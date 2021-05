Segment chytrých náramků už několik let ovládá Xiaomi se svou řadou Mi Band. Nejnovějším přírůstkem je Mi Smart Band 6, který přináší menší revoluci v podobě odstranění tlačítka a výrazného zvětšení displeje. Dokáže vám nově změřit okysličení krve či až 30 sportovních aktivit. Na českém trhu mu do karet hraje i příznivá cena.

Před několika lety vše začalo s Mi Bandem, tehdy si chytrý náramek vystačil bez displeje, informoval vás jen pomocí několik diod. Poté přišel malý černobílý displej, aby ve třetí generaci povyrostl a stal se dotykovým. Od Mi Bandu 4 jsme již svědky barevného panelu, který se každý rok zvětšuje. A právě úhlopříčka displeje představuje mezigeneračně ty nejviditelnější změny. Letos má displej Mi Smart Bandu 6 více než 1,5 palce. Design se však již naopak léta nemění. V dnešní recenzi se zaměříme nejen na novinky, ale i na to, zda se na Mi Smart Band 6 vyplatí přecházet z Mi Bandu 4 či Mi Smart Bandu 5.

Technické parametry Xiaomi Mi Smart Band 6 Kompletní specifikace Konstrukce 47,4 × 18,6 × 12,7 mm , 12,8 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: flexibilní materiál Displej AMOLED, 1,56" (152 × 486 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť RAM: 1 MB , vnitřní paměť: 16 MB , paměťové karty: ne Akumulátor 125 mAh , nabíjení: USB A Dostupnost Q2 2021, 1 200 Kč

Za zapůjčení Xiaomi Mi Smart Bandu 6 děkujeme společnosti MobilPohotovost.cz, kde si náramek můžete rovněž zakoupit.

Obsah balení: líbivá krabička

Mi Smart Band 6 si domů přinesete v pěkné krabičce, ve které byste možná očekávali spíše ochranné pouzdro na telefon. Na každý pád v něm najdete kromě černého silikonového náramku také hlavní tělo, tedy samotný Mi Smart Band 6. Dále je zde samozřejmě nabíjecí kabel.

Konstrukční zpracování: léty ověřená klasika

Xiaomi již před lety našlo design, který chytrému náramku skvěle sedí. Pakliže byly změny mezi Mi Bandem 4 a Mi Smart Bandem 5 takřka zanedbatelné, odlišnosti mezi loňskou a letošní generací jsou okem sotva postřehnutelné. Opět máme co do činění s oválným tvarem a o něco větší tloušťkou, na které by výrobce výhledově přeci jen mohl zapracovat.

Letos je však nutné podotknout, že fádní a zdánlivě neměnný vzhled platí pouze do chvíle, dokud nerozsvítíte displej. Ten je totiž nově na většině čelní strany a do značné míry pozměňuje celkový dojem z náramku. Zmizelo ikonické senzorové tlačítko, které ustoupilo displeji. Ačkoliv se z propagačních materiálů může zdát, že displej zabírá celou čelní plochu, samozřejmě má rámečky, přičemž největší je ve spodní části.

S ohledem na takřka identické rozměry by měly být nadále zaměnitelné náhradní řemínky i z předešlých generací. Osobně bych na to však příliš nespoléhal, protože v minulosti s tím již byly problémy. Rozměry se totiž mezigeneračně liší například v rozsahu do desetiny milimetru, a to již stačí na to, abyste měli s výměnou řemínku problém. Výrobcem dodávaný pásek je stále matně černý a vyrobený ze silikonu. Opět se jedná o osvědčenou volbu, kdy originální náramek vydrží i méně šetrné zacházení.

Nemusíte se obávat ani vlhkého prostředí či vody. Náramek se chlubí odolností až do 5 ATM, což je ekvivalent ponoření do 50metrové hloubky. Na potápění však novinka rozhodně určena není. Určitě s ní však můžete plavat, zmoknout a podobně.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Nelíbilo se nám tlustší tělo

Displej: o pořádný kus lepší

Dostáváme se ke zřejmě nejzásadnější novince Mi Smart Bandu 6, kterou je výrazně větší úhlopříčka AMOLED displeje. Zatímco loni jsme museli vzít zavděk 1,1palcovou úhlopříčkou, letos se kocháme 1,56palcovým panelem, který je vertikálně orientovaný a v horní a dolní pasáži silně zakulacený. Jinými slovy kopíruje tvar náramku a zakulacení je vlastně nezbytné. Adekvátně narostlo také rozlišení, a to na 152 × 486 pixelů. Výsledkem je, že se na displej vejde mnohem více textu, který je navíc lépe čitelný, neboť je zobrazení jemnější. K dokonalosti chybí inteligentnější zalamování textu, kdy v prostorech zaoblení displeje není příliš textu k přečtení.

Zobrazovač si ponechal maximální možný jas 450 nitů a je opravdu velmi dobře čitelný. Jas lze regulovat v pěti krocích, přičemž již od úrovně 3 je čitelný téměř za všech podmínek. K navýšení vás donutí jen skutečně ostré slunce. Kaňkou na kráse je nadále chybějící automatická regulace jasu. Obnovovací frekvence displeje je citelně horší než u telefonů, což poznáte například při scrollování, kdy pohyb není dokonale plynulý. V rámci levných chytrých náramků je však Mi Smart Band 6 stále nejlepší.

Líbilo se nám velmi dobrá čitelnost

vysoká úroveň jasu

velká úhlopříčka

Systém a výkon: opět o něco schopnější

Proprietární systém Mi Smart Bandu 6 je pevně spjatý s aplikací Mi Fit, kterou si do telefonu s Androidem 5.0 či iOS 10 a novějšími musíte nainstalovat. Aplikace je potřebná již k samotnému párování přes Bluetooth. Párování je otázkou chvilky a následně můžete začít náramek využívat. Náramek nemá žádné tlačítko, k jeho probuzení tak poslouží připojení na nabíječku.

Prostředí působí velmi jednoduše a primárně se v něm pohybujete vertikálním směrem. Tímto pohybem opustíte hlavní obrazovku s hodinami a vámi definovanými widgety. Ty už jsme viděli loni, avšak letos mají díky většímu displeji více místa. První položkou je Status, pod kterou se skrývají základní statistiky, kolik jste ušli kroků, kilometrů a kolik jste spálili kalorií. Druhá položka má nezvyklý název PAI. Jde o zkratku Personal Vitality Index, který na základě vámi zvolených údajů a denních aktivit vypočítává hodnotu zdravého pohybu.

Třetí položkou je měření srdečního tepu, Mi Smart Bandu 6 totiž nechybí potřebný senzor, snadno si tak můžete změřit tep, případě nechat náramek, ať jej v pravidelných intervalech měří za vás. Nastavit lze také automatické zvýšení frekvence měření při zaznamenání fyzické zátěže. Podrobnější volby se vždy provádějí v aplikaci Mi Fit ve smartphonu. K měření tepu se zcela nově přidává také mření okysličení krve a příjemně překvapí, že hodnoty budou spíše přesné. Během testování jsem je porovnával s různými zařízeními s podobnými schopnostmi a odchylky byly zcela minimální. V rámci nových funkcí zmiňme rovnou i přítomnost barometru.

Celé menu si můžete libovolně přeskládat.

Hlavní menu pokračuje dále například notifikacemi nebo cvičením. Celé si jej však můžete v aplikaci Mi Fit přeskládat dle preferencí a například nevyužívané položky zcela skrýt. Je to jen na vás. Možná si kladete otázku, jak je to tentokrát s ovládáním. Xiaomi sáhlo po gestech a je radost s nimi pracovat. Náramek probudíte buď gestem otočení zápěstí, nebo klepnutím na displej. Pohyb v prostředí je samozřejmě skrze dotykový displej a gestem tahu z levého okraje doprava provede návrat o úroveň zpět.

Upozornění na zmeškané události funguje spolehlivě, ale přeci jen bychom uvítali možnost reagovat. Ta však nadále chybí. Dokonce nelze ani na hovor odpovědět automatickou SMS, že například zavoláte později. Nastavit si můžete alespoň aplikace, na které náramek bude upozorňovat, a podrobněji i vibrace.

Mi Smart Band 6 také dokáže měřit hladinu stresu i pomoci s dýcháním. Zvolíte si například minutové cvičení a náramek vás pomocí animace, vibrací a popisků vede k pravidelnému dýchání, které by vás mělo uklidnit. Jde o celkem příjemnou funkci, která je překvapivě skvěle zpracována. V hlavním menu narazíme také na události, které si vytváříte v aplikaci Mi Fit a pak je vidíte na náramku. Bez nutnosti mít telefon v ruce tak zjistíte, co vás například během dne čeká. Velmi pěkně je zpracováno počasí, které plně využívá velký a barevný displej a nabízí nejen předpověď na dnešní den, ale i výhled na dny následující. Podstatnou částí hlavního menu jsou sportovní aktivity, ke kterým se dostaneme v další části recenze.

Pod položkou „More“ pak najdete mnoho dalších šikovných funkcí. Například budík, světový čas, stopky, minutku, možnost na dálku najít váš telefon a nechybí ovládání hudebního přehrávače či fotoaparátu. Novinkou je, že ovládání hudby funguje i se Spotify, kdy na displeji náramku zvládnete přeskakovat skladby i regulovat hlasitost. V poslední položce pak najdete nezbytné nastavení, kde lze zvolit jas displeje, režim nerušit nebo celý náramek vymazat.

Barevný displej přitom přímo vybízí využít různé obrazovky s hodinami. V náramku jsou k dispozici tři vcelku konzervativní možnosti. Skrze aplikaci Mi Fit si vždy můžete jednu další stáhnout. V nabídce jich je několik desítek, bohužel většina je „čínsky extravagantní“, rozhodně tak nesednou každému. Na standardních displejích nadále fungují widgety. Můžete si tak přizpůsobit, co chcete mít stále na očích. Zda je to informace o počtu kroků, graf srdeční frekvence, počasí, východ a západ slunce, či cokoliv jiného, co náramek dokáže měřit.

Aplikace Mi Fit také slouží jako centrum přehledu vašeho spánku. Bohužel si totiž detaily neprohlédnete přímo na displeji náramku, ačkoliv by to jistě nebylo nemožné. V aplikaci získáte přehled o jednotlivých fázích vašeho spánku, a to včetně REM fáze.

Celé prostředí funguje krásně plynule a na nic nečekáte, naopak si užíváte animací, které však nejsou nijak přehnané. Kaňkou na kráse je již tradiční a dočasná absence českého jazyka, stejně jako v loňském roce u Mi Smart Bandu 5. Naštěstí na český jazyk dojde, a to v průběhu léta. Nyní si však můžete být jistí plně lokalizovanou aplikací Mi Fit i podporou českých znaků v notifikacích. Bohužel například smajlíky se ve většině případů nezobrazí, což je škoda.

Líbilo se nám hlavní obrazovka s přizpůsobitelnými widgety

přehledné menu

plynulý chod

přehledná aplikace Mi Fit

Nelíbilo se nám náramek prozatím nenabízí češtinu

nedokáže reagovat na notifikace

Výdrž baterie: jednou týdně dočerpáte šťávu

Řada Mi Band se vždy chlubila velmi dlouhou výdrží, jenže s postupným přidáváním funkcí a zvětšováním displeje se tato přednost pomalu vytrácí. Mi Smart Band 6 má baterii s nevelkou kapacitou 125 mAh, což je identická hodnota jako loni. Při náročnějším používání, kdy budete během dne využívat jas displeje na druhou nejvyšší úroveň, veškeré notifikace s vibracemi a měření srdečního tepu, bude nutné nabíjet zhruba po 5 až 6 dnech. Pakliže omezíte měření srdeční aktivity, rázem se výdrž protáhne o 2 až 3 dny. Ve výsledku je tak výdrž nadále slušná, nabíjení jedenkrát týdně nijak neobtěžuje. Zde je nutné dodat, že se výdrž meziročně takřka nezhoršila, což je s ohledem na velký displej příjemné zjištění.

Nabíječka byla vylepšena již loni a letos se nijak nemění. Nasazen je magnetický konektor, který se ze spodní strany přichytí a náramek dobije za zhruba hodinu a čtvrt.

Líbilo se nám nadále slušná výdrž

Sportovní funkce: vybere si každý

S Mi Smart Bandem 6 můžete samozřejmě také sportovat. Přímo v hlavním menu naleznete spoustu aktivit. Nově jich je k dispozici celých 30, což je o 19 více než u předchozího modelu. Základem je prostá chůze. U venkovních aktivit vás náramek vyzve, ať si zapnete GPS. Tu sám bohužel nenabízí, což je s ohledem na cenu pochopitelné. Běhat můžete i bez GPS, avšak o trase nebudete mít přehled. Samozřejmě je zde možnost, že GPS nezapnete ani v telefonu, pokud jej budete mít i tak při sobě, náramek bude polohu určovat dle mobilního signálu a stanic BTS (vysílačů mobilních operátorů).

Nechybí samozřejmě běhání: venku i na pásu. Zvolit si můžete také jízdu na kole či klasické posilování. Jelikož je náramek odolný proti vodě, nechybí ani možnost plavání, kde lze zvolit délku bazénu. Na výběr jsou klasické vzdálenosti 25 a 50 metrů. Máte však i možnost si délku plavání navolit sami. Drtivou většinu činností náramek nedokáže sám detekovat a měření nespustí, je to tedy na vás. Například běh však rozpozná a nabídne vám spuštění měření sám.

Líbilo se nám bohatý výběr činností

synchronizace s Google Fit

Nelíbilo se nám většinu činností je zapotřebí ručně spustit

nutnost spoustu údajů manuálně upravovat či nastavovat

chybí GPS

Zhodnocení

Xiaomi po roce opět nezklamalo a svůj klenot na zápěstí adekvátně vylepšilo. Nejčastěji se bude samozřejmě hovořit o displeji, který je větší a kvalitnější, z čehož budete profitovat neustále. Náramek díky němu vypadá lépe, neboť displej zabírá skoro celou čelní plochu, a vejde se na něj podstatně více informací. Vhod však přijde i možnost měřit okysličení krve, dále data z barometru nebo více sportovních režimů. Náramek se tak stává všestranným, přičemž se chlubí meziročně takřka shodnou a nadále dobrou výdrží.

Výrobce se však má stále kde zlepšovat. Do budoucna to bude chtít vymyslet změnu vzhledu, který je již léta stejný. Zásadnější je ovšem posunout výbavu kupředu. Asi nejvíce bychom ocenili možnost alespoň základních reakcí na notifikace a možná by se hodila i GPS, například v nějaké vylepšené variantě tak, aby si uživatelé mohli zvolit. Je však nutné dodat, že tyto funkce se v cenové hladině kolem tisíce korun prakticky nevyskytují a Mi Smart Band 6 pohodlně obhájí pozici krále levných chytrých náramků. Velký displej je navíc dostatečně velkým lákadlem k přechodu z minulých generací na tu nejnovější.

Konkurence

Velkým konkurentem bude například Huawei Band 6 s o něco odlišným a možná modernějším vzhledem. Má obdobně velký displej i schopnosti. Cena je vyšší jen zhruba o dvě stě korun.

Přejít do katalogu Huawei Band 6 Konstrukce 43 × 25,4 × 11 mm , 18 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej Super AMOLED, 1,47" (194 × 368 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Takřka dvojčetem Bandu 6 od Huawei je Honor Band 6, který se chlubí velmi dobrou výdrží, povedeným AMOLED displejem i snadným ovládáním. Cena se pohybuje kolem 1 200 Kč.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Band 6 Konstrukce 43 × 25,4 × 10,5 mm , 18 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,47" (368 × 194 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 180 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:20 hodin

Mezi konkurenty lze zařadit i loňský Mi Smart Band 5, nicméně jeho cena je nižší pouze nepatrně a má logicky horší výbavu a výrazně horší displej. Doporučujeme si proto připlatit za současný model.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Smart Band 5 Rozměry 47 × 18,2 × 12,5 mm , 12,1 g Displej AMOLED, 1,1" (126 × 294 px) Fotoaparát Procesor Paměť RAM: 1 MB , úložiště: 16 MB , ne Akumulátor 125 mAh Kč

Za zapůjčení Xiaomi Mi Smart Bandu 6 děkujeme společnosti MobilPohotovost.cz, kde si náramek můžete rovněž zakoupit.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz