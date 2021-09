Může ještě dnes existovat vlajková loď za rozumné peníze? Motorola se snaží dokázat s Edge 20 Pro, že ano. Nejenže dobře vypadá, ale dokáže nalákat na 144Hz OLED displej, výkonný hardware, zajímavou sestavu fotoaparátů či 256GB interní paměť. Vyhne se Motorola přešlapům?

Pořídit si v dnešní době vlajkovou loď znamená téměř bez výjimky vytáhnout z peněženky částku vysoce přesahující 20 tisíc korun. Výrobci jako by si ale uvědomovali, že právě 20 tisíc může působit jako psychologická hranice rozhodující o tom, kdo ještě bude ochoten za nový telefon takto utrácet. Svá portfolia proto obohacují modely, které jsou přeci jen levnější, avšak současně se tváří, že zvládnou vše tak skvěle jako dražší konkurence.

Technické parametry Motorola Edge 20 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 163 × 76 × 8 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 870 , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2021, 17 990 Kč

Motorola Edge 20 Pro – videorecenze

Obsah balení: bohaté

V na první pohled obyčejné, ale velké krabičce, se ukrývá poměrně pestrá paleta příslušenství. Kromě samotného telefonu jde o USB-C kabel, koncovku nabíječky, silikonové ochranné pouzdro a navrch se dočkáte rovněž praktické redukce z USB-C na HDMI.

Líbilo se nám pestrá paleta příslušenství

Konstrukční zpracování: skleněná podívaná

Motorola Edge 20 Pro na první pohled i dotek působí jako mobil z vyšší společnosti. Zamlouvá se nám štíhlé tělo, bytelná konstrukce či stylové pojetí zadní strany. Současně ihned zaujmou opravdu velice tenké rámečky kolem displeje, které dávají tušit, že telefon nepochází z levných krajů. Robustní zpracovaní zajišťují skleněné plochy a kovový rám. K naprosté dokonalosti chybí zvýšená odolnost, kterou výrobce, nevíme proč, považuje zřejmě za zbytečnost.

V ruce se Edge 20 Pro drží dobře, na stole už to taková sláva není, neboť vystupující modul s fotoaparáty je příčinou viklání. Situaci částečně zachraňuje silikonové ochranné pouzdro dodávané společně s telefonem, avšak jeho nasazení smartphonu ubírá značnou část stylu.

Mírně pokulhávající je ergonomie tlačítek. Veledůležitá klávesa spjatá s jinak dobře fungující čtečkou otisků prstů na pravém boku je příliš vysoko. Palec pravé ruky je vždy nutné výrazně natáhnout, častěji však bude nezbytné dokonce přehmátnout, a to nikdy nevidíme rádi. Nad tímto velkým tlačítkem se dokonce nachází ještě dvojklávesa regulující hlasitost, přičemž ta je zcela mimo reálný dosah. Poslední tlačítko, jak jinak než zase příliš vysoko, je na levém boku. Působí vcelku nenápadně a má na starost spouštění Google Asistenta. Víc toho ale bohužel nezvládne.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

robustní konstrukce

stylový vzhled zad telefonu

Nelíbilo se nám velmi nevhodně umístěná tlačítka

chybí zvýšená odolnost

Displej: závidět vám budou všichni

Pojďme si ale spravit chuť něčím vyloženě špičkovým, čímž je na Motorole Edge 20 Pro displej. 6,7palcový OLED panel s Full HD+ rozlišením má až 144Hz obnovovací frekvenci. Na tu nádhernou plynulost se nebudete moci vynadívat. Kombinace sytých barev, skvělé čitelnosti a plynulého scrollování nabídkami působí až omamným dojmem. V tomto ohledu patří Edge 20 Pro k absolutní špičce a nic na tom nemění fakt, že v displeji není zabudována čtečka otisků prstů. Malou šmouhou na kráse je však chybějící režim Always-On, který supluje pouze funkce Náhled displeje, která umí sice totéž, ale jen když telefon zvednete, případně na displej poklepete. O ochranu displeje se pak stará osvědčené sklíčko Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám dechberoucí displej

vynikající barevné podání OLED panelu

144Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám nemá Always-On

Zvuk: neoslní

Pocit jistého zklamání zažijete při poslechu hudby. Telefon má pouze jeden hlasitý reproduktor a chybí mu i 3,5mm jack. Jinými slovy, hudbu konzumujte sluchátky a ideálně těmi bezdrátovými.

Nelíbilo se nám absence 3,5mm jacku

pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: nezklame vás

Motorola si letos oblíbila Snapdragon 870, jenže co funguje skvěle v mobilu za 10 tisíc korun, neoslní v telefonu za 18 tisíc Kč. A tak zatímco u Motoroly Moto G100 jsme výkon obdivovali, u Edge 20 Pro můžeme říci, alespoň že tak. Výkonu má i tak telefon dost, nemusíte se bát. Nelze se ale ubránit dojmu, že by se zde lépe vyjímal výkonnější čipset. Vědoma si toho zřejmě je i Motorola, která nasadila velkorysou a velmi nadprůměrnou 12GB operační paměť. Pro vaše data je pak z 256GB úložiště připraveno zhruba 236 GB, a to je dobře. Chybí totiž slot pro paměťové karty.

Benchmark testy

Líbilo se nám obrovská RAM

256GB interní paměť

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: trumfem nebude

Nijak valné to není s výdrží, což však při pohledu na 4 500mAh kapacitu baterie zřejmě nepřekvapí. Edge 20 Pro s vámi udrží krok celý dlouhý pracovní den, ale více si od smartphonu neslibujte. Nabíjení je pak s výkonem 30 W průměrně svižné a doplnění kapacity baterie zabere zhruba hodinku. Na komfort bezdrátového nabíjení rovnou zapomeňte.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 3 minuty 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 7 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 12 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 18 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 24 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 30 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 35 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 42 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 53 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 67 minut

Nelíbilo se nám průměrná výdrž

chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nic podstatného nechybí

Motorola Edge 20 Pro se chlubí veškerou myslitelnou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.1, moderní Wi-Fi 6 a USB-C. Samozřejmostí je podpora sítí 5G, přičemž dle výrobce bude fungovat u všech českých operátorů. Zmínku si zaslouží to, že telefon zvládá skrze USB-C posílat také obraz a zvuk například do televize či monitoru. Postačí k tomu jen patřičná redkce z USB-C konektoru na HDMI konektor. Mimochodem jednu takovou dostanete i přímo od výrobce.

Líbilo se nám podporuje 5G

Wi-Fi 6

Fotoaparát: foťte i z dálky

Sestava tří zadních fotoaparátů nevypadá vůbec zle. Hlavní snímač se honosí 108megapixelovým rozlišením, avšak běžně pořizujete snímky ve 12 megapixelech. Opět je nutné dělat ústupky a výrobce z nepochopitelných důvodů opomněl optickou stabilizaci obrazu. Výsledky hlavního fotoaparátu jsou však velmi slušné, zejména co se týče věrnosti barevného podání. Zamrzí jen poněkud agresivnější šum, který je patrný v okrajích některých fotografií.

Optické stabilizace se dočkal pouze 8megapixelový periskopový objektiv schopný 5× bezztrátového zoomu. Práce s ním je rychlá a snadná, fotografie pak dostatečně kvalitní, zejména za dobrého světla. Osobně by mi ale vyhovovalo menší přiblížení, pětinásobné je často přílišným skokem.

Výčet zadních fotoaparátů zakončuje 16megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, u něhož vždy oceníte vysoké rozlišení a fotografie plné detailů s minimální mírou deformace v okrajích.

Záznam videa je díky vysokému výkonu umožněn až v 8K rozlišení. Ano, v tak obrovském, že vás napadne, kde jen si jej užijete. Naštěstí tuto otázku vyřeší nevalná kvalita 8K záznamu s 24 snímky za vteřinu a rádi dáte přednost například 4K rozlišení s 60 snímky za vteřiny, kdy je výsledkem krásně plynulé video.

Motorola Edge 20 Pro (testovací video) – 4K, 60 FPS

Pro potřeby selfies je pak připravena 32megapixelová čelní kamerka, která nezklame a pořídí dostatečně kvalitní autoportréty.

Líbilo se nám slušné fotoaparáty na zadní i čelní straně

záznam až 8K videa

5× přiblížení

Nelíbilo se nám chybí optická stabilizace obrazu u hlavního fotoaparátu

hodilo by se i menší přiblížení

Software: bez výtek

Motorola již tradičně používá takřka čistý Android a ani Edge 20 Pro v tomto nejde proti proudu. V tuto chvíli je v mobilu Android 11 s červencovými bezpečnostními záplatami. Chod systému je perfektní, na nic se nečeká, animace jsou plynulé, stejně tak práce s více aplikacemi.

V prodejním balení naleznete speciální kabel s redukcí z USB-C na HDMI, který slouží k okamžitému využít funkce Ready For. Stačí mít při sobě nějaký displej či televizi s HDMI a získáte přístup k praktickému desktopovému prostředí. Po spojení vám budou nabídnuty 4 možnosti zobrazení. Bud klasické desktopové prostředí, nebo televizní prostředí, případně herní a videokonferenční. Vyjma prvního se vždy zobrazí jen aplikace, které jsou v danou chvíli vhodné. Například u televizního prostředí to tak mohou být aplikace s TV programem či klienti pro internetové televize, jako je například Stream, Kuki či SledovaniTV.

Samotné desktopové prostředí působí lehce obyčejně, ale důležitá je přehlednost. Spustit jde jakoukoliv aplikaci, avšak ne všechny se umí zobrazit na celou plochu monitoru či televize. Dokonce zcela všechny se nejprve otevřou jen v malém okně a je nutné je maximalizovat, což je poněkud otravné. Spouštět můžete samozřejmě více aplikací a vše vidíte ve spodní liště. Pakliže při sobě nebudete mít Bluetooth myš, dokáže vše nahradit displej telefonu, ze kterého se stane velký touchpad.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

funkce Ready For

Zhodnocení

Motorola Edge 20 Pro se během září začne na českém trhu prodávat za bezmála 18 tisíc korun. Za tuto částku získáte stylově vypadající telefon s opravdu skvělým displejem, vysokým výkonem či užitečným desktopovým prostředím. Vhod jistě přijde i sestava slušných fotoaparátů nebo prostředí, která vás nebrzdí ani při nejnáročnější práci. Nelze se však ubránit dojmu, že kompromisů se ve výbavě nachází až nepříjemně mnoho. Chybí zvýšená odolnost, zapovězeno jest bezdrátové nabíjení, nedostalo se na optickou stabilizaci obrazu u hlavního fotoaparátu a stereo reproduktory jsou něco, co Motorola za důležité nepovažuje.

Po novince od Motoroly sáhněte ve chvíli, kdy hledáte telefon s co největší pamětí, případně se chcete odlišit, neboť jde o model, který rozhodně nebudete vídat v rukách každého druhého člověka.

