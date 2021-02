TWS sluchátka testujeme pravidelně, dnes se zaměříme na Philips TAT8505, která lze sehnat za cenu okolo 4 tisíc korun. Nabízí ANC, dlouhou výdrž na nabití i snadné ovládání. Zazáří, nebo zapadnou? To prozradí recenze.

Čistě bezdrátová sluchátka, která výrobci běžně označují TWS, na mobilenet.cz testujeme pravidelně. Je ale pravdou, že jednu značku jsme trochu míjeli – Philips. To dnes napravíme, podíváme se totiž na zajímavý model TAT8505, který sice nezaujme názvem, o to víc by však měl překvapit vlastnostmi.

Sluchátka se dají pořídit za cenu okolo 4 tisíc Kč, v akcích i levněji. Dostanete přitom hezky vyhlížející špuntová sluchátka s podporou ANC, dotykovým ovládáním a slušnou výdrží na nabití.

Technické parametry Philips TAT8505

Hmotnost pouzdra 73 gramů Doba nabití pouzdra 1,5 hodiny drátově, 3,5 hodiny bezdrátově Kapacita baterie pouzdra 560 mAh Kapacita baterie sluchátka 55 mAh Barevná provedení černá Připojení Bluetooth 5.0 Podpora ANC/režim průchodnosti ano/ano Délka poslechu (bez/s ANC) 6/5 hodiny Délka poslechu celkem (bez/s ANC) 24/20 hodin Obsah balení sluchátka, nabíjecí pouzdro, napájecí kabel, dvojice náhradních špuntů různé velikosti (S, L), dokumentace Cena cca 4 000 Kč

Obsah balení: standardní sestava

Obsah balení je standardní, nechybí tedy nic, co budete do začátku potřebovat. Hned nahoře se ukrývá nabíjecí pouzdro se sluchátky uvnitř, ve spodní části poté nabíjecí USB-A–USB-C kabel bez adaptéru a dvojice náhradních silikonových špuntů. Přímo na sluchátkách je velikost M, uvnitř pak S a L. Philips přichystal i dostatečně detailní manuál v češtině. Nic víc v balení netřeba.

Konstrukční zpracování: více sportovní

Čistě bezdrátové špunty můžeme velmi obecně rozdělit na AirPods Pro a ty další. Proč? Někteří výrobci se snaží napodobit design Applu, jiní jdou vlastní cestou. Platilo to tak u bezdrátových pecek, platí to stejně tak u bezdrátových špuntů. Philips TAT8505 připomínají spíše produkty B&O nebo Sennheiser, což rozhodně není výtka. Stejně tak nechceme říct, že by Philips nepřidal vlastní invenci.

Tu poznáte už na zakřivení nožky, která je zakončena gumovým nástavcem. Má speciální zakřivení, takže pro správné uchycení musíte sluchátko vložit a následně pootočit, čímž sluchátko ve zvukovodu zajistíte. Zde je více než kdy jindy třeba, aby vám nástavce perfektně „sedly“. Pokud tedy máte netypické potřeby, doporučujeme sluchátka před nákupem vyzkoušet, pokud to jen trochu půjde. Mně osobně sluchátka držela v uších velmi dobře, a to i přestože jsem spíše příznivce volnějších pecek.

V sluchátkách je veškerá elektronika i baterie s kapacitou 55 mAh, což je standardní hodnota. Na těle sluchátek je hned několik nezbytných senzorů a mikrofonů. Včetně infračerveného senzoru, který rozpozná, zda máte sluchátka v uších. Pokud je sejmete, reprodukce se ukončí, pokud je nasadíte, přehrávání začne ve stejném místě. To platí dokonce i při spárování s Apple produkty. Hlavním ovládacím prvkem je malý senzor na obou sluchátkách, jenž je plně dotykový a je v místě, kde má značka i logo. Tato část je stříbrná a zajímavě doplňuje nudnou černou. O gestech si více povíme na následujících řádcích, dodáme však, že sluchátka mají i vlastní LED, která informuje o stavu nabití i procesu párování.

Nabíjecí pouzdro je zaoblené, přesto jde o takovou malou „rakvičku“. Vzhledem k odlišné konstrukci sluchátek je to logické. Pouzdro je matné, což chválíme, nezachytává otisky. Na těle má jediné tlačítko, díky kterému můžete sluchátka přepnout do režimu párování, hned vedle je USB-C pro nabíjení a na přední straně také trojice LED informující o stavu nabití pouzdra. Pouzdro má velmi kvalitní pružiny a magnety, takže v každé pozici drží velmi dobře.

Sluchátka dobijete v pouzdru i bezdrátově.

Sluchátka drž v pouzdře velmi pevně, jejich vyjmutí je snadné. Zasazení do pouzdra je ale vzhledem k zakřivené nožce trochu problémové a chce to pár dní cviku, než dáte sluchátka do pouzdra i poslepu. Philips TAT8505 se v tuzemsku prodávají v černé, jiná barva k dostání není. Potěší, že pouzdro podporuje i bezdrátové nabíjení, což rozhodně není standard.

Sluchátka jsou lehká (každé váží cca 7 až 7,5 g), poctivě zpracovaná, designem svá a dle mého názoru více sportovní než elegantní. Design neurazí, ani nenadchne, ale rozhodně jsou originální. Sportovce navíc může potěšit certifikace IPX4, takže pot či déšť sluchátka nepoškodí.

Líbilo se nám elegantní provedení sluchátek

kvalitní magnety a pružiny v pouzdru

sluchátka jsou velmi lehká

pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám samotné pouzdro působí obyčejně

Výdrž: parťák na dlouhé hodiny

Philips uvádí, že výdrž činí 5, respektive 6 hodin, a to v závislosti na aktivní funkci ANC. Tuto výdrž zaručuje již zmíněná baterie s kapacitou 55 mAh v každém sluchátku. Pouzdro má kapacitu 560 mAh a Philips deklaruje, že dobije sluchátka 3×. Celkem se tedy můžete dle Philipsu spolehnout na výdrž 24 hodin bez ANC a 20 hodin s ANC. To jsou hodnoty vcelku běžné a podle našich testů to odpovídá realitě. Dostali jsme se na hodnoty velmi podobné, výdrž byla kratší jen v řádu minut.

Nabíjení je vcelku rychlé, kabelem máte nabito za hodinu a půl, bezdrátové nabíjení je pomalejší a trvá zhruba 3 hodiny. Stav nabití lze sledovat skrze notifikace (například i v iOS), přes aplikaci Philips Headphones i orientačně pomocí LED. Doplníme, že pokud sluchátka ponecháte 5 minut mimo krabičku a mimo uši, automaticky se vypnou.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

bezdrátové nabíjení…

Nelíbilo se nám …, které je ale pomalejší

Funkce: ANC nechybí

Philips TAT8505 nechybí podpora Bluetooth 5.0, sluchátka mají velmi dobrý dosah v prostoru, oproti AirPods jsme neměli problém s dosahem ani na terase, přičemž telefon byl celou dobu pod schody. TAT8505 mají 13mm měniče a nechybí ani režim průchodnosti. Ten aktivujete poklepem na vnější straně sluchátka. Díky němu se zesílí zvuky. Mezi podporované kodeky patří SBC a AAC, aptX bohužel chybí.

Čekáte na ANC? Tady ho máte! Active Noise Cancelling je u sluchátek oblíbeným benefitem a Philips si toho je dobře vědom. A tak tu máme jedny z mála TWS, která při ceně okolo 4 tisíc korun funkci nabízí. Musíme uznat, že ve spojení s kvalitním utěsněním je ANC skvělé, minimalizuje okolní ruchy, například ty z městské hromadné dopravy či běžné ruchy ulice. Kouzlit samozřejmě sluchátka neumí, takže na nějakém sportovním utkání se absolutního ticha nedočkáte. V přímém srovnání s FreeBuds Pro je však výsledek srovnatelný, možná ještě o kousek lepší.

Ovládání sluchátek jsme si již krátce nastínili. Slouží k němu dotykový senzor na obou sluchátkách, nejčastěji však budete používat ten pravý. Jeden poklep hudbu spustí/pozastaví, dvojité poklepání přijme hovor, trojitým poklepáním se dostanete na další skladbu. Skrze sluchátka bohužel nelze regulovat hlasitost, což je škoda. Levé sluchátko aktivuje hlasového asistenta Siri/Google.

Líbilo se nám dobře fungující ANC

režim průchodnosti

jednoduché párování

Nelíbilo se nám nelze upravovat hlasitost skrze sluchátka

Zvuk: nezklamal

TAT8505 se rozhodně nemají za co stydět ani po stránce zvukové kvality, ba právě naopak. Zvuk je velmi hutný, basová složka výrazná, avšak ne třeba tolik jako v případě produktů B&O. Oproti těm je zvuk dynamičtější, uvolněnější, avšak bez zkreslení. I ve srovnání s Apple AirPods Pro jsou basy trochu upozaděny, ovšem toho si lze všimnout snad jen v případě přímého srovnání. Zvuk je čistý, ke zkreslení nedochází ani v případě, že hudbu posloucháte na maximální hlasitost.

Pokud bych měl výstup připodobnit k sluchátkům, která důvěrně znám, zařadil bych je někam mezi Sennheiser Momentum True Wireless a B&O BeoPlay E8.

Kvalita zvuku při telefonních hovorech je jedním slovem skvělá, i protistrana si zvuk pochvalovala. Díky funkci odfiltrování okolních ruchů jste slyšet krásně čistě, a to i při slabším větru.

Líbilo se nám příjemné basy

čistota zvuku

maximální hlasitost

Zhodnocení: zaujmou i vás?

A jak zní doporučení? Philips TAT8505 rozhodně neurazila. Dobře sedí v uších, hrají velmi kvalitně, podporují ANC, dlouho vydrží. Někomu by však nemusel vyhovovat vzhled, protože působí sportovněji, což není výtka. V dané cenové třídě se jedná o slušnou volbu, kdyby však cena klesla o tisíc korun, měl by to Philips snazší, konkurence by smrksla. Pokud se vám však líbí, neváhejte, zvukem ani výdrží vás určitě nezklamou.