Nokia 3210 se představila před 25 lety. Chystá se její znovuzrození?

Předchůdkyně legendární Nokie 3310, Nokia 3210, byla představena 18. března 1999, což znamená jediné. Od její premiéry uplynulo již více než 25 let. Tehdy šlo o spíše dostupnější telefon, který lákal integrovanou anténou, grafickým displejem, obrázkovými SMS zprávami či oblíbenou hrou Had.

Společnost HMD Global v posledních letech vyrábí mobily právě pod značkou Nokia a má na svědomí vzkříšení modelů 3310 či 8110. Zdá se, že reinkarnacím není konec, což naznačuje příspěvek společnosti na sociální síti X. Zde vidíme pouze neurčitý obrys, zřejmě mobilu, oslavný balónek a větu říkající, že jsou mé narozeniny. To přesně sedí na již zmíněnou Nokii 3210. HMD Global navíc již v minulém měsíci naznačilo, že by v květnu mělo dojít k odhalení nového telefonu s alfanumerickou klávesnicí.

An icon returns this May. #Nokiaphones



Be first to hear more: https://t.co/2P7IwyjzpA pic.twitter.com/lIRBu9YF7v