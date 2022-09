iFixit udělil iPhonu 14 extra vysoké skóre opravitelnosti. Čím si jej zasloužil?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

iPhony jsou známé kromě jiného i komplikovaným konstrukčním řešením, která znemožňuje snadnou (uživatelskou) opravu. Naštěstí to však není případ nového iPhonu 14, jenž si vzali do parády odborníci z iFixit. Ti provádějí rozborky zajímavých smartphonů na denním pořádku, ovšem s tím, co našli uvnitř iPhonu 14, rozhodně nepočítali.

Na první pohled vypadá iPhone 14 stejně jako iPhone 13, nově je však možné jej bezpečně otevřít jak odlepením zadní strany, tak vytažením displeje. U všech ostatních (novodobých) iPhonů přitom platí, že je nutné kvůli výměně prasklého zadního skla nejprve vytáhnout zobrazovací panel, což činí celou operaci velmi náročnou a hrozí při ní poškození dalších komponent. Jak se ukázalo, vnitřní prostor iPhonu 14 byl kompletně přetvořen, což muselo být podle odborníku z iFixit relativně složité, neboť musel zůstat zachován anténový systém i dostatečná tuhost celé konstrukce. Pod displejem se nachází velký kovový plát s otvory pro dva kabely spojující panel se zbytkem telefonu.

Co s enaopak nezměnilo, to je softwarové „párování“ komponent s telefonem. Při výměně součástky, která nebude ověřena výrobcem, tak vyskočí na uživatele hláška o tom, že mohla být nainstalovaná neoficiální součástka, a to třeba i při výměně pouhých skleněných zad. iFixit i přesto udělil iPhonu 14 velmi vysoké skóre 7 bodů z maximálních možných 10, viz přiložené video.