Prosadit se ve střední třídě není v posledních letech vůbec jednoduché. Uživatelé jsou nároční a chtějí maximální výbavu za rozumnou cenu. Tyto zdánlivě nesplnitelné požadavky se pokouší splnit nové Vivo V21 5G s AMOLED displejem, výkonným procesorem či hned dvěma fotoaparáty s optickou stabilizací. Zaujme i designem s velice tenkou konstrukcí.

Do střední třídy na českém trhu vtrhlo čínské Vivo, konkrétně jeho novinka V21 5G. Za necelých 10 tisíc korun láká na perfektní displej, výkonný procesor, rychlé nabíjení, nejnovější Android či 64Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. Mimochodem, optická stabilizace je i u čelní kamerky. Máme v rukách to nejlepší za 10 tisíc korun a má se o svou pozici obávat i Samsung?

Technické parametry Vivo V21 5G Kompletní specifikace Konstrukce 159,7 × 73,9 × 7,3 mm , 176 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej AMOLED, 6,44" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 800U , CPU: 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2021, Kč

Vivo V21 5G – videorecenze

Obsah balení

Vivo připravilo nebývale bohaté základní balení, ve kterém se kromě telefon nachází USB kabel, koncovka nabíječky, sluchátka a redukce z USB-C na 3,5mm jack. Bonusem je pak ještě silikonové ochranné pouzdro.

Konstrukční zpracování: matný elegán

Vivo V21 5G vypadá na první pohled velmi povedeně. Čistý design bez velkých výstřelků působí precizně. Mobil není přerostlý, naopak vyniká tělem tenkým 7,3 milimetrů a rozumnou hmotností 176 gramů. Skvěle padne do ruky, i v ochranném pouzdru. To na telefonu sedí nebývale pevně a nevypadá ve výsledku až tak hrozně. Ačkoliv samozřejmě více to smartphonu sluší bez pouzdra.

Modul s fotoaparáty téměř nevystupuje nad okolní povrch.

Ačkoliv je konstrukce tenká, modul s fotoaparáty téměř nevystupuje nad okolní povrch, za což si výrobce zaslouží pochvalu. Oslavné ódy pějeme také na zadní stranu. Krásná fialová úprava a především matný povrch dělají z Viva lákavý produkt. Přidanou hodnotou je, že jsou telefonu cizí otisky prstů.

Zpracování působí velmi slušně, a to navzdory plastovému rámu. Vychválená záda totiž kryje ultratenké sklo. Vivo přihazuje také mírně zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP52, což znamená, že mobilu nevadí déšť či postříkání vodou. Ergonomie se povedla nejen díky rozměrům, ale též zásluhou umístění bočních tlačítek, která jsou v dobrém dosahu. Na spodní hraně je malý šuplíček s hybridním slotem pro dvě nano SIM karty, což znamená, že namísto druhé SIM můžete vložit paměťovku.

Líbilo se nám matná záda

tenká konstrukce

příjemně padne do ruky

Nelíbilo se nám jen plastový rám

Displej: nadprůměr třídy

Skvělé výkony Vivo podává také v případě displeje, kdy vaše oči spočinou na 6,44palcovém AMOLED panelu s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Je vždy skvěle čitelný, podává syté barvy a působivá je především černá. Výborně funguje automatická regulace jasu a přímo v displeji je čtečka otisků prstů. Ta funguje dobře, avšak rozpoznání otisku není bohužel 100%. Díky AMOLED displeji se dostalo i na funkci Always-On a Vivo se vyloženě vyžívá v různých animacích, které lze uživatelsky definovat. Dobrou zprávou pro odpůrce pohyblivých obrázků je, že většinu animací lze i zcela vypnout.

Líbilo se nám 90Hz AMOLED panel

praktický Always-On

Zvuk: škoda chybějícího sterea

Telefon je vybaven jen jedním hlasitým reproduktorem průměrných kvalit. Situaci komplikuje absence 3,5mm jacku, ale výrobce naštěstí přibalil i potřebnou redukci, můžete tak i nadále využívat drátová sluchátka.

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

nemá 3,5mm jack

Výkon hardwaru: zcela dostatečný

Vivo neponechává nic náhodě ani po stránce výkonu, neboť vsadilo na povedený a výkonný procesor Dimensity 800U od MediaTeku, který doplňuje 8GB operační paměť. Výkonu má mobil skutečně dostatek a zahrajete si i náročnější hry. Plně postačující je 128GB paměť, ze které je zhruba 109 GB volných po prvním zapnutí. Pokud oželíte sekundární SIM, lze prostor rozšířit paměťovou kartou.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: slabší průměr

Daň za tenké tělo přichází v oblasti baterie, která má kapacitu jen 4 000 mAh. Výdrž bohužel skutečně neoslní a počítejte s cca jedním dnem. Nejde o nic hrozného, ale přeci jen jsme čekali více. Reputaci si výrobce snaží napravit 33W drátovým nabíjením, kdy dočerpá zcela vybitou baterii za necelou hodinku. Bezdrátové nabíjení se nekoná, ale v dané třídě to není překvapením.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám slabší výdrž

Konektivita: 5G samozřejmostí

Dočkali jsme se podpory sítí 5G, ani v tomto ohledu Vivo naštěstí nijak nezaostává. Dále tu máme rychlou Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je nasazení moderního USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Mobil vždy velmi rychle našel polohu a nevykazoval velké odchylky.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: stabilizace, kam se podíváte

Velký důraz Vivo klade na fotoaparáty. Na zádech jsou tři, na čelní straně ve výřezu jeden a hned dva jsou vybaveny optickou stabilizací obrazu. Hlavní snímač má 64megapixelové rozlišení a díky stabilizaci pořídíte vysoce kvalitní snímky takřka za všech podmínek. Fotoaparátu nevadí ani šero či rychle se pohybující předměty. Sekundární snímač je s 8megapixely ultraširokoúhlý. Vhod přijde při focení větších skupin či krajin, avšak pokles kvality oproti hlavnímu snímači je citelný. Poslední zadní fotoaparát je zaměřen na makro, nicméně se 2 megapixely nenadchne.

Prostředí fotoaparátu je prošpikováno nastavením, ale například potřebné přepínání mezi fotoaparáty je řešeno velmi komplikovaně, kdy nejprve musíte otevřít nabídku a až následně vybrat, který fotoaparát chcete používat.

Vylučovací metodou jste již mohli dojít k závěru, že optickou stabilizací je vybavena i čelní kamerka s působivými 44 megapixely. Jednoznačně před sebou máme mistra na selfies. Kvalitnější čelní fotoaparát budete hledat opravdu jen obtížně.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn až ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Díky stabilizaci jsou videa klidná a neroztřesená, Vivo tak ukazuje, že solidně natáčet může i dostupnější telefon.

Vivo V21 5G (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní hlavní fotoaparát s OIS

čelní kamerka s OIS

Nelíbilo se nám mizerní ultraširokoúhlý snímač

nedomyšlená aplikace

Software: je aktuální

Prostředí je založené na nejnovějším Androidu 11, avšak výrazně je pozměněno nadstavbou Funtouch OS 11.1, která mění hlavně nastavení. Důležité však je, že se povedla optimalizace a Vivo dbá i na bezpečnost, záplaty jsou platné k 1. červnu.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

povedená optimalizaci

Zhodnocení

Vivo V21 5G míří do vod střední třídy s cenou těsně pod 10 tisíci korunami. Nepostrádá 5G, má výkonný procesor, špičkový displej a kvalitní hlavní a čelní fotoaparát. Lze říci, že je všestranně dobře vybavené. Kaňkou na kráse je absence 3,5mm jacku a jen průměrná výdrž. I tak bude ale do výběru nového telefonu Vivo V21 5G hlasitě promlouvat a ve střední třídě jednoznačně patří k těm lepším.

Konkurence

Bez konkurence však novinka není. Postaví se proti ní etalon třídy – Samsung Galaxy A52 5G, který je nepatrně dražší. Přináší navíc zvýšenou odolnost či 3,5mm jack. Z našeho pohledu i o něco lepší vzhled prostředí. Nemá však tak kvalitní čelní fotoaparát.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 750G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč 10 850 Kč

Zmínit musíme také Poco F3 s výkonnějším procesorem a podobnou cenou. Nemá však tak kvalitní fotoaparáty, cílí tak na uživatele dychtící po výkonu a větší interní paměti.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco F3 256+8 GB Rozměry 163,7 × 76,4 × 7,8 mm , 196 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 520 mAh , doba nabíjení: 0:52 hodin 9 490 Kč

Pro selfies je skvěle vybavena také Motorola Moto G100 s duálním čelním fotoaparátem. Za stejnou cenu se vás pokusí získat výkonnějším procesorem či speciálním desktopovým režimem.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz