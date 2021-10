Nadějně vypadající Oppo Reno5 Z se rozhodlo nasadit poměrně ambiciózní cenu okolo 8 tisíc korun, za kterou zákazníkům nabízí AMOLED displej, čtveřici fotoaparátů a zajímavý design. Bude to stačit na úspěch?

Naposledy testované Oppo Reno5 5G nás zaujalo zejména rychlým nabíjením, ale také slušným výkonem i 90Hz displejem. Jak se povedl sourozenec s označením Oppo Reno5 Z?

Technické parametry Oppo Reno5 Z Kompletní specifikace Konstrukce 160,1 × 73,4 × 7,8 mm , 173 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 800U , CPU: 2×2,4 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 4 310 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2021, 7 790 Kč

Obsah balení: nebývale bohaté

Balení Oppo Reno5 Z je nebývale bohaté. Kromě samotného telefonu v něm najdete rovněž ochranné silikonové pouzdro, napájecí adaptér, kabel typu USB-A/USB-C, ale také drátová sluchátka zakončená 3,5mm jackem.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: dámy, pozor

Oppo Reno5 Z je do velké míry podobné dříve testovanému Reno5 5G, jedná se tak o relativně kompaktní telefon střední třídy, který příjemně padne do dlaně a je kvalitně zpracovaný. Více než konstrukce je však podle mě zajímavé barevné provedení, které výrobce nazývá Cosmo Blue a podle mého názoru cílí zejména na dámy. Kombinace zeleného/azurového odstínu nahoře a růžové/fialové barvy ve spodní polovině působí velmi pěkně a neotřele nejen na první, ale i na druhý pohled. Matný povrch zad zase vytrvale odolává zachytávání otisků a telefon jsem leštil jen sporadicky.

Výtku nemám ani k umístění ovládacích prvků (vypínací tlačítko na pravé a ovládání hlasitosti na levé straně), které se nachází v ideální výšce, někoho však může zamrzet absence oficiální zvýšené odolnosti. Slot dokáže pojmout dvě nanoSIM karty, bohužel však není kompatibilní s paměťovými kartami.

Líbilo se nám relativně kompaktní rozměry

líbivý design

praktická matná záda

Nelíbilo se nám slušela by mu alespoň základní zvýšená odolnost

Displej: AMOLED s 60 Hz

Mobil využívá plochou 6,43palcovou AMOLED obrazovku, která má zcela dostačující Full HD+ rozlišení a přímo z výroby ji kryje ochranná fólie (o přítomnosti ochranného skla výrobce informaci nepodává). Těšit se můžete na pěkné barevné podání s možností nastavení barevné teploty či zapnutí funkce ochrany zraku potlačující modré světlo. Problém jsem neměl ani s maximálním jasem, který byl dostačující pro používání venku i za slunečného dne a nechybí ani základní režim Always-On, který zobrazí čas, datum, stav baterie a ikonky aplikace s oznámením.

S přihlédnutím k prodejní ceně okolo 8 tisíc korun však rozhodně zamrzí absence vyšší obnovovací frekvence. Přeci jen, 60 Hz je dnes již trochu málo i u zařízení v této cenové relaci. Také optická čtečka otisků prstů, která však funguje výtečně, by mohla být o něco výš.

Líbilo se nám pěkný AMOLED

dostatečný maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být výše

pouze 60Hz obnovovací frekvence

bez ochranného skla

Zvuk: velké zklamání

Nejenže má Oppo Reno5 Z pouze jeden hlasitý reproduktor, ale navíc je velmi nízké kvality. I při 50% úrovni hlasitosti hudby ze Spotify byl poslech nepříjemný, nemluvě o hlasitosti maximální. Zvuk je plechový, tahá za uši a rozhodně bych mobil nedoporučil ani k nouzovému poslechu. Reno5 Z si nenapravilo reputaci ani při poslechu do kvalitních drátových sluchátek ASUS Razer, rozhodně se však nejednalo o takovou katastrofu jako v případě hlasitého poslechu a nenáročnému uživateli postačí. Jediným plusem je tak snad jen přítomnost 3,5mm jacku, který se však v této třídě ještě poměrně běžně objevuje.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor velmi nízké kvality

Výkon hardwaru: postačí

Oppo Reno5 5G pohání čipset MediaTek Dimensity 800U, který se postará o svižný chod systému i bezproblémové hraní méně náročných her s nijak výrazným zahříváním. Mírně nadprůměrná je pak hned 8GB operační paměť typu LPDDR4X. 128GB úložiště bohužel není možné rozšířit o paměťové karty, což je rozhodně škoda.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám bez podpory paměťových karet

Výdrž baterie: průměrná

Baterie s kapacitou 4 310 mAh v mém případě bez problémů zvládla jeden den používání a 30W maximální nabíjecí výkon (takto výkonný adaptér se nachází přímo v balení) se postaral o relativně rychlé nabití, které zabralo z 0 na 100 % cca jednu hodinu.

Líbilo se nám relativně rychlé nabíjení

Konektivita: 5G samozřejmostí

Z konektivity neschází 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, ani GPS, GLONASS, BDS, QZSS nebo Galileo. K dispozici je pochopitelně také NFC pro rychlé párování a bezkontaktní placení.

Líbilo se nám kompletní výbava

Fotoaparát: další hřebík do rakve?

Fotovýbava Oppo Reno5 Z bohužel příliš neoslní, jedině snad počtem. Na zadní straně najdeme hned dva zbytečné snímače do počtu (makro a bokeh o shodném rozlišení 2 Mpx) a také 48Mpx hlavní fotoaparát (se slušnou clonou f/1.7 a ostřením PDAF) a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.2 s rozsahem 119 stupňů). Hlavní kamerka běžně fotí do 12 Mpx vlivem skládání čtyř pixelů do jednoho a pokud se nacházíte v ideální vzdálenosti, umí i relativně rychle přeostřovat. Pořízené fotografie jsou bohužel většinou hodně temné, což v tomto případě nelze přičíst reálnému vyobrazení zachycené scény, ale špatně nastavené expozici. Barevné podání rovněž osloví málokoho, rozhodně ne mladší uživatele, kterým jde o oku líbivé, živější barvy. Nakonec ani z hlediska detailů není co chválit, neboť si při bližším zkoumání rychle všimnete, jak se detaily (například na vyfocených budovách) rychle začínají slévat a připomínají olejomalbu. Absenci detailů jsem spíše ochoten akceptovat u 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu, který je bohužel naprosto nepoužitelný ve tmě nebo zhoršených světelných podmínek. S tmou si ostatně nerozumí ani hlavní snímač a režim „Noční scéna“, který nemá takřka žádný efekt.

Video, na jehož nevalnou kvalitu se můžete podívat níže, lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS. 16Mpx čelní kamerka by pak měla zvládnout občasné pořízení snímků, selfie maniaky však rozhodně neosloví.

Víceméně spokojen jsem byl snad jen s fotoaplikací, která funguje relativně svižně a není problém se v ní vcelku rychle zorientovat.

Líbilo se nám svižná fotoaplikace

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx senzory

nízká kvalita fotografií obecně

Software: ColorOS 11.1

Nadstavba ColorOS 11.1 v kombinaci s Androidem 11 funguje svižně a v době psaní recenze (říjen 2021) v ní byly srpnové bezpečnostní záplaty. Oceňuji široké možnosti vizuálního přizpůsobení telefonu (stylu ikonek, rozvržení aplikací, animací otisků prstů, barev apod.), ale také přehlednost nastavení.

Líbilo se nám svižný chod prostředí

Zhodnocení

Oppo Reno5 Z bohužel v dané cenové třídě nemá mnoho co nabídnout a jen povedený design to nevytrhne. Telefon bych za cenu okolo 8 tisíc korun doporučil snad jen skalním příznivcům značky, pro ostatní je na trhu velké množství zajímavějších alternativ.

Konkurence

Hráče by mohlo zaujmout například Poco X3 Pro s 6,67" 120Hz IPS LCD panelem, které nabídne podstatně výkonnější Snapdragon 860 a přitom je levnější než Oppo. Alternativně lze zvážit nákup Redmi Note 10 Pro s 6,67" 120Hz AMOLED panelem a Snapdragonem 732G, který má navíc i zvýšenou odolnost dle IP53.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco X3 Pro 256+8 GB Rozměry 165,3 × 76,8 × 9,4 mm , 215 g Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 860 , 1×2,92 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 160 mAh , doba nabíjení: 1:08 hodin

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128+8 GB Rozměry 164,5 × 76,2 × 8,1 mm , 192 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 732G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 020 mAh Kč

Zhruba za 9 tisíc korun lze stále sehnat Samsung Galaxy A52, který se chlubí zvýšenou odolností dle certifikace IP67, lepšími fotoaparáty i 90Hz AMOLED displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz