Nejlepší telefon, když jdete na pivo? Co třeba Boring Phone od Heinekenu?

Fotografie: HMD Global

Dnešní chytré telefony mají nespočet různých funkcí, díky kterým dokáží dokonale odvádět naší pozornost. Někteří proto už více žijí ve virtuálním světě svého telefonu, který je 24 hodin denně a 7 dní v týdnu připojen k internetu. Z tohoto důvodu nám pak mohou utíkat ty podstatné věci v běžném životě a přesně na to naráží společnost Heineken ve spolupráci s kreativním studiem Bodega.

Změnou oproti původní Nokii 2660 Flip jsou průhledné kryty

Pro svůj speciální, řekněme až sociální projekt, si vybrali mobilní telefon Nokia 2660 Flip, což je véčko klasického střihu se základními funkcemi. Vše tedy přesně dle zadání, že pokud budete méně na mobilu, zažijete více skutečných zážitků se svými nejbližšími. The Boring Phone, jak se výsledný produkt nazývá, má jednoznačný úkol. Navrátit vás do doby, kdy chytré telefony zdaleka nebyly samozřejmostí. A rovnou jsou vyzdvihovány věci, které The Boring Phone rozhodně neumí. Můžete tak zapomenout na streamování, dotykový displej, rozpoznání obličeje, mapy, sociální sítě, obchod s aplikacemi, předpovědi počasí či kvalitní fotoaparáty.

Novinka nepostrádá oblíbeného Hada

Posledně jmenovaná „nevlastnost“ je dále vyzdvihována: máte zkusit vyfotit své přátele integrovaným fotoaparátem a podívat se, jak budou vypadat jako pixely. Není to daleko od pravdy, neboť jediný snímač v tomto telefonu má nízké VGA rozlišení. Mezi výhodami je i populární hra Had, u které prý nestrávíte příliš času jako u moderních her. Oceníte zřejmě i baterii s kapacitou 1 450 mAh, která vydrží déle, než byste očekávali.

Vaši přátelé se po vyfocení stanou jen několika pixely na displeji

Dozvíme se také to, že hovory lze ukončit velmi okázale, a to prostým zavřením mobilu. Pokud jste někdy měli véčkový mobil, nebo jej třeba máte, nepůjde pro vás o žádnou novinku. Za pozornost však stojí i fakt, že ačkoliv je výchozím mobilem již zmíněná Nokia, vzhled byl do značné míry přepracován a kryty jsou tentokrát průhledné.

Samotný mobil má 2,8" vnitřní displej s QVGA rozlišením a pohodlnou klávesnici pro psaní SMS. Dostalo se také na SOS tlačítko, které můžete znát spíše ze seniorských telefonů. Mobil má i sekundární venkovní displej, tudíž i bez otevření uvidíte zmeškané události, případně kdo vám právě volá. Spolehnout se můžete na MP3 přehrávač, včetně 128MB paměti a podpory paměťovek či FM rádio a volání skrze VoLTE.

Boring Phone vyrábí dle očekávání HMD Global, avšak nepůjde do volného prodeje. K dispozici bude limitovaná edice 5 000 kusů, které hodlá Heineken dávat jako dárky k prozatímním neupřesněným příležitostem.