Přidá Samsung do S Pen kameru?

Fotografie: Samsung

Dotykové pero S Pen od Samsungu bylo specialitou řady Galaxy Note, která však nemá jistou budoucnost. To ale neznamená, že se korejský výrobce rozhodl na tento způsob ovládání zanevřít. Naopak, při velkém displeji, jako mají jeho skládací telefony řady Fold, dává práce s perem teprve smysl.

A co víc, pero se do budoucna možná naučí nové funkce. Minimálně to slibuje patentová přihláška, o které informujeletsgodigital.org. Dokumenty ukazují S Pen, které je v horní části doplněno čočkou fotoaparátu, respektive kamery.

Na obrázcích je vidět i stojánek a také možnost, jak lze bezdrátově připojené pero ovládat pomocí gest, tedy specifických pohybů. Vedle pohodlnějšího pořizování selfie by takové pero mohlo nahradit i výsuvnou kameru typu „periskop“. Stejně jako u jiných patentů však i zde není jisté, jestli Samsung takovou snahu myslí vážně, nebo si jen schovává nápady takzvaně „do šuplíku“.