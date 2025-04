Co dostanou iPhony k 20. narozeninám? Údajně velkou změnu vzhledu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple si podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z Bloombergu, (viz bloomberg.com), chystá na rok 2027 výrazné přepracování iPhonu. Pokud se tyto plány naplní, mohli bychom se dočkat jedné z největších vizuálních změn v historii této řady.

Rok 2027 má být totiž nejen rokem prvního iPhonu se skládacím displejem, ale rovněž iPhonu 19 Pro, který by měl přepracovat vzhled a více využít sklo. Nabízí se možnost, že bude displej zakřivený do celých boků, což by do značné míry změnilo design celého telefonu. Načasování není náhodné, v roce 2027 uběhne 20 let od představení vůbec prvního iPhonu.

Současně s nasazením skla by mohlo dojít na další revoluční metody, jako je ukrytí čelního fotoaparátu pod displeje,, či znovuzavedení funkce Touch ID, která by našla místo také přímo v displeji. V tomto případě se ale jedná již skutečně o velké spekulace a bylo by opravdu velkým překvapením, že by Apple nasadil tolik inovací v rámci řady iPhonů současně.

Mar Gurman se ve své nejnovější zprávě vyjádřil také k iPhonům 17 Pro, které údajně nebudou mít dvoubarevnou zadní stranu, ale naopak bude mít klasický jeden odstín ve stylu současné řady iPhonů 16 Pro.