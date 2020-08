Nástup značky Realme na český trh jste patrně zaznamenali. Kromě mobilních telefonů došlo i na nositelnou elektroniku. Pomyslným základem se stal chytrý náramek Realme Band, který nabízí snadné nabíjení, poměrně velký displej či zvýšenou odolnost. To vše za necelých 700 Kč. Má šanci uspět tam, kde roky vládne Xiaomi?

Mezi levné chytré náramky se v letošním roce pustilo také Realme a představilo vlastní model s prostým názvem Band. Za necelých sedm set korun bude cílit na ty nejméně náročné a nabízet základní výbavu v zajímavém těle. Předností bude dobře vyřešené nabíjení. Ve výbavě však poměrně záhy odhalíme poměrně zásadní ústupky….

Technické parametry Realme Band Kompletní specifikace Konstrukce 240 × 19,6 × 11,9 mm , 20 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: ? Displej TFT TN, 0,96" (80 × 160 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 4.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 90 mAh , nabíjení: USB A, doba nabíjení: 1:13 hodin Dostupnost červen 2020, Kč

Obsah balení: kde nic, tu nic

Realme Band se prodává v až překvapivě malé krabičce, ve které se ukrývá samotný náramek a pak jen drobný štos návodů. Nic dalšího nehledejte, dokonce ani nabíječku. Jak si za chvíli řekneme, není totiž vůbec potřeba.

Konstrukční zpracování: lehký a dobře padnoucí

Na první pohled lze vidět, že Realme na to jde jinak. Od velmi levných náramků se odlišuje poměrně povedeným vzhledem. Výrobce totiž vsadil na zakřivený vzhled, který velmi pohodlně padne na každé zápěstí. Co se nám skutečně líbí, je hmotnost – celý náramek, tedy včetně pásku, váží pouhých 20 gramů. V praxi to znamená, že o něm po krátké chvíli ani nevíte.

Zpracování náramku je na první pohled velice obyčejné, ale to bylo očekávatelné. Kromě námi testované lahvově zelené, která nevypadá zrovna dvakrát lákavě, lze sehnat i konzervativní černou variantu. Na každý pád bychom se ale přimlouvali, aby byl výběr širší. Výměna náramků je totiž velmi snadná. Stačí zatáhnout z každé strany.

Konstrukce náramku je jednoduchá, tudíž zde v podstatě není co hodnotit. Za vyzdvihnutí stojí stupeň krytí IP68. Chválíme, že Realme zde nešetřilo a s náramkem můžete bez problémů do vody i prašného prostředí.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

stupeň krytí IP68

Nelíbilo se nám chudá nabídka barevných variant

Displej: velká mizérie

Na první pohled vypadá dobře i displej, který je barevný a s úhlopříčkou 0,96 palce poměrně velký. Jenže záhy zjistíte, že tím jeho klady jednou pro vždy končí. V prvé řadě se jedná pouze o TFT TN displej, který je velmi špatně čitelný venku, což je u chytrého náramku vcelku zásadní nedostatek. Jas lze sice přes obslužnou aplikaci Realme Link regulovat, avšak nastavení nejvyšší možné úrovně je naprostou nutností a stejně se budete potýkat se špatnou čitelností.

Dalším problémem je rozlišení 160 × 80 pixelů, které je žalostně nízké a výsledkem je, že je panel hrubý. To znamená, že se na něj vejde velmi málo informací a font písma je kostrbatý. A nakonec patrně největší problém – displej není dotykový. Veškeré ovládání je svěřeno do rukou jednoho jediného tlačítka, o čemž si řekneme později. Zobrazovač ani není chráněn sklíčkem Gorilla Glass, nicméně po několikatýdenním používání se na něm neobjevují žádné škrábance.

Líbilo se nám velký displej