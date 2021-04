Přívěsek Galaxy SmartTag+ s podporou UWB klepe na dveře. Mile překvapí cenou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společně s řadou Galaxy S21 Samsung odhalil také chytrý přívěsek Galaxy SmartTag, který nově doplní vyspělejší model s přívlastkem „Plus“. Přívěsek se na chvíli objevil na stránkách e-shopu bhphotovideo.com.

Novinka by měla dorazit na trh 12. dubna a kromě přítomnosti technologie UWB (jež se pravděpodobně negativně podepíše na výdrži) se jedná v podstatě o Galaxy SmartTag. Kompatibilní zařízení Galaxy jej mohou vyhledat, přívěsek však poslouží i jako dálkové ovládání, viz naše podrobná recenze. Technologie Ultra-Wide Band umožňuje přesnější detekci v prostoru a přívěšek by měl stát 40 dolarů, tedy něco málo přes tisíc korun.