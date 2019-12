Testujeme Realme 5 se čtyřmi fotoaparáty: nejlevnější telefon výrobce v ČR

Týden před Vánoci se na českém trhu objevila ambiciózní čínská značka Realme. Hned na úvod si pro české zákazníky připravila čtyři smartphony, přičemž ten vůbec nejlepší, Realme X2 Pro, jsme pro vás již otestovali. Realme však dokáže nabídnout i cenově dostupnější kousky. Příkladem budiž Realme 5, který si již několik dní hoví v naší redakci. Jde o typického zástupce nižší střední třídy, který se snaží za sympatickou cenu 4,5 tisíc korun nabídnout skutečně hodně muziky.

Na první pohled vás dokáže zaujmout vzhled. Ano, není to sice nic světoborného, ale snaha se cení. Realme sází jako každý druhý výrobce na odlesky, ale tvar diamantů působí neotřele, stejně jako námi testovaná modrá varianta. Do ruky telefon padne vcelku dobře, avšak musíte se smířit nejen s bezmála 200gramovou hmotností, ale také větší tloušťkou. Pro někoho to může být velmi nepříjemné překvapení. Vše je vyváženo silnou baterií s kapacitou 5 000 mAh, která udrží telefon při středně náročném využívání při životě 3 dny. Nabíjení je bohužel extrémně zdlouhavé a zabere téměř 3 hodiny. Kaňkou na kráse je pak jednoznačně zastaralý konektor micro USB, mnohá konkurence nabízí i v této cenové hladině USB-C.

Displej má velkorysou úhlopříčku 6,5 palce, bohužel se šetřilo na rozlišení. Hodnota HD+ skutečně neoslní. Při běžné práci hrubší rastr nepoznáte, ale na drobnější ikonkách jsou kostičky již vidět pouhým okem. Na druhou stranu je zobrazovač skvěle čitelný na ostrém slunci i ze všech úhlů. Mnohé bude možná více zajímat, že telefon zvládne pracovat se dvěma nano SIM kartami současně, přičemž nadále je k dispozici místo pro paměťovou kartu, kterou rozšíříte interní 128 GB paměť.

Ano, Realme poslal na český trh vůbec nejvybavenější verzi modelu 5, a tak se kromě velkého úložiště můžete těšit i na 6GB operační paměť. Krásně se doplňuje s výkonným Snapdragonem 665. Telefonu nedochází dech a aplikace spouští svižně. Prostředí je svěřeno do ruk Androidu 9.0 Pie a nadstavby ColorOS, která není nijak mohutná a v telefonu je i minimum aplikací navíc.

Závěrem prvních dojmů se ještě zastavíme na zadní straně, kde je spolehlivá čtečka otisků prstů. Kromě ní vás však zaujme i sestava vertikálně orientovaných fotoaparátů. Jsou celkem čtyři a nabízí rozdílné možnosti. Fotoaparát zcela nahoře má 8 megapixelů a pořizuje ultraširokoúhlé záběry. Pod ním je již klasický 12megapixelový snímač se světelností f/1.8. Následuje 2megapixelový makro fotoaparát a kamerka se 2 megapixely pro práci s hloubkou ostrosti. Na levný telefon slušná sestava a hlavní fotoaparát se rozhodně nenechá zahanbit. Naopak z ultraširokoúhlého snímače máme zatím rozpačité pocity.

Realme 5, novinku na českém trhu, v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás v diskuzi pod článkem.