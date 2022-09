Fotí iPhone 14 Pro Max lépe než iPhone 13 Pro Max? Rozhodněte vy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vzali jsme do rukou iPhone 13 Pro Max a nový iPhone 14 Pro Max a vyrazili jsme fotit. V dnešním článku se tak můžete sami rozhodnout, jaký iPhone fotí lépe a tomu dát hlas. Aby bylo hlasování co nejvíce fér, až do samotného závěru se nedozvíte, pro jaký model jste hlasovali.

Jak se tedy dozvíte odpověď? Můžete si fotografie stáhnout a hledat nápovědu v EXIF, ovšem zbytečně, data jsme odstranili. Pokud se chcete dozvědět, pro jaký model jste vlastně hlasovali, stačí vyplnit formulář níže. Po jeho odeslání se zobrazí informace, jaký iPhone je ten lepší, alespoň podle vašeho všímavého oka.

Za zapůjčení Apple iPhone 14 Pro Max děkujeme iWant.cz, kde si telefon můžete rovněž zakoupit.

Hlasovat můžete pro dva vzorky. Vzorek 1 zobrazíte, pokud posuvník posunete zcela doleva. Vzorek 2 zobrazíte, pokud posuvník posunete zcela doprava.

Srovnání hlavních fotoaparátů

Srovnání ultraširokoúhlých fotoaparátů

Srovnání teleobjektivů

Srovnání nočních snímků

Všechny fotografie v původním rozlišení

