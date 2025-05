Půjde o vítanou změnu vzhledu? Takto mají vypadat Samsung Galaxy Watch8

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zhruba za dva měsíce bychom se mohli dočkat představení nových chytrých hodinek od Samsungu a server Sammy Guru (viz sammyguru.com) přináší pravděpodobnou podobu založenou na CAD renderech. Spatřit tak můžeme model Watch8 Classic s otočnou lunetou. Současně si lze povšimnout, že Samsung promítne vzhled dražších Galaxy Watch Ultra i do klasických modelů, což vypadá jako příjemné oživení. Spekuluje se, že vzhled vycházející z modelu Ultra by měl být patrný i na Watch8.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Classic mají být nabízeny ve 46milimetrové a 47milimetorvé variantě. U obou by měl být nasazen přibližně 1,5" displej. Baterie pak má mít vcelku standardní kapacitu 450 mAh. Počítat lze i s variantami podporujícími sítě LTE a samozřejmostí má být nové prostředí One UI Watch 8.

Jak už jsme naznačili v úvodu, nové modely chytrých hodinek od Samsungu by měly dorazit v horizontu dvou měsíců. Jejich premiéra má být totiž spjata s příchodem nové generace ohebných modelů a v jejich případě se očekává červencový termín.