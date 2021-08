OnePlus Buds Pro jsou (téměř) prémiová sluchátka s ANC, navíc za rozumnou cenu

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Před pár dny OnePlus odhalilo nová sluchátka Buds Pro, která se snaží zaujmout náročnější klientelu. Odpovídají tomu funkce i design, který naznačuje, že máte co dočinění s kvalitnějším produktem.

Důležitým prvkem každých TWS sluchátek je nabíjecí pouzdro. Tím se OnePlus odlišilo, namísto běžného oválného kvádru tu máme placatější vydání, které se otevírá podobně jako krabička s bonbóny. Ale vlastně proč ne. Na test nám dorazila stříbrno-bílá varianta, k dostání je i tmavá. Pouzdro chválíme primárně za pevný kloub, pružiny se pak starají o typické cvaknutí. Nemusíte se bát, že by se pouzdro samovolně otevíralo, nebo ještě hůř, zavíralo, když to zrovna nepotřebujete. Horší je to s lesklým provedením. Je jasné, že do budoucna bude poseté vlasovými škrábanci. Sluchátka vypadají, jako by byla uvnitř pouzdra jen položená, ale nemusíte mít strach, fixují je vcelku pevné magnety, na svém místě tedy drží i „vzhůru nohama“. Díky tomuto způsobu uložení se navíc mnohem snáze vyndávají, například oproti Apple AirPods Pro.

Když už zmiňujeme AirPods Pro, asi vám neuniklo, že OnePlus se u nich inspirovalo designem. Jde o pecky s malou nožkou. Ne snad, že by se nám design nelíbil, ale kdyby se OnePlus snažilo více odlišit, asi by nám to nevadilo. Alespoň si vyhrálo s provedením – nožka je plastová a lesklá. I když je stříbrná, vypadá jak s nádechem do bronzova. Zbytek těla je matný, navíc z jiného plastu, který je na dotek drsnější, zkrátka protiskluzový. Jako celek to vypadá překvapivě době, přesto ne vyloženě dámsky. Je však jasné, že po bílé barevné variantě budou pokukovat primárně slečny a dámy. Jedno sluchátko váží příjemných 4,4 gramů, rozměry jsou kompaktní, konkrétně 32 × 23,2 mm. Pouzdro je též kompaktní, měří 60,1 × 49,1 × 24,9 mm a váží okolo 50 gramů.

V uších drží naprosto dokonale.

Sluchátka jsou vybavena 11mm dynamickým měničem, podporují kodeky SBC, AAC a LHDC a chlubí se frekvenčním rozsahem 20 až 20 000 Hz. Párují se pomocí Bluetooth 5.2 a je to je vcelku rychlý procesor, ovšem hlavně se smartphony téže značky. U jiných vás čeká klasické párování skrze nastavení Bluetooth, v případě OnePlus vyskočí klasické „pop-up okno“. Sluchátkům nechybí funkce detekce nošení, a to i v případě, že používáte smartphone konkurenční značky, i od Applu. Jakmile sluchátka sundáte, reprodukce se pozastaví, opětovným nasazeným reprodukci spustíte. Ovládání je řešeno virtuálními tlačítky na nožkách, jejich stisk je doprovázen zvukem.

Velkou výhodou je podpora aktivního potlačení okolních ruchů (až do hlasitosti 40 dB), existuje i Zen Mode, který aktivuje potlačení ruchů a zároveň vám do uší pustí jeden z vybraných zvuků, například přírody. Nechybí ani transparentní režim, který se hodí do velkoměsta. I samotné potlačení ruchů lze přizpůsobit, můžete nechat rozhodnout automatiku, případně aktivovat maximální útlum, který efektivně eliminoval i hučení klimatizace. Vyšší tóny jsou již problém, ale i tak vám funkce pomůže užít si primárně hudbu a nenechat se rušit okolím. Podrobné nastavení poskytne aplikace HeyMelody, která je dostupná pro iOS i Android zdarma.

Výdrž sluchátek je velmi slušná.

Výdrž sluchátek je slušná, s aktivním ANC se dostanete na 5 hodin, bez něj i na 6,5. Pouzdro pak dodá energii na další zhruba 4,5 plné nabití sluchátek. Pouzdro lze dobíjet i bezdrátově na Qi nabíječkách. Třešničkou na dortu je pak podpora rychlého nabíjení, i 10 minut na nabíječce dodá pouzdru dost energie na 10 hodin poslechu.

A to nejdůležitější, jak sluchátka hrají? Zde poprvé zmíníme cenu, která činí 149 eur, tedy necelé 4 tisíce korun. To odpovídá lepší střední třídě a zvukově jsou na tom sluchátka ještě o kousek lépe. Bohužel ale dokonalá nejsou, protože hodně sází na basovou složku, která v některých momentech přehluší zbytek, ovšem to poznáte jen v nejoblíbenějších skladbách, které máte naposlouchané a znáte je dokonale. Střední proud sluchátka okouzlí. Pokud se nepovažujete za audiofily, budete spokojeni. Podrobnosti si necháme do recenze, už nyní však můžeme říci, že sluchátka vás rozhodně nezklamou. Pokud uvažujete o jejich pořízení, čekat nemusíte.