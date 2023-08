Druhá generace chytrého přívěsku Samsung SmartTag radikálně změní tvar

Popularita chytrých přívěsků je na vzestupu, a tak zřejmě již nikoho nepřekvapí, že Samsung pracuje na druhé generaci SmartTagu. Tento chytrý přívěsek na počátku dorazil ve dvou provedeních, a to s (Samsung Galaxy SmartTag+) a bez (Samsung Galaxy SmartTag) technologie UWB pro velmi přesné vyhledávání, kterou by nyní měl mít takříkajíc v základu.

Chystaný SmartTag 2 (prozatím není jasné, zda se takto náramek bude skutečně jmenovat, nebo se jedná pouze o pracovní název) byl již před měsícem spatřen v rámci certifikační databáze zařízení využívajících technologii Bluetooth (na což upozornil mysmartprice.com) a nyní i u FCC (americké Federální komise pro komunikaci), což zpravidla naznačuje, že bychom se jeho představení mohli dočkat již velmi brzy.

Samsung Galaxy SmartTag 2 live photo through FCC! Looks great, and this time, there is no separate '+' version for UWB.



Hopefully, it's thinner and smaller than the original one, which I still use and like. #Samsung pic.twitter.com/A3145N1w06