První mobilní síť v České republice odstartovala přesně před 31 lety

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Právě dnes uplynulo přesně 31 let od chvíle, kdy byla Česká republika pokrytá signálem mobilní sítě. Stalo se tak 12. září 1991, kdy tehdejší EuroTel spustil analogovou síť zvanou NMT na frekvenci 450 MHz. Pro mladší ročníky je nutné připomenout, že to neznamenalo masivní nástup mobilů, a to hned z několika důvodů. V prvé řadě pořízení telefonu, jehož velikost jej směřovala do velkých aktovek, zájemce vyšlo na několik desítek tisíc korun a o obdobnou částku si řekl i operátor za prostou aktivaci telefonního čísla s předvolbou 0601. Nižší jednotky tisíc pak stál základní měsíční tarif, ve kterém vám však operátor nic nenabídl a za každý odchozí, ale i příchozí hovor jste platili.

Vůbec první mobilní síť na území České republiky fungovala velmi dlouho, a to souběžně vedle moderní digitální sítě GSM, která byla spuštěna v roce 1996. Dokonce i v době, kdy mnozí vyhlíželi síť 3G, byla analogová varianta NMT nadále v provozu. Stalo se tak až 1. července 2006, kdy Eurotel (v té době psán již s malým písmenem t) síť NMT definitivně vypnul. Šlo mimochodem o jednu z posledních věcí, která se pod Eurotelem udála. Od září téhož roku totiž došlo ke změně a z operátora se stalo dnes všem známé O2.