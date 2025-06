První Apple iPhone se začal prodávat před 18 lety. Pamatujete, co vše (ne)uměl?

Fotografie: Apple

Některé telefony se nesmazatelně zapíší do historie a i když se mnozí o mobily jinak třeba nezajímají, takové modely v pamětí mají. Mezi takové jednoznačně patří vůbec první Apple iPhone, který se na pultech obchodů objevil 29. června 2007, od té doby tedy uplynulo přesně 16 let. Prodej byl tehdy spuštěn výhradně v USA.

Zájem byl samozřejmě obrovský, mnozí zájemci před obchody kempovali několik dní předem. Netradiční provoz panoval také ve všech obchodech, ve kterých byl Apple iPhone naskladněn. Například prodejny operátora AT&T zavřely ve 14:00 hodin a opětovně otevřely v 18:00 hodin. To již s připravenými iPhony, kterých měl operátor na skladě 3 milióny. Připraveny byly samozřejmě i Apple Store otevřené mimořádně až do půlnoci.

Už první iPhone rozhodně nepatřil mezi cenově dostupná mobilní zařízení. Základní varianta se nabízela za 499 dolarů, což by v prostým přepočtem znamenalo zhruba 14 tisíc korun i s daní. Připomeňme, že se jednalo o základní model se 4GB pamětí. Zájemci v USA se však museli u operátora vždy upsat, a to rovnou k nejdražším tarifům, jejichž cena byla minimálně 60 dolarů měsíčně (necelé 2 tisíce korun s daní). V tomto tarifu bylo obsaženo 200 volných SMS, neomezené datové přenosy, 450 minut hovoru ve špičce a 5 000 minut mimo špičku. Ano, v roce 2007 se ještě myslelo na to, v kolik hodin a kam telefonujete.

Retro: Apple iPhone 2G

První iPhone způsobil v mobilním světě zemětřesení, které své důsledky odkrývalo v několika nadcházejících letech. V onom roce 2007 si málokdo připustil, jak moc se mobilní telefony jako takové promění a že se iPhone stane hybatelem síly, které zcela přepíše seznam největších výrobců mobilů na světě. Vše navzdory tomu, že výbava přinášela prvky, které mohly zaujmout, stejně jako nad některými mohl zůstat rozum stát.

Nestáhli jste si žádné aplikace

Do prvního iPhonu jste si nemohli stáhnout žádné aplikace. Vše potřebné, alespoň dle Applu, bylo předinstalováno. Šlo o zvláštní krok, protože právě onou podstatou chytrého mobilu byla vždy možnost instalovat další aplikace. Tehdejší konkurence se systémy Symbian či Windows Mobile to samozřejmě uměla. Apple na toto reagoval o rok později, kdy spustil dnes všem dobře známý AppStore.

Neuměl navigovat

Mezi předinstalovanými aplikacemi byly i Google Mapy, které jste si však vesměs mohli jen prohlížet. 1. generace iPhonu postrádala GPS a tudíž vám nedokázala říct, kdy máte zatočit, nebo zda už náhodou nejste v cíli.

Žádná selfies a videa

Apple u prvního iPhonu příliš nedbal na fotografické schopnosti. Jediný fotoaparát byl na zádech mobilu, disponoval 2 megapixely a chybělo mu nejen přisvětlení ale i automatické ostření. Současně z toho vyplývá, že případná selfies fotit pohodlně nešlo, čelní kamerka chyběla. Zapomenout jste museli i na zcela běžnou funkci, kterou byl záznam videa.

Fotoaparát iPhonu působil velmi nenápadně

Internet spíše jen přes Wi-Fi

Velký displej samozřejmě vybízel k prohlížení internetu. Ideálním způsobem bylo Wi-Fi, neboť v případě mobilních dat první iPhone podporoval maximálně přenosy EDGE v rámci sítě 2G (GSM). Chyběla tak tehdy zcela běžná podpora 3G (běžná u mobilů vyšších cenových tříd). Pro případné české majitele, který si telefon dovezli, to však nepředstavovalo velký problém. Čeští operátoři vyjma Prahy 3G v podstatě nenabízeli.

Neprodával se v ČR

Pokud hovoříme o prvním iPhonu, je třeba dodat, že mánie kolem něj takřka minula Českou republiku. Na našem trhu se totiž tehdejší novinka oficiálně vůbec neprodávala. To však neznamenalo, že v českých sítích nefungovala a například redakce mobilenet.cz se k jednomu kousku dostala.