Ochranná známka pro Galaxy Note nebyla prodloužena. Plánuje se jeho zrušení?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

I když je Samsung největším výrobcem mobilních telefonů na světě, tuto pozici nemá zdaleka jistou. Na jedné straně musí konkurovat výrobkům od Applu, z druhé strany na něj doráží portfolio čínských výrobců, kteří se snaží zaujmout cenou. Výsledkem je značně rozmáchlá nabídka, která se snaží pokrýt potřeby skoro každého. Od levných low-endů až po luxusní skládací telefony. Taková nabídka je pak značně nepřehledná, náročná na podporu (například co se aktualizací týče) a také si v ní některé modely navzájem konkurují.

Je proto nasnadě, že se nejspíše chystá nějaké zjednodušení. Jak jsme informovali dříve, populární řada Galaxy Note je v současné době na „střídačce“, nejspíše proto, aby nekonkurovala novým skládacím modelům. Čím je však tento čas delší, tím je pravděpodobnější, že Note ze střídačky zamíří rovnou do šatny, máme-li se držet této terminologie. Další střípek do skládačky o jeho osudu přináší i galaxyclub.nl. Jeho autoři si povšimli, že při obnovování ochranných známek z přehledu vypadla řada Galaxy Note. To ještě nemusí nic znamenat, protože stejně tak chybí Galaxy Tab a nevypadá to, že by Samsung končil s tablety.

Na druhou stranu dává smysl, že Samsung nechce udržovat tři větve „vlajkových lodí“. Rozdělení na „skladačky“ a „klasiku“ se jeví mnohem pochopitelnější s přihlédnutím na to, že pero, respektive práci s ním, může naučit obě tyto skupiny.