Smart Band 6 s NFC, na druhou stranu vás bude čekat oproti Redmi Watch 4 hned několik ústupků.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Konstrukce 47,4 × 18,6 × 12,7 mm , 12,8 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,56" (152 × 486 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , NFC Akumulátor 125 mAh , nabíjení: USB A Kč

Celodenní monitoring SpO2 i kvalitní AMOLED displej nabídne třeba i Honor Band 7, který by mohl díky svému designu více zaujmout dámské publikum.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Band 7 Konstrukce 43 × 25,4 × 11 mm , 18 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,47" (368 × 194 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 180 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:05 hodin

Zdroj foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz