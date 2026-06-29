První Apple iPhone se začal prodávat před 19 lety. Vzpomenete si na jeho výbavu?

Na mnohé telefony dodnes vzpomínáme s jistou dávkou nostalgie. Ať už je to Nokia 5110, Nokia 3310 nebo třeba Siemens C35i, případně jednoduše na váš vůbec první telefon. Z novodobějších mobilů už to tak obvyklé nebývá. Jeden z mála moderně vypadajících telefonů se však do historie jednoznačně zapsal. Jde o vůbec první Apple iPhone, který zcela změnil to, jak mobily vypadají i to, jak je dnes používáme. Jelikož se začal v USA prodávat 29. června 2007, uplynulo od té doby přesně 19 let.
Premiéra se tehdy odehrála exkluzivně na americkém trhu, kde novinka vyvolala nefalšované šílenství. Lidé toužící po revolučním zařízení neváhali před obchody nocovat a kempovat dlouhé dny předem. Neobvyklý režim kvůli tomu panoval u všech prodejců, kteří měli telefon na skladě. Kupříkladu pobočky operátora AT&T, jenž disponoval zásobou tří milionů iPhonů, odpoledne ve 14:00 zavřely, aby mohly v 18:00 znovu otevřít už s plně připravenými pulty. Výjimečnou otevírací dobu měly pochopitelně také značkové Apple Story, které obsluhovaly zákazníky až do půlnoci.
Už tehdy bylo jasné, že telefon s logem Applu nebude levnou záležitostí. Startovací verze se 4GB interním úložištěm přišla na 499 dolarů, což v tehdejším prostém přepočtu dělalo zhruba 14 tisíc korun včetně daně. Američtí zájemci se navíc museli operátorovi zavázat ke smlouvě s nejdražšími tarify. Ty stály minimálně 60 dolarů měsíčně (přibližně 2 tisíce korun s daní) a nabízely 200 SMS zpráv, neomezená data, 450 volných minut ve špičce a 5 000 minut mimo špičku. V roce 2007 zkrátka ještě hrálo roli, v jakou denní dobu a kam zrovna telefonujete.
V tuzemsku však tato nákupní horečka v podstatě nikoho nezasáhla. První generace, pro kterou se kvůli absenci tehdy moderních 3G sítí vžilo označení iPhone 2G, se totiž na českém trhu oficiálně nikdy neprodávala. To ovšem neznamenalo, že by v našich končinách nefungovala. Hrstka nadšenců si přístroj dovezla a jeden kousek se tehdy podařilo otestovat i v redakci mobilenet.cz.
Retro: Apple iPhone 2G
Za celosvětovým úspěchem prvního iPhonu stál tehdy nevídaný koncept velkého dotykového displeje s podporou multitouch gest, který kompletně vytlačil tehdejší standard v podobě hardwarových klávesnic. Když se však na specifikace původního modelu podíváme dnešní optikou, je až s podivem, kolik dnes naprosto běžných funkcí mu chybělo.
Nestáhli jste si žádné aplikace
Do prvního iPhonu jste si nemohli stáhnout žádné aplikace. Vše potřebné, alespoň dle Applu, bylo předinstalováno. Šlo o zvláštní krok, protože právě onou podstatou chytrého mobilu byla vždy možnost instalovat další aplikace. Tehdejší konkurence se systémy Symbian či Windows Mobile to samozřejmě uměla. Apple na toto reagoval o rok později, kdy spustil dnes všem dobře známý AppStore.
Neuměl navigovat
Mezi předinstalovanými aplikacemi byly i Google Mapy, které jste si však vesměs mohli jen prohlížet. 1. generace iPhonu postrádala GPS a tudíž vám nedokázala říct, kdy máte zatočit, nebo zda už náhodou nejste v cíli.
Žádná selfies a videa
Apple u prvního iPhonu příliš nedbal na fotografické schopnosti. Jediný fotoaparát byl na zádech mobilu, disponoval 2 megapixely a chybělo mu nejen přisvětlení ale i automatické ostření. Současně z toho vyplývá, že případná selfies fotit pohodlně nešlo, čelní kamerka chyběla. Zapomenout jste museli i na zcela běžnou funkci, kterou byl záznam videa.
Internet spíše jen přes Wi-Fi
Velký displej samozřejmě vybízel k prohlížení internetu. Ideálním způsobem bylo Wi-Fi, neboť v případě mobilních dat první iPhone podporoval maximálně přenosy EDGE v rámci sítě 2G (GSM). Chyběla tak tehdy zcela běžná podpora 3G (běžná u mobilů vyšších cenových tříd). Pro případné české majitele, který si telefon dovezli, to však nepředstavovalo velký problém. Čeští operátoři vyjma Prahy 3G v podstatě nenabízeli.
Apple iPhone
|Rozměry
|115 × 61 × 11,6 mm, 135 g
|Displej
|TFT TN, 3,5" (320 × 480 px)
|Fotoaparát
|2 Mpx
|Procesor
|1×412 MHz
|Paměť
|RAM: 128 MB, úložiště: 4 GB / 8 GB / 16 GB, ne
|Akumulátor
|1 400 mAh
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