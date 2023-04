Podobně jako v minulosti u 50, 64 a později i 108Mpx snímačů zůstával i 200Mpx fotosenzor dlouhou dobu výsadou drahých vlajkových lodí. To se však rozhodlo změnit Xiaomi s Redmi Note 12 Pro+. Má ale kromě fotoaparátu s vysokým rozlišením ještě co dalšího nabídnout?

Řada Redmi Note dlouhodobě přináší na trh v mnoha aspektech vlajkově vybavené telefony a nejnovější Redmi Note 12 Pro+ není výjimkou. Jeho hlavním lákadlem je 200Mpx snímač, který obvykle vídáme až u řádově dražších vlajkových telefonů s cenou leckdy přesahující 30 tisíc korun. Jak se použitý snímač osvědčil, i to, jak se telefon celkově povedl, se pokusím zodpovědět na řádcích níže.

Obsah balení: se vším všudy

Balení Redmi Note 12 Pro+ možná není environmentální, zato je však kompletní, neboť v něm najdeme jak kabel (USB-A/USB-C), tak adaptér a ochranné silikonové pouzdro. Zákazníci tak nemusí absolutně nic dokupovat, což je určitě potěší.

Líbilo se nám včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: nechť žijí hrany

Hned na začátek uvedu, že Redmi Note 12 Pro+ má sourozence, a to velmi podobně vypadající Redmi Note 12 Pro, které ale snadno poznáte třeba podle toho, že nemá mírně zakulacená záda, jako je tomu u verze Pro+. Právě záda jsou na druhou stranu jedním z mála míst, kde je telefon kulatý.

Redmi Note 12 Pro+ nemá pouze hranaté (ploché) boky, ale také vcelku hranatý tvar celkově a při delším držení může spodní hrana trochu nepříjemně tlačit do dlaně. Co je podle mě naopak jednoznačně pozitivní, to je umístění čtečky otisků prstů, tedy alespoň pro mě jako praváka. Čtečka je krásně responzivní a reaguje rychle, také je ale dostatečně velká a klidně ji nahmatáte třeba už v momentu, kdy budete smartphone vytahovat z kapsy. Asi mi dáte za pravdu, že to by bylo s čtečkou v displeji trochu složitější. U telefonu dá se říct střední třídy by potěšil rovněž slot pro paměťovou kartu, ten ale Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ bohužel nemá, což může trochu nahrávat do karet třeba Samsung Galaxy A53.

Zbytek konstrukce pak nelze příliš kritizovat, zvýšená odolnost je sice pouze IP53, matná záda jsou však alespoň skleněná a displej chrání Gorilla Glass 5. Design fotomodulu se navíc podle mě povedl, stejně jako pěkná modrá barva či slušná haptická odezva.

Líbilo se nám skleněná záda s matnou úpravou

slušivý design

pohotová a pro praváky skvěle umístěná čtečka

Nelíbilo se nám při delším držení může kvůli hranaté konstrukci mírně tlačit do dlaně

pouze IP53

Displej: 120Hz paráda

Jelikož se dnes setkáváme třeba i se 144Hz displeji v ještě nižší cenové relaci, nepřekvapí, že Redmi Note 12 Pro+ vsadilo na 120Hz OLED panel. Je skutečně velký, konkrétně 6,67" a potěší i pěkně symetrické rámečky či zcela dostačující Full HD+ rozlišení. Někdy celkem zvláštně ale fungoval senzor okolního jasu. Relativně často jsem tak musel jas manuálně navyšovat, protože displej zůstával i na ostrém světle hodně ztlumený. Nezbývá tak, než doufat, že se jedná o softwarovou chybku, kterou výrobce teprve odstraní.

Maximální jas byl pak bez problémů a někoho jistě potěší i výrobcem předinstalovaná fólie, která je dodatečnou ochranou již zmíněného Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám velký 120Hz OLED

dostatečný maximální jas

Gorilla Glass 5 i ochranná fólie

Nelíbilo se nám někdy zvláštně fungující regulace automatického jasu

Zvuk: nejlépe s Dolby Atmos

Pokud vám hodně záleží na multimédiích, budete s tímto modelem rozhodně spokojeni. Již zmiňovaný displej umí zprostředkovat pěknou podívanou a stěžovat si nelze ani na stereo reproduktory. U nich jako vždy doporučuji aktivovat Dolby Atmos, protože s ním je u tohoto telefonu zvuk skutečně lepší, ačkoliv se může na první pohled zdát, že je to jen marketingová nálepka. Velkým plusem může být také dnes již málo vídaný 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: rozumná volba

Použitý procesor, kterým je Dimensity 1080, je solidní volbou a uživatele nenechá na holičkách. Žádný trhač asfaltu to rozhodně není, ale naprostou většinu her, jako je třeba Call of Duty či Asphalt, v pohodě zvládne a navíc se ani příliš nezahřívá, což je i s nadcházejícím letním počastím rozhodně dobrá zpráva. 8 GB RAM LPDDR4X je naprosto dostačujících a kromě chybějící podpory paměťovek může trochu zamrzet snad jen starší a pomalejší 256GB úložiště UFS 2.2, na druhou stranu je jasné, že někde se šetřit muselo. Jednou z hlavních předností tohoto procesoru je také podpora právě až 200Mpx snímače, kterým je v tomto případě Samsung HPX, viz kapitola o fotoaparátech.

Líbilo se nám dostatečný výkon

Nelíbilo se nám bez podpory paměťových karet (i když s 256GB úložištěm)

Výdrž baterie: ve štychu vás nenechá

Naprosto fenomenální je nabíjení o maximálním výkonu 120 W, pomocí něhož telefon nabijete z 0 do 100 % i za méně než 20 minut, což je hodně příjemná vlastnost a naprosto může změnit vaše nabíjecí návyky. Výdrž je navíc naprosto v pořádku a díky baterii s kapacitou 5 000 mAh zvládnete jeden nabitý den a večer budete mít ještě cca 30 % kapacity k dobru. Bezdrátové nabíjení se nekoná.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

špičkově rychlé nabíjení

Konektivita: příkladná, jak byste očekávali

Po stránce konektivity na uživatele čeká podpora Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, ale také navigačních systémů GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Pro staromilce je zde dokonce i infraport, naopak podpora eSIM tradičně schází, vystačit si budete muset se slotem pro dvojici nanoSIM.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: 200Mpx snímač za pár korun?

Na první pohled vypadá 200Mpx snímač velmi dobře, neboť mu neschází optická stabilizace a pochopitelně umí skládat i 16 pixelů do jednoho „superpixelu“, oproti dražším 200megapixelovým snímačům (třeba tomu Galaxy S23 Ultra) je však menší. Světelnost f/1.65 je ovšem velice slušná a kvalitě by měla napomoci i 7elementová čočka. Pokud vás fascinuje vysoké rozlišení, budete s Redmi Note 12 Pro+ v sedmém nebi, protože nejen, že na takto vyfocených snímcích najdete plno detailů, ale i jejich samotné pořízení je až nečekaně svižné. Zatímco u ostatních 200mpx telefonů jsem zaznamenal odezvu o délce zhruba jedné až dvou sekund, zde je pořízení a zprocesování snímku ve fotoaplikaci de facto instantní.

Hlavní fotoaparát Makro objektiv Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 200 Mpx 2 Mpx 8 Mpx 16 Mpx Clona f/1.7 f/2.4 f/2.2 f/2.5 Velikost snímače 1/1,4" ?" 1/4" 1/3,06" Označení snímače Samsung HPX OmniVision OV02B1 Samsung ISOCELL 4H7 Sony IMX 471 Velikost pixelů 0,56 µm ? µm 1,12 µm 1,0 µm Ohnisko/rozsah 24 mm ? mm 120° ? mm Typ ostření PDAF fixní ostření fixní ostření fixní ostření Optická stabilizace ano ne ne ne

Maximální nativní rozlišení je pak tradičně ukryto pod možností Ultra HD, kde je nutné nahoře ještě aktivovat tlačítko 200Mpx. U takto velké fotky, která může mít i vyšší desítky megabajtů, si pak třeba můžete přečíst i drobný text, pravdou však je, že i kvůli menší velikosti senzoru nejsou fotky tak detailní. Redmi snímky sice agresivně nedoostřuje, což je podle mě dobře, ale zároveň si můžete všimnout, že po přiblížení (třeba fotka z květinářství) vypadá spousta objektů spíše jako olejomalba. Mnohem častěji než v tomto extrémně vysokém rozlišení však budete zcela jistě fotit ve standardním 12megapixelovém režimu, ze kterého vypadají fotky velice hezky a dostatečně detailně. Solidně funguje i HDR a nastavení expozice obecně.

V kontrastu s hlavním snímačem je pak ultraširokoúhlý objektiv s nižším rozlišením, který trápí šum a má mírně jiné barevné podání než snímač hlavní. 2Mpx kamerka tradičně ani nestojí za řeč, ta je zde snad jen kvůli designu fotomodulu. Dále ve výbavě najdeme základní 16Mpx selfie kamerku či možnost natáčet 4K video ve 30 FPS, ovšem právě selfie kamerka je pro Xiaomi typicky limitovaná na Full HD.

Redmi Note 12 Pro+ 4K 30 FPS

Líbilo se nám 200Mpx kvalitní hlavní snímač s OIS

rychlé pořizování snímků v nativním 200Mpx rozlišení

Nelíbilo se nám zcela zbytečná 2Mpx makro kamerka

Software: osloví vás?

Vzhledem k tomu, že telefon dorazil s již zastaralejším Androidem 12, což je trochu ostuda, snad bude chybka se zmiňovanou regulací jasu displeje odstraněna s příchodem Androidu 13, který již prochází testováním a má dorazit někdy v průběhu května či června. Nadstavba MIUI je pak klasicky hodně subjektivní záležitost, mně osobně se zkrátka zdá v mnoha ohledech až zbytečně krkolomná, jakoby její vývojáři nevěděli, kterým směrem se ubírat, a uživatelům tak dávají možnost si vybírat z nespočtu různých nastavení. Právě možnost výběru a detailního nastavení však může být pro mnoho zákazníků výhodou, i když budou v menu občas déle pátrat po tom co hledají.

Líbilo se nám velké množství možností nastavení

Nelíbilo se nám starší Android 12 na začátku prodeje

systém působí přeplácaně

Zhodnocení

Celkově je Redmi Note 12 Pro+ povedeným telefonem, tedy nemáte-li problém s MIUI a chcete 200Mpx snímač, extrémně rychlé nabíjení či slušnou výdrž. Z méně povedených vlastností lze vytknout starší Android 12, nižší odolnost (IP53) či absenci slotu pro paměťové karty.

Konkurence

V opačném případě ale můžete zkusit třeba Galaxy A54, který sice trpí na zatím ne úplně vyladěný software, ale má i slušný makro snímač, pětiletou softwarovou podporu či odolnost dle IP67.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Zákazníci toužící po ultradlouhé výdrži, ovšem na úkor 120Hz displeje či superrychlého nabíjení, mohou sáhnout po Xperii 10 IV. Ta navíc nabídne i klasický teleobjektiv, čtečku paměťových karet či odolnost dle IP65/68.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 IV Rozměry 153 × 67 × 8,3 mm , 161 g Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

