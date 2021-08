Samsung Galaxy Z Fold3 podporuje pera S Pen, ale ne ta stará

Fotografie: Samsung

Samsung před dvěma dny představil svůj nejlépe vybavený telefon s ohebným displejem zvaný Galaxy Z Fold3. Mezi jeho novinkami zaujme také podpora oblíbených per S Pen, které byly ještě loni výsadou řady Note. Server sammobile.com však informuje, že nelze tato pera používat bez rozmyslu.

Horká novinka může bezpečně pracovat pouze s novými pery S Pen Pro a S Pen Fold Edition. Jde o dva nově představené modely, které mají měkčí hroty. V posledních letech však vznikla celá řada pen S Pen, avšak ta nejsou pro Galaxy Z Fold3 vhodná. Mohlo by totiž dojít k nevratnému poškození ohebného displeje. Naštěstí byste si to neměli ani omylem splést. Jakmile Fold3 zaregistruje v blízkosti starý typ pera S Pen, upozorní na to uživatele a odmítne s perem spolupracovat.