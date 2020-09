Želízkem v ohni ve střední třídě je pro Motorolu novinka Moto G 5G Plus. Jak název napovídá, hlavní trumf se promítá do podpory nejnovějších sítí. Co ale smartphone nabídne nám, Čechům, kteří prozatím 5G nepotřebují? Jednoznačně jde například o výkonný hardware, kvalitní 90Hz displej, solidní výdrž nebo v součtu hned 6 fotoaparátů.

Na českém trhu již několik týdnů fungují nejmodernější 5G sítě. Pokud máte chuť je využít, potřebujete nový telefon s adekvátní výbavou. Naštěstí už není nutné utrácet horentní sumy, lze sáhnout třeba po dnes testované Motorole Moto G 5G Plus. Za krkolomným názvem se skrývá sympatický telefon s 90Hz displejem, velmi slušným výkonem či dohromady hned 6 fotoaparáty. Máme před sebou recept na prodejní hit střední třídy?

Motorola Moto G 5G Plus – videorecenze

Technické parametry Motorola Moto G 5G Plus Kompletní specifikace Konstrukce 168 × 74 × 9 mm , 207 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT PLS, 6,7" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 765G , CPU: 1×2 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 620 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2020, Kč

Obsah balení

Tmavě laděná krabička, ve které najdete Motorolu Moto G 5G Plus, skrývá ještě 20W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně telefonu.

Konstrukční zpracování: poctivý kus modrého telefonu

Motorola Moto G 5G Plus vás na první pohled dokáže upoutat ze všech stran. Záda jsou svěže modrá a směrem ke spodní části tmavnou. Vašim očím neunikne ani čtvercový modul fotoaparátů, případně až překvapivě podlouhlý prostor pro dvě diody. Čelní strana zase nabízí pohled na dva fotoaparáty, které jsou formou dvou samostatných průstřelů zakomponovány do displeje. V tomto ohledu si nelze odpustit rýpnutí do výrobce za to, že na propagačních materiálech se chlubí titěrnými průstřely, zatímco realita je o poznání horší.

Výrobce se chlubí titěrnými průstřely, zatímco realita je o poznání horší.

V ruce však máme telefon za necelých deset tisíc korun a větší průstřely lze ještě odpustit. Telefon dobře padne do ruky, není přehnaně široký a svou práci odvádí i zaoblené boky. Papírová hmotnost 207 gramů by vás mohla odradit, ale určitě Motorole dejte šanci. Dvacet deka váhy je rovnoměrně rozprostřeno a v praxi nečiní ovládání ani držení telefonu větší problém. Tedy až do momentu, kdy si řeknete, že byste využili boční tlačítka.

Jak můžete při pohledu z profilu vidět, výrobce veškeré ovládací prvky nacpal co nejvýše. Jinými slovy do prostoru, kam prsty běžné lidské ruky nemají možnost se dostat bez nepraktického přehmátnutí. Tak tak lze dosáhnout na odemykací klávesu, ve které je integrována také čtečka otisků prstů. Funguje svižně a nemáme k ní výtek. Ještě výše je kolébka pro regulaci hlasitosti. V obdobné výšce, ale na levém boku, je tlačítko spouštějící Google Asistenta. To vás však brzy přestane zajímat, neboť nejde nijak přenastavit. V praxi je tak pro českého uživatele takřka k ničemu.

Na levém boku je ještě šuplíček pro nano SIM karty a paměťovku, přičemž veškeré konektory, tedy USB-C a 3,5mm jack, hledejte na spodní hraně. Prostor kolem konektorů je vyplněn nezbytnými popisy o certifikacích. Nutno dodat, že Motorola mohla pro tyto nedůležité informace najít vhodnější místo. Zpracování telefon je bytelné a ačkoliv chybí odolnost, částečně ji můžete vylepšit nasazením dodávaného silikonového pouzdra. To současně eliminuje mírně vystouplý modul fotoaparátů.

Líbilo se nám velmi dobře padne do ruky

robustní konstrukce

povedený design