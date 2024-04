Vyvíjí HMD Global modulární telefon? Naznačují to indicie

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Server phonearena.com upozornil na příspěvky značky HMD Global (Human Mobile Devices) na Instagramu, podle nichž firma, jež aktuálně stojí za telefony Nokia, pravděpodobně koketuje s modulárními telefony, o nichž se mluvilo hlavně pár let zpátky. Grafiky níže přitom sdílelo nejen australské, ale i francouzské, belgické nebo nizozemské zastoupení značky.

Inspirace Moto Mods?

HMD konkrétně láká na Project Fusion, jenž byl sice oznámen už letos na veletrhu MWC (Mobile World Congress) v Barceloně, ale až nyní se objevují první podrobnosti. Podle teaseru na Instagramu se zdá, že firma se sídlem ve finském Espoo chystá modulární telefon složený ze základní jednotky a dalších připojitelných částí, které mohou rozšířit funkčnost telefonu. Pokud vám to přijde povědomé, nedivíme se. Sami jsme si totiž okamžitě vybavili tzv. Moto Mods, které nabízela před lety Motorola, jež jejich prostřednictvím umožňovala například vylepšit zvuk mobilu, přidat 5G nebo z telefonu vytvořit vysílačku.

Jak si lze všimnout v samotné grafice výše, HMD uvádí „již brzy“, takže se pravděpodobně zanedlouho dozvíme více. Je také možné, že modulární příslušenství bude zpočátku představeno pouze v určitých regionech, nikoli globálně, čemuž by nasvědčovalo i to, že se zatím teaser na Project Fusion neobjevil na všech oficiálních sítích značky pro různé země. Co myslíte? Zaujal by vás ještě v dnešní době modulární telefon/příslušenství? Dejte nám vědět do komentářů.