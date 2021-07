První fotky skládacího Surface Duo 2 odhalují masivní fotomodul. Dočkáme se i NFC?

Fotografie: Microsoft

První generace nikoliv ohebného, ale skládacího Surface Duo s dvojicí OLED panelů, se (soudě dle rychle klesající prodejní ceny) pravděpodobně nijak velkého komerčního úspěch nedočkala, spravit chuť by si však Microsoft mohl s nástupcem. Microsoft Surface Duo 2 (jak by se mohla druhá generace jmenovat) by měl podle youtubera s přezdívkou Tech Rat zaujmout zejména fotovýbavou. Zdá se, že Microsoft tentokrát nasadí na záda hned tři senzory namísto jednoho, jako tomu bylo u předchůdce. Smysluplná by se jevila kombinace klasického, ultraširokoúhlého a zoomovacího fotoaparátu. Kromě pozměněného designu fotomodulu by mohla být představena také nová tmavá varianta.

V oblasti hardwarové výbavy by mohlo dojít k řádnému upgradu na Snapdragon 888 s podporou 5G sítí a dokonce přibýt i NFC, které Surface Duo neměl. Rovněž cena by mohla být značně přívětivější, a oproti startovací ceně prvního Surface Duo tedy i značně nižší.