První mobily HMD se budou jmenovat Pulse a Pulse Pro. Co nabídnou?

Server fonearena.com informoval také o lepší verzi HMD Pulse Pro, jež má nabídnout HD+ (1 480 × 720 pixelů) obrazovku s obnovovací frekvencí 90 Hz a také fotoaparáty ve složení 50 + 2 Mpx na zadní straně + přední fotoaparát s 50 Mpx. Procesor i baterie má být identická s verzí bez přídomku Pro, což má znamenat Unisoc T606 SoC a 5 000mAh. Zařízení má být také odolné proti prachu a vodě dle IP52.

Renders of HMD Pulse Pro got leaked too https://t.co/zRy3gnGWeM