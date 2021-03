Pád cen u Huawei. Ve slevě jsou dočasně všechny chytré hodinky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei počínej dnešním dnem, tedy 1. březnem 2021, spouští akci WATCH WEEK, ve které se zájemci dočkají slev na všechny chytré hodinky Huawei. V nabídce u tradičních partnerů i ve volném prodeji je zlevněná vlajková loď Watch GT 2 Pro i sportovně laděné Watch GT 2e nebo špičkové Watch GT 2 46 mm. Dámy si pak budou moci vybrat i z řady Watch Fit nebo pořídit dámskou verzi Watch GT 2 46 mm.

Samotná akce WATCH WEEK na e-shopu Huawei trvá od 1. 3. do 14. 3. Huawei Experience Store na Chodově a QUADRIO ji prodloužili až do 31.3. Stejně tak pořídíte v obchodní síti operátorů Vodafone a O2. U ostatních prodejců WATCH WEEK potrvá až do 28. 3.