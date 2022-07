Samsung se chlubí 200 miliony registrovaných zařízení v síti SmartThings

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podobně jako existuje síť Find Me od Applu, nabízí i Samsung vlastní službu s názvem SmartThings Find. Nyní se jihokorejský výrobce pochlubil tím, že je do této vyhledávací sítě zapojeno přes 200 milionů uživatelů, čímž je umožněno dohledat jejich zařízení a pomoci najít zařízení ostatních zákazníků zapojených do programu. Důležitým prvkem jsou rovněž chytré přívěsky Galaxy SmartTag a SmartTag+ (plusová verze využívá i technologii UWB), které lze připnout například k batohu, kabelce, ale také na obojek čtyřnohého mazlíčka.

„Údaje o poloze zařízení jsou ostatním lidem sdělovány pouze se svolením uživatele a ID zařízení každého uživatele se mění každých 15 minut + je ukládáno anonymně. SmartThings Find také pomáhá uživatelům identifikovat neznámé přívěsky SmartTags, které je po určitou dobu sledují,“ stojí na samsung.com.