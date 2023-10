Testujeme chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag2. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv vděčíme za rozdmýchání popularity chytrých přívěsků především Applu a jeho AirTagu, málokdo si vzpomene, že Samsungu se povedlo představit první Galaxy SmartTag zhruba s tříměsíčním předstihem oproti cupertinské konkurenci. První generace SmarTagu pak byla, na rozdíl od AirTagu, dostupná ve dvou provedeních, a to s i bez technologie UWB. Tu si lze zjednodušeně představit jako velmi přesnou GPS na úrovni místností v domácnosti. O více než dva roky později Samsung uvedl nový Galaxy SmartTag2, který právě začínáme testovat. Jaké jsou naše první dojmy?

Nyní s praktickým okem

Zřejmě největším viditelným rozdílem oproti první generaci SmarTagu je přítomnost praktického oka pro jednodušší přichycení k nejrůznějším předmětům, ať už se jedná třeba o svazek klíčů s kovovým kroužkem či batoh s vcelku běžnou karabinou. V balení se přitom kromě samotného přívěsku nachází rovněž klasický „nástroj“, který běžně najdeme u většiny smartphonů a slouží pro vytažení SIM slotu. Jakou funkci má u přívěsku Galaxy SmartTag?

Obhlídka přední i zadní strany přívěsku, stejně jako boků, příliš nenapoví, neboť zde nenajdeme žádnou zdířku. Ta se rafinovaně ukrývá až uvnitř samotného (stříbrně lemovaného) otvoru. Zastrčením „jehly“ pak dojde k vytlačení baterie CR2032, jež se běžně prodává za pár desítek korun. Vzhledem k deklarované výdrži nového přívěsku až 500 dní v běžném režimu (až 700 dní v úsporném režimu) se tedy doplňování energie rozhodně neprodraží.

Po konstrukční stránce stojí za to připomenout, že přívěsek byl testován dle IP67. Má tedy nejvyšší možnou ochranu proti prachu a pevným částicím a zvládne ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Zvýšená odolnost přitom hraje důležitou roli nejen kvůli možným nehodám, jako je vylití nápoje ze stolu na přívěsek, ale také možnému využití na psím obojku.

Jak vypadá aktivace SmartTagu2?

Po rozbalení SmartTagu2 je nejprve nutné odstranit plastový ústřižek, který přívěsku brání v kontaktu s baterií. Následně se přívěsek spustí a je možné jej spárovat s telefonem. Proces párování je relativně snadný, přívěsek stačí vyhledat v aplikaci SmarThings, která vás provede všemi kroky. Platí přitom, že pokud disponujete smartphonem Samsung s technologií UWB (například vlajkovou lodí Galaxy S23 Ultra), můžete využívat velmi přesné vyhledávání v prostoru. Ostatní však samozřejmě mohou přívěsek jednoduše „prozvonit“.

Přívěsek pak lze používat kromě vyhledávání připojených předmětů, které běžně hledáme v rámci domácnosti, také ke zvýšení šancí k dohledání odcizeného vozidla, případně urychlení dohledání zaběhnutého psa. V tomto případě je však nutné spoléhat na síť uživatelů Galaxy, neboť přívěsek sám o sobě nemá datovou konektivitu ani lokační satelitní služby, jako je například GPS. Za zmínku rovněž stojí možnost použití přívěsku a tlačítka ukrytého pod přední stranou k ovládání chytré domácnosti, což konkurence od Applu neumí.

Ptejte se, co vás zajímá

Přívěsek právě začínám testovat a hodláme jej vyzkoušet hned v několika různých scénářích použití, naprikad pro dohledávání předmětů v domácnosti, kontrolu polohy zaparkovaného auta či sledování polohy psa s přívěskem na obojku. Do komentářů nám můžete psát další návrhy na testování i dotazy na vše, co vás zajímá.