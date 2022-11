Pokud hledáte chytré hodinky s velkým displejem obdélníkového tvaru a slušnou výdrží, nabízí se novinka od Realme s označením Watch 3 Pro. Jak moc se liší od Realme Watch 3 a vyplatí se o nákupu Watch 3 Pro vůbec uvažovat?

Lépe vybavený sourozenec dříve testovaných Realme Watch 3 přináší integrovanou GPS i kvalitnější AMOLED displej. Navíc neschází dlouhá výdrž na nabití či podpora desítek sportovních režimů. Bude to Realme Watch 3 Pro stačit na úspěch v záplavě konkurence?

Technické parametry Realme Watch 3 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 45 × 36,8 × 11,7 mm , 40,7 g , odolnost: ne Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: ? Displej AMOLED, 1,78" (448 × 368 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 345 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 2 000 Kč

Obsah balení: klasika, na kterou jsme zvyklí

V podlouhlé krabičce se nachází kromě hodinek a základních příruček také magnetická nabíjecí kolébka. Silikonový řemínek najdete již nasazený na těle hodinek.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: podobné jako Realme Watch 3, ale bez IP68

Testované Realme Watch 3 Pro lze od Realme Watch 3 odlišit snad jen barvou pouzdra, neboť po stránce rozměrů i hmotnosti jsou takřka identické, na ruce se tedy nosí stejně. Navzdory přídomku Pro je i tentokrát pouzdro kompletně plastové, což je trochu škoda, více však zamrzí absence certifikace IP68, která byla u předešlého modelu velmi příjemnou přidanou hodnotou.

Zůstává však alespoň možnost vyměnit řemínek za jiný o šířce 22 milimetrů i nízká hmotnost (cca 40 gramů). Nic se nemění ani na základní (obyčejné) haptické odezvě či přítomnosti jediného fyzického tlačítka na pravém boku.

Líbilo se nám nízká hmotnost

vyměnitelné řemínky o šířce uchycení 22 milimetrů

Nelíbilo se nám oproti levnějším Realme Watch 3 schází IP68

Displej: tentokrát AMOLED

Když už schází certifikace IP68, vylepšilo Realme alespoň displej, který je nyní typu AMOLED a má zcela dostačující maximální jas až 500 nitů. Výhodou je nepochybně i velká uhlopříčka 1,78", které nedělá ostudu ani dostatečně jemné rozlišení 368 × 448 pixelů. Na rozdíl od Realme Watch 3 jsem se nesetkával s tím, že by se displej samovolně zapínal během řízení automobilu, i když je takovýto jev spojený nikoliv se samotným zobrazovacím panelem, jako spíše s dalším hardwarem a softwarem. Pěkná je také grafika rozhraní, i když ciferníky s Always-On jsou k dispozici v hodinkách pouze dva (digitální a analogový). Automatická regulace jasu překvapivě schází, manuální úprava je však rychlá (stažením roletky, kde je k tomu příslušné tlačítko) a většinu času jsem hodinky vcelku komfortně používal s 60% jasem.

Líbilo se nám AMOLED panel

velká uhlopříčka i dostatečný jas

Always-On

Nelíbilo se nám někomu může scházet automatická regulace jasu

Systém a výkon: o poznání lepší

V případě Realme Watch 3 jsem si trochu stěžoval na (ne)svižnost systému, který byl místy pomalejší a animace občas trhané. To naštěstí není případ Realme Watch 3 Pro, kde byl pravděpodobně nasazen o něco výkonnější hardware. Neschází ani možnost volání v propojení se smartphonem, kdy jsem nezaznamenal žádné problémy v kvalitě přenosu ani hlasitosti reproduktoru.

U notifikací si pak můžete prohlédnout základní informace o tom, od koho vám přišla zpráva, například s přečtením těla e-mailů však již počítat nelze. Skrze hodinky je na druhou stranu možné na dálku ovládat (v telefonu zapnutý) hudební přehrávač, kontrolovat počasí, používat stopky a další základní funkce. Na rozdíl od Realme Watch 3 je k dispozici i integrovaná GPS, jejíž přesnost je v dané třídě vcelku běžná, tzn. občas se při prohlížení záznamu projdete budovou, ale k vyznačení trasy, po které jste se pohybovali, postačí. V systému však najdeme odkaz k provázání s Google Asistentem či Alexou od Amazonu. Možnost bezkontaktních plateb naopak chybí.

Líbilo se nám vcelku široká nabídka funkcí

integrovaná GPS

svižný chod systému

Výdrž a nabíjení: týden bez problému

Realme Watch 3 Pro stejně jako Realme Watch 3 zvládnou na jedno plné nabití (které zabere zhruba dvě hodiny) přibližně 7 dní používání, což je již solidní, i když se vydáte na pár dní do přírody a nemáte u sebe nabíječku. Ta je totiž proprietární a podpora nabíjení standardem Qi schází.

Líbilo se nám slušná výdrž na nabití

Sportovní a zdravotní funkce: SpO2 i tepová frekvence

Realme Watch 3 Pro jsou kromě již zmíněné GPS s průměrnou přesností schopny měřit vše, co umí i Realme Watch 3. Kromě tepové frekvence, počtu ušlých kroků a zhruba 100 různých sportovních aktivit se jedná například o okysličení krve. Během měření srdečního tepu i okysličení krve jsem si však všiml, že načtení dat trvá relativně dlouho (zhruba dvě až tři sekundy u srdečního tepu a zhruba 6 až 8 sekund u okysličení krve). Při aktivaci sportovního režimu pak hodinky bohužel nedokážou automaticky rozpoznat, jestli ještě cvičíte, či nikoliv. Může se vám tak stát, že si venku aktivujete režim chůze, zapomenete jej vypnout a hodinky budou „monitorovat“ chůzi i o tři hodiny později, kdy sedíte doma na pohovce. Dokonce nechybí ani měření stresu či kvality spánku, přičemž naměřené hodnoty jsou vcelku pěkně prezentovány v aplikaci Realme Link. Skrze ni rovněž do hodinek budete dostávat aktualizace, i když místy není plně lokalizovaná do českého jazyka.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

prezentace naměřených hodnot

Nelíbilo se nám načítání dat trvá déle

bez automatické de/aktivace monitoringu sportu

Zhodnocení

Realme staví zájemce o hodinky z řady Watch 3 před těžkou volbu, neboť základní Watch 3 disponují certifikací IP68, zatímco Watch 3 Pro ji nemají, zato se chlubí integrovanou GPS i podstatně lepším AMOLED displejem. Realme Watch 3 Pro jsou tak v poměrně nezáviděníhodné pozici, neboť je lze doporučit pouze nenáročným uživatelům, kteří se objedou bez zvýšené odolnosti, touží po velkém displeji a GPS. V době testování rovněž nebyla stanovena doporučená česká prodejní cena, podle přepočtu z indických rupií by se však mohlo jednat zhruba o dva tisíce korun. V takovém případě by pak mohla být absence zvýšené odolnosti pro mnoho potenciálních zájemců ospravedlnitelná, ačkoliv je stále nelogická vzhledem k tomu, že ji u Watch 3 najdeme.

Konkurence

Xiaomi Watch S1 Active, které se v současnosti prodávají za tři tisíce korun, nabízí podporu bezkontaktního placení, klasický design (s kruhovým AMOLED displejem) a výdrž až 12 dní na nabití.

Přejít do katalogu Xiaomi Watch S1 Active Konstrukce 46,5 × 47,3 × 11 mm , 46 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.1, ne , NFC Akumulátor 470 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Pokud byste rádi platili přímo ze zápěstí a spokojíte se s menším displejem, může pro vás být vhodnou volbou Xiaomi Smart Band 6 s AMOLED obrazovkou i podporou bezkontaktního placení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Smart Band 6 Konstrukce 47,4 × 18,6 × 12,7 mm , 12,8 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,56" (152 × 486 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 125 mAh , nabíjení: USB A Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz