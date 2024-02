Telefony Nokia zatím nekončí. HMD chystá novinky, včetně Barbie mobilu

Do španělské Barcelony se vydala i společnost HMD Global, která v posledních letech využívá značku Nokia pro chytré telefony. Poměrně nedávno jsme se dozvěděli informaci, která naznačovala, že by s telefony Nokia mohl být definitivní konec. Zástupci společnosti však tyto informace lehce rozptýlili, neboť potvrdili příchod nového mobilu Nokia, který bude oficiálně představen v květnu letošního roku.

Celkově zástupci HMD Global vlastně neřekli nic konkrétního, a tak je i budoucí telefon Nokia zahalen tajemstvím a vystačit si musíme s příslibem a rozkostičkovanou fotografií. Z té je však patrné, že půjde spíše o dostupnější mobil, možná i s alfanumerickou klávesnicí, neboť lze odhadovat, že na zádech bude jen jeden fotoaparát. Společnost však připravuje i chytré telefony, které rovněž ve formě nedokonalého obrázku vidíme na fotografii výše. V tomto případě už lze ale s jistotou říci, že půjde o smartphony, které by s velkou pravděpodobností mohly nést logo HMD Global. Jejich představení je plánován na červenec letošního roku.

And finally, *Drumroll, please... * 👋 Hi @Barbie!#BarbieFlipPhone = promising style, nostalgia and a much-needed digital detox, this retro phone will be this summer’s hottest accessory 🎀#HMD #MWC24 pic.twitter.com/IGb5vIimnm