Velká obrazovka, špičkový výkonný čipset, nevídaně rychlé nabíjení a široká nabídka příslušenství včetně klávesnice a chytrého pera. To jsou jen některé z vlastností tabletu Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, který se snaží zaujmout také cenou a profilovat se jako zajímavá alternativa k oblíbeným iPadům. Povedlo se mu obstát v našem testu?

Xiaomi je jednou z mála značek, které stále nezanevřely na trh s tablety, kterému dlouhodobě dominuje Apple s iPady. Nutno přitom podotknout, že právě Xiaomi často překvapí zajímavým poměrem cena/výkon, nebojí se nasadit výkonné čipsety, které vídáme spíše u smartphonů, a zároveň nabídnout zákazníkům další příslušenství. Zářným příkladem je Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, kterému se v této recenzi budeme věnovat.

Obsah balení: jako za starých časů

V balení Xiaomi Padu 6S Pro 12.4 najdeme vše, co bychom si mohli přát s ohledem na moderní environmentální trendy: tablet, adaptér i napájecí kabel. Zákazníci, kteří nechtějí investovat další peníze do základního příslušenství, budou jistě nadšeni.

Líbilo se nám včetně nabíječky a kabelu

Konstrukční zpracování: na pohovku, do školy i na pracovní schůzku

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 kromě obsahu balení nezklame ani v oblasti konstrukčního zpracování. Můžeme se spolehnout na bytelné a prémiové šasi + ochranu čelní strany displeje v podobě Corning Gorilla Glass 5. Působivá je rovněž tloušťka 6,3 mm.

Na těle tabletu, jenž váží cca 600 gramů, najdeme dvě fyzická tlačítka, která jsou logicky rozvržena a neměl jsem s nimi problém, ať už jsem tablet používal na výšku/šířku. Vypínací tlačítko má integrovanou čtečku otisků prstů, která funguje příkladně – spolehlivě rozpozná prst a je velmi rychlá. Na zadní straně si lze všimnout fotomodulu a magnetických pinů sloužících pro připojení příslušenství, jako je klávesnice či pouzdro.

Má Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 také nějakou nevýhodu? Vyloženě kritizovat jej nelze, ale stejně jako u poslední generace iPadů musím vytknout absenci zvýšené odolnosti. Zatímco Samsung dokáže u svých vlajkových tabletů nabídnout IP68, Xiaomi i Apple v tomto ohledu zaostávají. Snad se to změní u příští generace.

Líbilo se nám kvalitní zpracování z hliníku a skla

spolehlivá a rychlá čtečka otisků prstů

k dispozici také originální klávesnice a pero

Nelíbilo se nám schází zvýšená odolnost IP68

Displej: IPS LCD, ale kvalitní

12,4" obrazovka Xiaomi Padu 6S Pro 12.4 láká na celou řadu zajímavých parametrů, ať už se jedná například o zmíněné sklo Gorilla Glass 5, 144Hz obnovovací frekvenci, Dolby Vision či vysoký jas. A navzdory tomu, že se nejedná o panel typu OLED (nelze tedy ani počítat s technologií LTPO, která by pomáhala šetřit baterii), musím displej pochválit, neboť se jedná o jeden z mála skutečně kvalitních IPS LCD zobrazovacích panelů, což poznáte například již podle toho, že u něj nepozoruji žádné (výrazné) prosvítání v oblasti rámečků.

Použitý displej vypadá skutečně velmi hezky a má také pro práci praktický poměr stran 3:2, který můžeme vídat například u zařízení Surface od Microsoftu. Rovněž rozlišení 3 048 × 2 032 pixelů je více než dostačující, stejně jako maximální jas, který si umí tablet automaticky sám vhodně regulovat, ani při práci venku jsem neměl problém s čitelností. Nasazení OLEDu by tedy určitě potěšilo a pomohlo například v oblasti podání černé, kontrastu a „živosti“ barev, ovšem i tak se jedná o parádní volbu. Na závěr chválím i přiměřeně široké rámečky okolo displeje, které usnadňují držení a používání tabletu bez nechtěných dotyků.

Líbilo se nám 144Hz obnovovací frekvence i podpora Dolby Vision

ochranné sklo Gorilla Glass 5

dostačující jas i jemnost

symetrické rámečky

Nelíbilo se nám lepší by byl již jen OLED

Zvuk: paráda

V oblasti zvuku Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 skutečně exceluje, neboť má celkem 6 reproduktorů, které dokáží vykouzlit pěkně prostorový a také velmi hlasitý zvuk, kterému neschází potřebná kvalita ani náznaky basů. K dokonalosti tak chybí snad jen 3,5mm jack, který ale dnes prakticky nevídáme už ani u tabletů.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: na roky dopředu

Xiaomi je známé tím, že rádo implementuje výkonné čipsety, tentokrát se rozhodlo osadit vlajkovým procesorem také Xiaomi Pad 6S Pro. Použitý čipset Snapdragon 8 Gen 2 sice není logicky výkonnější než Snapdragon 8 Gen 3, zato má však více výkonu než Snapdragon 8s Gen 3. Netřeba tak dodávat, že vystačí i na několik roků dopředu, zejména s přihlédnutím k až 512GB úložišti UFS 4.0 a 12 GB RAM. Vzhledem k velkému úložišti rozhodně nelze kritizovat ani absenci paměťových karet.

Líbilo se nám špičkový výkon

až 512GB úložiště

Výdrž baterie: návyková rychlost

To, co známe z telefonů Xiaomi, se rozhodl výrobce přenést i do světa tabletů. Výsledkem je podpora 120 W, takže lze nabít zcela vybitý tablet již zhruba za 40 minut. Takto rychlé nabíjení je skutečně velmi návykové, neboť tablet připojíte k nabíječce třeba i jen na několik jednotek minut a máte dostatek kapacity na pár desítek minut či rovnou hodin používání. Podobně jako u smartphonů je nutné 120W nabíjení nejprve povolit v nastavení.

Co se výdrže týče, pohyboval jsem se přibližně na 3 až 4 dnech používání na plné nabití. Pochopitelně velmi záleží na tom, jak často vezmete tablet do ruky, resp. co na něm děláte. Pokud hodláte primárně konzumovat multimédia a brouzdat na internetu, budete nabíjet přibližně dvakrát za týden.

Líbilo se nám dostatečně dlouhá výdrž

špičkově rychlé nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3

Novinka si poradí s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3, avšak navigační služby či snad třeba LTE/5G nepodporuje, což je trochu škoda. Přesto si dovolím tvrdit, že průměrný uživatel si bez možnosti vložit do tabletu SIM kartu přeci jen vystačí.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám nepodporuje LTE/5G

Fotoaparát: nemá se zač stydět

Zatímco u smartphonů hraje fotovýbava důležitou roli, u tabletů na ni obvykle nahlížíme jako na něco „navíc“. Přesto se nemusí Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 za nic stydět, neboť se chlubí 50Mpx primárním senzorem s clonou f/1.8 i PDAF ostřením a také 32Mpx selfie kamerkou, která však není ultraširokoúhlá, což je trochu škoda. Na zádech najdeme i 2Mpx bokeh senzor, který je zde však spíše do počtu.

Kvalita snímků je plně dostačující pro skenování dokumentů i občasnou momentku, dokonce není problém ani záznam videa ve 4K kvalitě s 60 FPS, což je na tablet velmi solidní výkon. U selfie je však nutné se spokojit již jen s Full HD rozlišením a 30 snímky za sekundu, což je trochu škoda.

Líbilo se nám solidní výbava s podporou 4K s 60 FPS

Nelíbilo se nám selfie kamerka zvládá pouze Full HD

Software: připraven do elektromobilu

Zajímavostí Xiaomi Padu 6S Pro 12.4 je možnost jej propojit s elektromobilem Xiaomi, k čemuž slouží již zmíněné magnetické piny na zádech. Vzhledem k integraci systému HyperOS by pak vozidlo s tabletem mělo komunikovat. Vyzkoušet konektivitu mezi tabletem a elektromobilem jsem sice nemohl, ale systém jako takový funguje spolehlivě a svižně. Pokud je vám sympatický vizuální styl rozhraní Xiaomi, budete určitě spokojeni, neboť vše funguje, jak má a v tabletu jsem kupodivu nenašel ani předinstalovaný balast jako Booking.com, Facebook a další (snad jen s výjimkou Netflixu).

Líbilo se nám svižný chod

bez balastu

Zhodnocení

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 je skutečně povedený tablet s nadprůměrným výkonem, dostačující výdrží na nabití, ale také nevídaně rychlým nabíjením. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou zvuku či displejem, ačkoliv by někdo mohl vytknout, že by novince více slušel OLED panel. V neposlední řadě chválím rovněž podporu příslušenství i kompletní obsah balení.

Konkurence

Apple iPad Air nabídne výkon čipsetu M2, kvalitní dílenské zpracování i podporu klávesnice či pera. Oproti Xiaomi Padu 6S Pro 12.4 má však méně reproduktorů a v základní ceně i menší úložiště. Jeho výhodou je naopak podpora eSIM či propracovanější systém.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz