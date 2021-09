Předčasné Vánoce u Huawei? Zlevňuje sluchátka, náramek i notebook

Fotografie: Huawei

Do Vánoc sice zbývají ještě více než tři měsíce, ale to nebrání výrobcům pořádat zajímavé slevové akce. Jednu takovou oznámil Huawei, který se kvůli obtížné pozici svých mobilních telefonů zaměřuje na své další produkty. Do zajímavých slev se tak dostala bezdrátová sluchátka, chytrý náramek, notebook a tablet.

Bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 3i se mohou chlubit funkcí ANC a nepostrádají ani základní zvýšenou odolnost se stupněm krytí IPX4. Dle výrobce na ně nyní přichází 54% sleva, nově je pořídíte jen za 1 199 Kč.

Pakliže hledáte prodlouženou ruku pro váš mobilní telefon, možná bude tím pravým zařízením chytrý náramek Huawei Band 4 Pro. Zlákat vás může téměř 1" AMOLED displejem, podporou GPS či měření srdeční aktivity a okysličení krve. V rámci slevové akce náramek zakoupíte jen za 890 Kč.

Huawei zlevnil také svůj notebook MateBook X Pro, který nabízí procesor i7 s grafickou kartou NVIDIA GeForce MX250, 16GB RAM a 1TB SSD. Vše můžete sledovat na kvalitním 3K displeji a výrobce vám navíc k nákupu přidá ještě adaptér MateDock 2 se zdířkami pro USB, USB-C, HDMI a VGA. Cena MateBooku X Pro je nyní 33 999 Kč.

Sleva se vztahuje také na nový tablet Huawei MatePad Pro. Ten se může pochlubit kvalitním 2K displejem, výkonným procesorem, 6GB RAM či 128GB interní pamětí. I v tomto případě se Hawei rozhodl přihodit dárky navíc, tentokrát jde o praktické pouzdro a stylus M-Pen. Aktuálně vás tablet vyjde na 13 999 Kč, což je oproti běžné ceně o 2 tisíce korun méně.

Slevová akce probíhá již nyní v rámci internetového obchodu Huawei Store a končí až 3. října.