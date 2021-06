Milujete selfies? Vivo V21 5G ohromí 44Mpx kamerkou s OIS i duálním LED přisvícením

Fotografie: Vivo

Nový smartphone Vivo V21 5G cílí na milovníky selfies, a to díky unikátní optické stabilizaci obrazu (OIS) přední kamery i nebývale vysokému 44Mpx rozlišení. Kamerka obsahuje funkce, jako je AI Night portrét, Super Night režim, pokročilé automatické zaostření, Dual Selfie Spotlight i možnost natáčet stabilizované 4K video. Zadní strana smartphonu se může pochlubit 64Mpx hlavním snímačem s clonou f/1.8, 8Mpx širokoúhlým fotoaparátem (f/2.2) a 2Mpx makro senzorem (f/2.4).

Cenově dostupný model V21 5G zaujme i tělem tenkým 7,29 mm, díky čemuž se řadí mezi nejtenčí smartphony na trhu. Uživatelský zážitek podtrhuje 6,44" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, který podporuje 90Hz obnovovací frekvenci. V displeji s kontrastem 6 000 000:1 najdeme rovněž integrovanou čtečku otisků prstů optického typu.

Povedený design

V21 5G váží pouhých 176 gramů v barevné variantě Dusk Blue a 177 gramů ve verzi Sunset Dazzle (s tloušťkou 7,39 mm). V telefonu je hybridní slot pro dvojici nanoSIM či kombinaci jedné nanoSIM a jedné paměťové karty o velikosti až 1 TB. Záda jsou matná a měla by odolávat otiskům, podle výrobce částečně i škrábancům. Potěší také zvýšená odolnost IP52.

Duální 5G a rychlé nabíjení

Duální 5G telefon kombinující patentovanou technologii 5G antény spotřebovává méně energie, ale je výkonnější a stabilnější než 5G telefony s jedním režimem. V21 5G je poháněn procesorem MediaTek Dimensity 800U s frekvencí 2× 2,4 GHz (Cortex-A76) a 6× 2,0 GHz (Cortex-A55) + GPU Mali-G57 MC3. Ve výbavě dále najdeme integrované úložiště o velikosti 128 GB (UFS 2.2) a 8GB RAM.

Baterie o kapacitě 4 000mAh podporuje rychlé (drátové) nabíjení FlashCharge výkonem 33 W. Za 30 minut nabíjení by tak mělo dojít k dosažení kapacity baterie 63 %.

Cena a dostupnost

V21 5G bude v České republice dostupný od 24. června za doporučenou maloobchodní cenu 9 999 Kč. Při nákupu smartphonu v termínu od 24. 6. do 4. 7. se nakupující mohou těšit na slevu 1 000 Kč. Společnost Vivo zároveň připravila pro všechny zákazníky speciální akci v podobě tříměsíčního pojištění na mechanické poškození displeje, a to jednou na každé zařízení. Akce platí pro zařízení z oficiální distribuce zakoupená na území České republiky od 1. června do 31. srpna.