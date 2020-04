Líbí se vám Apple AirPods Pro, ovšem jsou pro vás příliš drahá, nebo zkrátka chcete pro váš Android něco odlišného? Pak věnujte pozornost dnes testovaným sluchátkům Magic Earbuds od Honoru, která nabízí aktivní potlačení okolního hluku, slušnou výdrž na nabití a dobré konstrukční zpracování. To vše za cenu pod hranicí 3 tisíc korun.

Naposledy jste si u nás mohli přečíst recenzi Apple AirPods Pro, která ocení především majitelé produktů s nakousnutým jablkem ve znaku. Sluchátka jsou „špuntová“, což preferují všichni, kterým pecky nedrží tak dobře v uších. Pokud se špunty líbí i vám, ale ty od Applu jsou pro vás drahé, nabízí se alternativa od konkurence, která navíc lépe komunikuje s produkty vybavenými Androidem. Mluvíme od Magic Earbuds od Honoru, na která se právě podíváme.

Technické parametry Honor Magic Earbuds

Rozměry sluchátka 41,8 × 23,7 × 19,8 mm Rozměry pouzdra 80,7 × 35,4 × 29,2 mm Hmotnost jednoho sluchátka 5,2 g Hmotnost pouzdra 50 g Kapacita baterie pouzdra 410 mAh Barevná provedení bílá (Pearl White), modrá (Robin Egg Blue) Připojení Bluetooth 5.0 Protokoly A2DP, HFP, AVRCP Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 000 Hz Délka poslechu (dle výrobce) až 3 hodiny se zapnutým ANC a propustností, 3,5 hodiny bez ANC Délka poslechu celkem 3,5 + 13 hodin s pouzdrem Obsah balení sluchátka, USB-C nabíjecí kabel a 4 velikosti náušníků Cena 2 990 Kč

Konstrukční zpracování: hrdá na svůj původ

Magic Earbuds vychází z FlyPods Lite, respektive FlyPods 3. Právě ve srovnání s FlyPods 3, jak už je u Honoru a Huawei zvykem, společnost trochu „čachruje“ s názvy funkčně stejných produktů, které jsou jen určené pro odlišné trhy. Původní FlyPods byla pecková, tehdy se ještě Honor snažil konkurovat klasickým Apple AirPods. Abychom se tak v celé sadě názvů a tvarů neztratili, uzavřeme tuto část sdělením, že podobná sluchátka v nabídce Honoru už jsou (FlyPods Lite), zapracovalo se především na hardwaru uvnitř.

Magic Earbuds jsou z plastu: je bílý a opravdu lesklý, tedy podobně jako u AirPods. Kromě bílé barvy se na těle sluchátek setkáte i s chromovými doplňky a šedým logem společnosti. Chápeme, Honor se chtěl pochlubit, kdo je má na svědomí, ovšem bez loga by možná působila prémiovějším dojmem.

Sluchátka jsou k dispozici ve dvou barvách.

Kvalita zpracování je na skvělé úrovni. Sluchátka jsou pevná, nikde nic nevrže, navíc jsou velmi lehká, každé váží konkrétně 5,2 gramu. Když si uvědomíme, co se v takto lehkém těle vše nachází, jde o malý zázrak. Pokud bychom hledali odlišnosti oproti AirPods Pro, nožička je podstatně delší, tělo zase méně zavalité, působí tak subtilnějším dojmem. Magic Earbuds se pyšní odolností dle certifikace IP54, nemusíte se tedy bát ani sportovních aktivit, při kterých se zapotíte.

Honor Magic Earbuds jsou k dostání ve dvou barevných variantách: bílé a v odstínu modré (Robin Egg Blue). Barvu sdílí i pouzdro, ve kterém se sluchátka nabíjí. Jsou v něm naležato, snáze se tak vyjímají, protože je lze chytnout za podlouhlou nožku. Díky silným magnetům drží jako přibitá, přesto je snadno vyjmete: prostě ideální. Bohužel je ale pružinka, která napomáhá otevření a zavření pouzdra, velmi slabá, víko tak poměrně snadno „spadne“ a je nutné jej v některých momentech přidržovat. Skoro by se chtělo až říci, že žádná pružinka uvnitř pouzdra není. Zvuk zaklapnutí pouzdra je mnohem tišší než v případě pouzdra AirPods.

Pouzdro má 50 gramů a je velmi malé. Navíc bohužel také kompletně lesklé, kvůli čemuž je magnetem na vlasové škrábance. Na těle má dvě diody: vnější, která informuje o nabíjení pouzdra, a vnitřní, jež notifikuje párování a přináší rychlé informace o nabití sluchátek. Na zadní straně je poté tlačítko pro vyvolání režimu párování, které rozzáří vnitřní diodu. Nabíjení je zajištěno pomocí moderního USB-C, bezdrátové nabíjení po vzoru FreeBuds 3 od Huawei chybí.

Prvotní párování je snadné a pohodlné, a to jak s Androidem, tak s iOS. Pokud máte telefon Honor/Huawei s nadstavbou EMUI 10 a vyšší, sluchátka spárujete ještě snadněji: stačí otevřít pouzdro, stisknout tlačítko na zadní straně a potvrdit požadavek na párování. U iOS je pak vyberete mezi Bluetooth zařízeními v dosahu. Jakmile otevřete pouzdro, Magic Earbuds se do 3 vteřin automaticky připojí k poslednímu zařízení, jakmile pouzdro zaklapnete, odpojí se. Rychlost je tedy špičková, ve většině případů jsou k poslechu připravena dříve, než si je stihnete nasadit do uší.

Se špuntovou konstrukcí se pojí také vyměnitelné náušníky. V případě Magic Earbuds najdete v balení hned čtveřici silikonových nástavců od opravdu „dětských“ až po ty opravdu velké. Silikonový nástavec má kuželovitý tvar a podobně jako u AirPods Pro velmi dobře padne do ucha a ani při delší době používání nevytváří silikon takový tlak, aby bylo nošení nepříjemné.

Sluchátka se ovládají pomocí poklepů, tedy ne pomocí tlakových senzorů jako u AirPods Pro. Rozpoznávání je poměrně slušné, rychlé a intuitivní. Skrze poklepy spustíte i Siri/Google Asistenta.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

dvě barevné varianty

velmi lehká

odolnost IP54