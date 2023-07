Do střední třídy na českém trhu vtrhlo Realme 11 Pro+ a rozhodně se snaží vzbudit pozdvižení. Ostatně, jaká konkurence nabízí v cenové hladině kolem 12 tisíc korun 512GB paměť? Nebo 200megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací a rychlé nabíjení o výkonu 100 W? Je však novinka celkově dobře vybavená, nebo si jen hraje s čísly?

Probuzené Realme se pomalu nadechuje a začíná vracet na český trh. Kromě cenově dostupných kousků jsme se dočkali velmi líbivé novinky Realme 11 Pro+, což je pomyslný vrchol střední třídy, který některými parametry nakukuje i o patro výše. Hlavními trumfy je velký zakřivený displej, skvělý hlavní fotoaparát nebo úložiště, které málokdo vyčerpá.

Technické parametry Realme 11 Pro+ 512+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 161,6 × 73,9 × 8,7 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7050 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2023, 12 499 Kč

Obsah balení: obvyklý standard

Ve žluté krabičce je kromě telefonu a manuálů také napájecí adaptér s kabelem typu USB-A/USB-C a nezbytná jehla pro vytažení slotu na SIM. Příjemným bonusem je silikonové ochranné pouzdro v kouřovém hávu.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: elegán každým coulem

Realme tentokrát vsadilo na zaoblené strany, což platí pro displej i záda zařízení. Samotné boky jsou příjemně tenké a celkově velký mobil i tak padne dobře do ruky. Dominantním prvkem je velký kruhový modul pro fotoaparáty na zadní straně. Až luxusně pak vypadá variantě imitující kůži na zadní straně. Konzervativněji smýšlející však spíše sáhnou po námi testované černé verzi, která není lesklá a téměř nepřitahuje otisky prstů. Povrch zadní strany je příjemně matný.

Kaňkou na kráse může být již zmíněný modul s fotoaparáty. Kvůli němu telefon při položení trčí nahoru, ale alespoň se nekývá, neboť modul není na kraji. Zpracování celkově je příkladné, a to navzdory plastovým materiálům. Celkově telefon vypadá k světu a snadno si jej zaměníte s dražšími kousky. Bohužel nic není ideální a Realme třeba zcela zapomnělo na zvýšenou odolnost, která je ve vyšší střední třídě většinou již samozřejmostí. Do vody ani prašného prostředí byste se tak s modelem 11 Pro+ neměli dostat.

Po obvodu zařízení je na dnešní poměry minimum prvků. Zprava jde o tenká tlačítka, na spodní hraně je USB-C a šuplíček pro dvě nano SIM karty.

Líbilo se nám dobré zpracování

originální design

Nelíbilo se nám velmi výrazný modul s fotoaparáty

chybí odolnost vůči vodě a prachu

Displej: velký a kvalitní

Za velkým telefonem se vždy schovává velký displej, nejinak je tomu v tomto případě. Vaše oči spočinou na 6,7" AMOLED panelu s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Podání barev je vynikající a čitelnost na slunci rovněž dobrá, a to díky maximálnímu jasu 950 nitů. Díky AMOLED technologii nechybí praktická funkce Always-On, která je zde nazvaná Vždy na displeji a můžete si nastavit, co vše bude při zamknutí obrazovky veřejně vidět, což je praktické. O ochranu displeje se stará odolné sklíčko, ale výrobce jej nijak nespecifikuje. Navrch dostanete ještě ochrannou fólii, kterou je však snadné poškrábat.

Přímo do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů. Umístění je tak akorát, avšak fungování je trochu rozporuplné. Jsou dny kdy čtečka funguje skvěle, jindy však zcela tápe a prst, ačkoliv není mokrý či špinavý, nerozpozná.

Líbilo se nám velmi dobrý AMOLED panel

120Hz obnovovací frekvence

režim Always-On

Zvuk: jen průměrný

Zvukově se mobil oslňovat nesnaží, byť jsou osazeny dva reproduktory, a to na spodní hraně a pak těsně nad displejem. Hrají i poměrně nahlas, ale o nějaké kvalitě pro poslech nemůže být řeč. Nejde však o něco, co by mobil nějak výrazně degradovalo. Hudbu budete poslouchat spíše skrze sluchátka, ideálně ta bezdrátová, neboť 3,5mm jack chybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám zvukový projev neoslní

nemá 3,5mm jack

Výkon hardwaru: slušný

V útrobách telefonu je Dimensity 7050, což je pouze přeznačený model Dimensity 1080, tedy procesor střední třídy a v této cenové hladině už příliš parády neudělá. Na druhou stranu dokáže výkon podpořit 12GB RAM, telefon vás tak rozhodně nebude brzdit ani u náročnějších aplikací. Velkým lákadlem je pak 512GB interní paměť, která je ve vyšší střední třídě nevídaná. Mimochodem, Realme 11 Pro+ je vůbec nejlevnějším telefonem s tak velkým úložištěm. Po prvním zapnutí zbývá pro vaše data 486 GB, přičemž dodejme, že podpora paměťových karet chybí.

Benchmark testy

Líbilo se nám 12GB RAM

512GB paměť

Nelíbilo se nám chybí slot pro paměťovou kartu

Výdrž baterie: dva dny na dosah

V útrobách telefonu je velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Ta vyniká nadprůměrnou výdrží, kdy i při středně náročném využívání docílíte nabíjení každý druhý večer. Méně nároční dosáhnou minimálně o den dále. Výdrž lze také prodloužit vypnutím režimu Always-On. Pokud budete mít vždy při ruce standardní nabíječku, dočerpáte energii výkonem 100 W, což znamená 25 minut ze zcela vybitého mobilu na 100 %. K dokonalosti chybí podpora bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám slušná výdrž

velmi rychlé nabíjení

Konektivita: 5G samozřejmostí

Realme 11 Pro+ nabídne Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS i BDS. Nechybí ani NFC, díky kterému lze s telefonem bezkontaktně platit. K dispozici je rovněž podpora Dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac a také funkce OTG, pokud byste chtěli k telefonu připojit například flashdisk. Nechybí ani podpora 5G.

Líbilo se nám kompletní nabídka

Fotoaparát: důraz na čísla

Na zadní straně je další trumf – 200megapixelový hlavní objektiv, kterému nechybí automatické ostření i optická stabilizace obrazu. Snímky v automatickém režimu vznikají v 16 megapixelech a jsou barevně věrné, bez šumu a dalších nedokonalostí. Jednoznačně je tak můžeme zařadit mezi ty nejlepší u telefonů vyšší střední třídy. Kvalita nijak výrazně neupadá ani za zhoršených světelných podmínek. Telefon vám dále nabízí 2× přiblížení, což znamená takřka fotku v bezztrátové kvalitě. Přilbližovat tak lze, aniž by telefon musel mít teleobjektiv.

Hlavní fotoaparát rozhodně zaujal a snadno telefon katapultoval mezi foto smetánku vyšší střední třídy. Je však velká škoda, že zbylá sestava je výrazně skromnější. Uznejte sami, ultraširokoúhlý objektiv je rozhodně fajn, jenže 8 Mpx nenadchne. Hodí se tak pouze při použití venku na focení krajinek. Jinde ztrácí alespoň základní ostrost a nastupuje šum. Nakonec je zde makro snímač, avšak zcela nepoužitelný kvůli nízkému 2megapixelovému rozlišení.

Video telefon nahrává velice slušně, můžete se spolehnout na 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Spokojeni budete s plynulostí i zvukem.

Pro potřeby slefíček je připravena 32megapixelová čelní kamerka v průstřelu displeje, která kvalitou přesvědčí a dobře poslouží pro sdílení napříč sociálním světem.

Líbilo se nám povedený hlavní foťák s OIS

Nelíbilo se nám zbytečný makro fotoaparát

Software: nejnovější Android s jedním ale

Prostředí Realme svěřilo do rukou Androidu 13 a nadstavbě Realme UI 4.0, což je osvědčená kombinace. Bezpečnostní záplaty jsou platné k červnu letošního roku, což je v podstatě to nejnovější možné. Prostředí funguje skvěle a rychle. Optimalizace se výrobci povedla na jedničku. K dokonalosti ale chybí lepší přístup výrobce k aktualizacím. Přislíbil jen dvě velké aktualizace a 3 roky bezpečnostních záplat. Zde je nutné říci, že třeba Samsung láká na 4 roky nových aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám aktuální systém

perfektní optimalizace

Nelíbilo se nám slabší podpora

Zhodnocení

Realme 11 Pro+ zanechává po testování pozitivní dojmy. Elegantně vypadající telefon disponuje špičkovým AMOLED displejem i přehledným prostředím, které se svižně a pohodlně používá. Procesor sice mohl být lepší, ale telefonu rozhodně dech nedochází. Uživatele potěší kvalitní hlavní fotoaparát a opravdu bleskové nabíjení. Nelze současně nezmínit 512GB interní paměť, která pojme vše, co budete potřebovat mít při sobě. Kaňkou na kráse je především absence zvýšené odolnosti, šiklo by se bezdrátové nabíjení a podpora ze strany výrobce by mohla být delší. I tak jde však za 12,5 tisíc korun o zajímavý telefon, který se neztratí. Konkurence je nicméně silná a snadné to mít nebude.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz