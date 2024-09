Realme UI 6.0 se předvede v říjnu. Co nabídne?

Jak upozornila fonearena.com, Realme na čínské sociální síti weibo.cn potvrdilo, že představení nadstavby Realme UI 6.0, která bdí nad operačním systémem Android, proběhne na říjnové akci v Číně.

Realme UI 6.0 launching on October 2024



Key features :

⏩️ Lockscreen Customisation.

⏩️ AI integration within the UI.

⏩️ New additional Control centre.

⏩️ New animation engine for more detailed animations.

⏩️ New OTA card style layout and new About page

⏩️ New Battery… pic.twitter.com/Zr4Ho29KBa