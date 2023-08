Microsoft chystá velkou akci na 21. září

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Microsoft posílá novinářům upozornění na to, že si mají udělat čas 21. září. Ten den plánuje společnost v New Yorku „speciální akci“. Nenásledují však žádné další podrobnosti. Jako ostatní velké firmy i Microsoft pořádá hlavní tiskovou konferenci celého roku na podzim, aby představil novinky pro nadcházející nákupní sezónu. Jeho říjnový termín, který se přestěhoval na září, aby lépe konkuroval Applu, obvykle patří počítačům řady Surface.

Microsoft letos údajně pracuje na Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 a Surface Laptop Go 3. Server Windows Central nedávno informoval, že aktualizovaný Surface Laptop Studio 2 bude dodáván s nejnovějšími procesory Intel, výkonnějším GPU a vylepšenou nabídkou portů. Microsoft také údajně odložil Surface Go 4 s procesorem ARM ve prospěch procesoru Intel. Surface Go 3 se údajně bude dodávat s procesory Intel 12. generace a vylepšenou základní konfigurací.

Další čas bude bezesporu patřit novinkám ve Windows 11. Někdy během října by Microsoft mohl vypustit velkou aktualizaci označenou jako 23H2, jejíž největší předností bude paradoxně umožnění neseskupování oken na hlavním panelu a zapnutí popisků, jak jsou na to někteří uživatelé zvyklí z Windows 10.