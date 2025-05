Funkce Now Bar z nových Samsungů se již brzy ukáže i na chytrých hodinkách

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung připravuje rozšíření funkce Now Bar ze svých smartphonů Galaxy S25 i na chytré hodinky Galaxy Watch, o čemž informuje server Android Authority (viz androidauthority.com). Tato novinka by měla být součástí nadcházející aktualizace One UI 8 Watch, která přinese uživatelům možnost rychlého přístupu k důležitým informacím a aplikacím přímo z ciferníku hodinek. Now Bar nabídne dvě varianty zobrazení: minimalistickou s ikonou a rozšířenou s ikonou a doprovodným textem. Ovládání bude možné pomocí gesta dvojitého sevření prstů, které aktivuje panel na obrazovce hodinek. Jde o gesto, které již Samsung na hodinkách v tuto chvíli okrajově využívá.

Nákres funkce Now Bar na hodinkách Samsungu

Funkce Now Bar bude podporovat zobrazení kontextových návrhů, ovládání médií, navigace přes Mapy Google, sportovních výsledků a přístup k AI asistovanému přehledu Now Brief. Ten nabídne například informace o počasí, osobních cílech v oblasti zdraví nebo doporučení na základě uživatelských návyků. Kromě toho se očekává i nová aplikace Zkratky, která umožní přidání zkratek oblíbených aplikací přímo na domovskou obrazovku hodinek ve formátech 2×1 nebo 2×2.

Pakliže využíváte chytré hodinky Samsung, jistě víte, že prostředí aktuálně nese označení One UI Watch 6. Ve hře je ovšem možnost přeskočení verze One UI Watch 7, neboť vývoj One UI Watch 8 je již v procesu a Samsung by si tak mohl odpustit proces jedné velké aktualizace a přinést uživatelům vše naráz, byť nepatrně později. Příchod nových chytrých hodinek od Samsungu se očekává v červenci a téže době by se možná aktualizace mohla dostat i na vybrané starší modely, typicky třeba řady Watch7 a Watch Ultra.