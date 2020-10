Microsoft zlevňuje Surface Duo. Zakoupíte jej však stále pouze v USA

Skládací Surface Duo od Microsoftu je jedním z nejoriginálnějších smartphonů letošního roku. Obdiv budí nejen unikátní konstrukcí, dvojicí displejů, ale také podporou chytrého pera. To vše se podepsalo také na ceně, která rozhodně není nízká. Výrobce si za novinku, kterou si v současnosti můžete zakoupit pouze na americkém trhu, ze začátku účtoval 1 399 dolarů za 128GB variantu (zhruba 39 tisíc korun i s daní), respektive 1 499 dolarů za 256GB verzi (necelých 42 tisíc korun).

You can grab the Surface Duo for $200 off from the Microsoft Store right now. https://t.co/i2DVny4SfU