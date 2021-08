Příkladná podpora. Povedené Vivo V21 5G již má srpnové záplaty

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na český trh v letošním roce oficiálně vstoupilo čínské Vivo. Zpočátku to zkusilo jen se základními chytrými telefony, ale netrvalo to dlouho a dočkali jsme se i vybavenějších kousků. Jedním z nich je i V21 5G, který zamířil do poctivé střední třídy. Jak ukázala naše recenze i srovnání se Samsungem Galaxy A52 5G, rozhodně se neztratí. Láká například na kvalitní displej, výkonný procesor či slušnou výdrž. Příjemně překvapí i hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu.

Vivo navíc nepodceňuje ani software a podporu. Již od začátku je telefon vybaven nejnovějším Androidem 11 a také aktuálními bezpečnostními záplatami. Výrobce prozatím vydává aktualizace pravidelně, a to v měsíčním cyklu. Během našeho testování tak na Vivo V21 5G dorazily již dvě aktualizace, přičemž ta poslední přinesla již srpnové bezpečnostní záplaty. Prostředí je velice dobře optimalizované, a to i přes přítomnost nadstavby od výrobce.