Fotovýbava u telefonů střední třídy je zpravidla omezena na hlavní a ultraširokoúhlý objektiv, v případě Realme 12 Pro+ však výrobce nasadil rovněž 64Mpx teleobjektiv se schopností až 120násobného zoomu. Jaké jsou mé dojmy z používání tohoto smartphonu?

Realme se na nějakou dobu odmlčelo, nyní se však vrátilo zpět s ambicemi si znovu podmanit český trh. Jeho v současnosti nejlépe vybavený smartphonem je Realme 12 Pro+, jehož design má připomínat luxusní hodinky slovutné značky, bodovat chce ale také teleobjektivem. Jak se mu povede obstát v záplavě konkurence?

Technické parametry Realme 12 Pro+ Kompletní specifikace Konstrukce 161,5 × 74 × 8,8 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2024, 12 499 Kč

Obsah balení: včetně adaptéru

Žlutá krabička Realme 12 Pro+ ukrývá kromě telefonu rovněž napájecí adaptér, kabel typu USB-A/USB-C i ochranné pouzdro. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám kompletní obsah

Konstrukční zpracování: třpytivé a veganské

Realme 12 Pro+ přichází s poměrně netradičním designem v podobě výrazného kruhového fotomodulu, vertikální linky dělící záda a také nasazení veganské kůže, kterou však již vídáme i u levnějších modelů. Na vzhledu novinky měl podle výrobce pracovat uznávaný mistr hodinář, který se podílí na designu mnoha slovutných značek (klasických) hodinek, jako je třeba Rolex. Svým způsobem má tak být novinka „Rolexkami“ ve vaší dlani. Design je dle mého názoru vcelku povedený, avšak poměrně dost výrazný a svou třpytivostí na sebe strhává hodně pozornosti, což nemusí vyhovovat každému. Dle mého názoru cílí novinka designem především na ženy, zejména v testované béžové variantě.

Podobně jako u ostatních telefonů mohu chválit nasazení koženky z praktických důvodů, neboť neklouže v dlani a řešit nebudete muset ani leštění otisků. Rámeček je pak navzdory ceně 12,5 tisíc korun pouze plastový, ačkoliv třeba takový Galaxy A55 vám již dokáže nabídnout prémiovější hliník. Z pohledu toho, jak se novinka drží v ruce, jsem spokojen. Zejména díky zaobleným bokům příjemně padne do dlaně a problém jsem neměl ani s nahmatáním vypínacího tlačítka či kolébky ovládání hlasitosti. Chválit budu rovněž za zvýšenou odolnost IP65, která se blíží již regulární vlajkové odolnosti IP68. I v tomto případě však musím zmínit jihokorejskou konkurenci, která zvládne za stejné peníze (či ještě levněji) i IP67.

Na spodní straně je kromě USB-C rovněž slot pro dvojici nanoSIM bez podpory paměťových karet. Novinka bohužel nenabídne ani podporu eSIM, což je s ohledem na cenu rozhodně škoda. Nedávno testované a o dost levnější Vivo V40 SE toto například zvládá bez problémů.

Líbilo se nám zajímavý design s využitím veganské kůže

příjemně se drží a používá

odolnost dle IP65

Nelíbilo se nám nepodporuje eSIM

Displej: zaoblený a velký

Pokud vás nenadchl design, zřejmě vás vyloženě nenamotivuje k nákupu ani displej, který s přihlédnutím k ceně zkrátka příliš ničím nevyniká. Jednoznačně mohu pochválit tenké rámečky i praktické (mírné) zaoblení po stranách, u něhož však kazí dojem výrobcem předinstalovaná fólie s ostrými rohy, kterou tak budete muset téměř okamžitě sejmout.

Realme 12 Pro+ sází na 6,7" AMOLED obrazovku s podporou až 120Hz obnovovací frekvence i HDR10, avšak oblíbené Dolby Vision (které mnohá konkurence podporuje) bohužel schází. Co se týče jasu, nabízí novinka dostačující maximální jas pro používání telefonu venku, stejně tak neschází dostatečně nízký minimální jas. Pokud však dáte na čísla, najde se nicméně i „jasnější“ konkurence.

Ve spodní části dále je optická čtečka otisků prstů, která během používání fungovalo svižně a spolehlivě. V nastavení lze dokonce dohledat funkci pro měření srdečního tepu skrze čtečku otisků prstů.

Líbilo se nám kvalitní OLED zobrazovací panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

tenké rámečky

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision

Zvuk: stereo samozřejmostí

Realme 12 Pro+ disponuje dvojicí reproduktorů, které zajistí dostatečně hlasitý i kvalitní hudební přednes. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou hovorů, v této oblasti nemám co vytknout a výbava odpovídá zvyklostem v této cenové třídě.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: osvědčený Snapdragon?

Použitý čipset Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu je vhodnou volbou pro středně náročné, kteří nehledí na benchmarky ani příliš nehrají náročnější hry, i když je pravda, že většina populárních titulů je skvěle optimalizovaná tak, aby běžela v podstatě na čemkoliv. Novinka má dostačující výkon pro běžné používání, kdy se telefon nijak nezahřívá a nabízí dostatečně svižné reakce (s jednou výjimkou, na kterou se zaměřím později). Ovšem ti, co vyžadují nejvýkonnější „železo“ v dané cenové třídě, by se měli poohlédnout jinde. Za cenu okolo 12 tisíc korun lze zakoupit smartphony s násobně vyšším výkonem, na druhou stranu třeba ne tak štědrým úložištěm, neboť novinka disponuje 512 GB. Operační paměť s 12 GB lze softwarově rozšířit z úložiště, příliš to však nedává smysl, neboť i tak funguje telefon svižně.

Líbilo se nám dostačující výkon

štědré úložiště

Výdrž baterie: velká kapacita i solidní výkon

Novinka je osazena 5 000mAh baterií, která zvládá v kombinaci s použitým čipsetem bez problémů 1,5 až 2 dny běžného používání. Podporované maximální 67W nabíjení jsem nemohl vyzkoušet kvůli adaptéru s čínskou koncovkou, výrobce však slibuje schopnost doplnit energii z 0 na 50 % za 19 minut a plné nabití by mělo trvat přibližně 45 minut. Mezigeneračně pak nabíjecí výkon poklesl ze 100 W na již zmíněných 67 W, což je trochu škoda, stejně jako to, že výrobce opomenul bezdrátové nabíjení.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití a relativně rychlé nabití

Nelíbilo se nám schází bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše potřebné

Po stránce konektivity je k dispozici Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 i navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: teleobjektiv v hlavní roli

Již při pohledu na specifikace použitých fotoaparátů je zřejmé, že hlavní roli má v tomto případě trojnásobný teleobjektiv. Snímač s 64 Mpx a trojnásobným optickým zoomem je pak schopný až 120násobného přiblížení, které je však skutečně pouze na efekt a reálně není použitelné. Snímky s nativním trojnásobným zoomem však vypadají obstojně, mají vcelku realistické barevné podání, nemají problém s ostrostí a obsahují poměrně dost detailů i při bližším zkoumání. Slabší stránkou novinky je nastavení expozice, které není vždy zcela ideální a některé scény, respektive jejich části, jsou poměrně hodně tmavé. Stejně tak HDR je často krátké na náročné scény, kde máte například velmi světlou oblohu se sluncem a zároveň tmavé zákoutí budovy.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 64 Mpx 32 Mpx Clona f/1.8 f/2.2 f/2.8 f/2.4 Ohnisková vzdálenost/rozsah 24 mm 112˚ 71 mm 22 mm Velikost senzoru 1/1,56" 1/4,0" 1/2,0" ?" Velikost pixelu 1,0 µm 1,12 µm 0,7 µm ? µm Typ ostření vícesměrové PDAF pevné PDAF pevné OIS ano ne ano ne

Obecně vzato lze chválit za konzistentní barevné podání napříč snímači a pochvalu si zaslouží i integrace OIS u hlavního i ultraširokoúhlého objektivu. Poměrně zásadním negativem, se kterým se bohužel výrobce nevyrovnal během tří měsíců, co jsem měl telefon k dispozici, je různé trhání v rámci fotoaplikace a dokonce její spadnutí, se kterým jsem se několikrát také setkal. Používání přepínače různých objektivů/přiblížení prakticky vždy vede k zasekávání, čímž celá uživatelská zkušenost dost trpí.

Video je možné natáčet ve 4K s 30 fps, bohužel vždy pouze s podporou elektronické stabilizace, nikoliv optické, výsledkem čehož jsou roztřepané záběry i při klidné chůzi. 32Mpx selfie kamerka by pak měla postačit všem nenáročným fotografům selfie.

Realme 12 Pro+ 4K 30 FPS

Líbilo se nám nasazení teleobjektivu

realistické barevné podání

Nelíbilo se nám problémy s přepínáním objektivů

stabilizace u videa

Software: zážitek pouze pro otrlé?

Novinka disponuje operačním systémem Android 14 a v době testování také únorovými bezpečnostními záplatami. Použitá nadstavba Realme UI 5.0 je pak pěkně svižná a nabízí velké množství uživatelských úprav. Co však novinku sráží na kolena, to je enormní množství balastu, které na vás v telefonu čeká (viz screenshoty). Výrobce vám kromě Facebooku, TikToku a Boooking.com předinstaluje také přehlídku dalších aplikací, jako je Agoda, Lazada, Shopee a dokonce i desítky odkazů na rychlé stažení aplikací. Popravdě jsem tolik zbytečných aplikací pohromadě, které průměrný uživatel bude muset několik minut mazat, již velmi dlouho neviděl a doufám, že ani (dlouho) neuvidím. Realme by se mělo zamyslet, zda poplatky, které inkasuje od vývojářů těchto aplikací za předinstalaci, skutečně stojí za to. Z pohledu softwarové podpory by měl výrobce nabídnout dva velké updaty OS a tři roky bezpečnostních záplat, což je na dnešní poměry rovněž spíše již podprůměr.

Nelíbilo se nám enormní množství balastu

Zhodnocení

Realme 12 Pro+ nabídne zajímavý design, skvělou výdrž na baterii a v dané cenové relaci ne tak často vídaný teleobjektiv. Tím však také výčet přednosti končí, neboť je mobil ve většině dalších aspektech průměrný či spíše podprůměrný. Za 12,5 tisíc korun bych si například představoval výrazně lépe zpracovaný software bez balastu s fungující fotoaplikací, podporu eSIM či třeba bezdrátové nabíjení, nic z toho však novinka nenabídne a jen designem a teleobjektivem to podle mě nezachrání.

Konkurence

Zajímavou alternativou může být Samsung Galaxy S23 FE s lepším čipsetem, podporou bezdrátového nabíjení, vyšší odolností i delší softwarovou podporou. Navíc podporuje soubor funkcí Galaxy AI od Samsungu, ačkoliv nemá tak rychlé nabíjení jako Realme.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Pokud máte rádi výrazný design, je lepší volbou než Realme například i levnější Nothing Phone (1) s podobně velkým displejem, podporou bezdrátového nabíjení a nesrovnatelně lepším softwarem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (1) 256+12 GB Rozměry 159,2 × 75,8 × 8,3 mm , 193,5 g Displej OLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

