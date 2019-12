Realme připravuje chytrý náramek i powerbanku s podporou superrychlého nabíjení

Značka Realme, která na našem trhu v současnosti oficiálně nabízí čtveřici modelů (Realme 5, Realme 5 Pro, Realme X2 a Realme X2 Pro), představila před pár dny také cenově dostupná „opravdu bezdrátová“ sluchátka Realme Buds Air a nyní si začíná brousit zuby na segment chytrých náramků.

Watch Madhav Sheth, the CEO of #realme India talk about the brand journey and future plans in the Episode 13 of #AskMadhav. Tune in now!https://t.co/JrXNwADWR0 — realme (@realmemobiles) December 23, 2019

Brzký příchod náramku potvrdil sám CEO společnosti, Madhav Sheth, v jeho pravidelném pořadu #AskMadhav na YouTube. Podle něj by se měl náramek dostat do prodeje v první polovině roku 2020. Co vše bude umět zatím nevíme, ale kromě chytrého náramku zmínil také probíhající přípravy na výrobu nové powerbanky s podporou superrychlého nabíjení VOOC. V naší podrobné recenzi vlajkového modelu Realme X2 Pro jsme otestovali nabíjení 50W výkonem, pomocí něhož se telefon nabil za pouhých 30 minut. Tak trochu překvapivě bez nadměrného zahřívání, které jsme dokonce nepozorovali ani u samotného napájecího adaptéru. Znamená to snad, že s připravovanou powerbankou půjde nabít X2 Pro stejně rychle?

Majitele tohoto smartphonu, ale i dalších telefonů značky Realme bude také jistě zajímat, kdy se dočkají aktualizace na nejnovější Android 10. Realme X2 Pro by měl obdržet aktualizaci v březnu příštího roku, zatímco hůře vybavený Realme 5 Pro již v únoru. Cenově dostupný Realme 5, ke kterému jsme včera vydali první dojmy, pak v květnu 2020.