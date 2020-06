Příznivci kvality mají při výběru „around-ear“ sluchátek téměř vždy jednu, maximálně dvě možné volby, a to kvůli kvalitě, která se u velkých značek dědí generačně. Uživatelé pak většinou nehledají jinde. Pokud chcete opravdu špičku a nezáleží vám tolik na ceně, určitě by vás měla zaujmout dnes recenzovaná Sennheiser Momentum Wireless 3.

Po více než roce od recenze Sennheiser Momentum se podíváme na novou generaci Momentum Wireless 3. Už na první pohled ctí tradice značky, a to nemusíte sluchátka ani zapínat. Jakmile je poprvé uvidíte, je vám jasné, že „jste doma“. Ikonický vzhled má téměř až magické schopnosti, a tak se sluchátka musela podívat i k nám do redakce. Jaká jsou? To prozradí tato recenze.

Obsah balení: vše potřebné

V poměrně malé krabici nalezneme nahoře přenosné pouzdro v šedé barvě, ve kterém jsou složená sluchátka a nezbytná kabeláž. Jde zejména o propojující kabel s 3,5mm jackem na jednom konci a 2,5mm jackem na druhém. Dočkali jsme se i klasického USB-C–USB-C kabelu pro nabíjení, ale adaptér do elektrické sítě si již musíte obstarat sami. V balení nechybí ani speciální redukce z USB-C na USB-A. Veškerou kabeláž snadno uložíte v kapse v pouzdru, což je praktické. Ochranný měkčený vak, který známe z Momentum Wireless, chybí, ovšem pouzdro je praktické, navíc lehce vyztužené, takže se pro přenášení hodí více.

Technické parametry Sennheiser Momentum Wireless 3

Hmotnost 303 gramů ANC/Transparent Hearing ano/ano Výdrž s ANC zhruba 17 hodin Vypnutí složením sluchátek ano Pozastavení při sundání sluchátek ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5, NFC Kodeky SBC, aptX, aptX™ Low Latency, AAC Frekvenční rozsah 6 Hz až 22 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, adaptér USB-A, manuál Barevné varianty Black a Sandy White Cena 10 000 Kč

Konstrukční zpracování: dospělá elegance

Máte rádi chladivý dotek kovu a libujete si v měkké kůži? Pak jste na správné adrese, tělo Momentum Wireless 3 je hodnotnými materiály doslova poseté, plastu je zde minimum. A když je použit, jen proto, aby byla zachována rozumná hmotnost. Sennheiser nám i tentokrát ukázal, že špičkově hrající sluchátka musí i dobře vypadat, a to tento hudební gigant zvládl dokonale i u nové generace.

Náušníky jsou u tohoto typu sluchátek velice důležité. Pokud nejsou pohodlné, sluchátka mohou hrát sebelépe, ale dříve či později je budete chtít odložit, nebo vyměnit. Zde se toho však obávat nemusíte – jemná kůže je pohlazením pro vaše uši a přijdete si, jako kdybyste leželi na tom nejměkčím a nejpohodlnějším polštáři. Ani po několika hodinách s nasazenými sluchátky nepozorujete žádná otlačená místa nebo jakýkoliv nepříjemný pocit, o což se stará adaptivní pěna. Kromě kožených náušníků se můžete s koženými prvky setkat také na mostu sluchátek.

Sennheiser se u mostu tentokrát rozhodl pro kůži hladkou a vynechal žluté štepování, což nelze kritizovat. Sluchátka působí dospělým dojmem a struktura kůže u původní generace mohla někoho na pohled iritovat, ale to je věc názoru. Jednolitost celého řešení si vás získá. Samotný most už není zdvojený, což u mě, alespoň zpočátku, vzbuzovalo mírnou obavu ze stability, protože právě zdvojený most se lépe rozložil. Obavy byly zbytečné – sluchátka na hlavě drží velice pevně. Most i kloub jsou přitom z matné oceli, což je záruka dlouhé životnosti. Pokud vás zaujala zmínka o kloubech, vězte, že i Momentum Wireless 3 lze složit pro snazší přepravu. Novinkou je, že pokud sluchátka složíte, automaticky se vypnou a jakmile je rozložíte, automaticky se zapnou a spojí s naposledy spárovaným zařízením. To je mimochodem neuvěřitelně návykové, nemusíte myslet na manuální vypnutí, ani čekat na limit, po kterém se sama vypnou.

Sennheiser se tentokrát rozhodl pro kůži hladkou.

Za pohodlím samozřejmě je konstrukční řešení „around-ear“, česky „okolo uší“. Zatímco u sluchátek „on-ear“ („na uších“) máte náušníky v přímém kontaktu s ušima, v případě „around-ear“ jsou uši přímo v mušlích.

I u kvality konstrukce lze pokračovat v superlativech. Sluchátka jsou skutečně bytelná a nemusíte se obávat je rychle skládat. Právě to je něco, co odlišuje opravdu vrcholné modely od těch základních, kdy máte při každém skládání strach, abyste sluchátka nezlomili.

Kontrolní otázka: víte, kde je na těle Momentum Wireless 3 plast? Na první pohled to tak nevypadá, ale plastové jsou mušle z vnější strany. Pokud se ptáte, zda tento detail nějak ubírá na celkovém dojmu, můžeme vás uklidnit. Kovové plošky by možná někoho potěšily, ovšem jde tu o hmotnost i praktičnost. Plast navíc není žádný levný bakelit, ale matný a kvalitně vyhlížející, díky čemuž nám jeho použití nijak nevadí.

Hmotnost zhruba 300 gramů sice není zanedbatelná, přesto se na hlavě příjemně rozprostře a ani po dlouhé cestě s nasazenými sluchátky nemáte nepříjemný pocit. Tato generace je sice cca o 35 gramů těžší než předchůdce, ovšem na hlavě rozdíl téměř nepoznáte.

Líbilo se nám luxusní materiály

kvalitní zpracování

strohý, přesto nápaditý design

automatické vypnutí a zapnutí

skvěle sedí na uších

Nelíbilo se nám pro někoho vyšší hmotnost

Ovládání: mechanicky, prosím

Sennhesier ctí tradice, i Momentum Wireless 3 se tedy ovládají pomocí hardwarových tlačítek. Výrobce nepodlehl tlaku okolí, kdy se hodně sluchátek ovládá dotyky. Efektní to možná je, ovšem nic pro konzervativce a hlavně – doteky nejsou vždy tak přesné. O nevýhodě v podobě problémů, pokud máte kupříkladu vlhké/studené prsty, nemluvě.

Na pravé mušli nalezneme kromě 2,5mm šroubovacího konektoru se zámkem také USB-C pro nabíjení a pět tlačítek, přičemž jedno je multifunkční. Tři hlavní tlačítka slouží pro zesílení/zeslabení hlasitosti a uprostřed je tlačítko, kterým můžete skladby pozastavit/spustit, případně přeskakovat (dvojí tisk způsobí přechod na další skladbu, trojitý na předchozí). Nad hlavním blokem tří tlačítek je speciální multifunkční jezdec, který upravuje ANC a režim průchodnosti. Pokud je jezdec zcela nahoře, je ANC vypnuté, pokud uprostřed, je zapnuté. Pokud jezdec posunete zcela dolů, zapojí se do hry pružinka, která jezdec vrátí zpět do polohy „uprostřed“ a aktivuje se režim průchodnosti, tedy opak ANC. Opětovným posunutím tlačítka se deaktivuje režim propustnosti a aktivuje se zpět ANC, opět pomůže pružinka.

LED světlo je opravdu výrazné.

Poslední tlačítko slouží k párování. Postačí jej podržet zhruba po dobu 5 vteřin, přičemž výrazné LED světlo střídavě modré a červené barvy upozorní na spuštěný režim párování. LED zároveň dokáže upozornit na probíhající nabíjení, případně na nutnost sluchátka nabít (červené světlo). Zcela subjektivně je dioda až zbytečně velká, ovšem nejde o negativum, někomu výraznější světlo to může přijít vhod.

Možná namítnete, že u podobných sluchátek byste očekávali zajímavější ovládání, ovšem opět se vracíme k začátku – sluchátka jsou spíše konzervativnější a pro zájemce o ně bude tento styl ovládání zřejmě mnohem příjemnější. Samozřejmě i toto řešení má svá „ale“. Zatímco dotyková ploška je většinou větší, tlačítka zde jsou menší a zpočátku je budete chvíli hledat, respektive budete si zvykat na jiné rozložení než u Momentum Wireless. Každopádně pochvalu zaslouží za reakční dobu a také pogumované provedení, které vám na rozdíl od kovových plošek nebude prokluzovat pod prsty.

V pravé mušli je rovněž NFC pro snadné párování. Telefon s NFC a zapnutým Bluetooth tedy stačí jen přiložit a sluchátka se během okamžiku automaticky spárují. Na obou mušlích jsou také mikrofony sloužící pro aktivní potlačení okolního hluku a režim propustnosti (Transparent Hearing). Mikrofony navíc oceníte i při vyřizování hovorů, kdy si protistrana nikdy nestěžovala na kvalitu zvuku, právě naopak.

Líbilo se nám moderní USB-C

multifunkční tlačítko ANC/režimu průchodnosti

NFC párování